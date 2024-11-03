Люди соединяют свои судьбы не только для того, чтобы было легче прожить на свете и построить быт. Они ищут в друг друге душевное тепло, внимание, заботу, понимание. И даже самая независимая и самодостаточная женщина нуждается в том, чтобы о ней кто-то позаботился.

Зачем самостоятельной женщине мужчина? Эта тема регулярно вызывает настоящее ледовое побоище в психологических группах в соцсетях. Такое ощущение, что вопрос не просто приоткрывает ящик Пандоры, а разбивает его в дребезги.

Не существует сугубо мужских и женских обязанностей

Оказывается, если верить комментариям, огромное количество женщин до сих пор считает, что (цитата): «сильная и самостоятельная женщина — это мужик». Или «есть четкое разделение на мужские и женские обязанности». А также «мужчине обязательно надо врать, притворяясь слабой и беспомощной, чтобы не спугнуть». В общем, мужчин предлагается рассматривать мужчин как недалеких и примитивных существ, не понимающих, что их используют втемную. Этот факт заставил меня выписать в столбик то, как обычно строятся взаимоотношений в мире взрослых дееспособных людей.

Не существует сугубо мужских и женских обязанностей. За исключением разве что способности рожать детей. Каждый решает для себя, что он может сделать сам, за что готов платить. А вот что захочет взять на себя партнер, можно узнать только в открытом и честном диалоге. И исключительно с его или ее согласия.

Самостоятельность – навык, никак не связанный с гендером. Женщины прекрасно собирают мебель, а мужчины чудесно готовят. И те, и другие давно освоили доставку продуктов, научились делегировать непосильные задачи специалистам и предпочитают заниматься тем, что доставляет им удовольствие. Времена обмена борща на вбитый гвоздь давно прошли.

В независимости нет ничего сверхъестественного. Это нормальное состояние взрослого человека, которого никто не должен содержать или обслуживать. В мире адекватных людей партнеры совместно решают, как именно распределять бюджет. А также, кто будет сидеть с детьми, и кому выгоднее взять кредит за жилье. Заботу о близких никто не отменял, но выражается она не в обязаловке, а в желании доставить любимому человеку удовольствие. Например, помочь, что-то подарить, приготовить вкусненькое, или просто прикрыть одеялком. Ключевое слово — желание, а не набившие оскомину навязанные кем-то обязанности.

Степень женской приспособленности к самостоятельной жизни никак не влияет на самооценку партнера. Конечно, если она изначально адекватна. Умный, зрелый мужчина будет гордиться достижениями своей женщины. Он не станет искусственно культивировать в партнерше беспомощность и комплексы, чтобы хорошо выглядеть на ее фоне. Состояние «я котик — у меня лапки» время от времени свойственно и успешным бизнес-леди, и крутым парням. Главное, чтобы оно не превратилось в привычное средство манипуляции.

Манипуляция еще никого не сделала счастливым. Если женщина притворяется, чтобы удержать мужчину, она унижает его, превращая в убогого и недалекого человека, неспособного пережить состоятельности любимого человека. Он вам такой нужен?

Необязательно казаться глупее, чем ты есть, чтобы оставаться привлекательной для противоположного пола. Милое «прелесть какая дурочка» в совместной жизни быстро превращается в грубое «что за идиотка!» Женщине вовсе не обязательно вести себя как ни на что не способное существо, чтобы привлечь в свою жизнь мужчину. Скорее, это способ привлечь абьюзера и навсегда распрощаться с самооценкой. Адекватных сильных людей обоих полов бытовая беспомощность партнера не привлекает, а раздражает.

Отношения в паре — это больше, чем обмен услугами. Люди ищут партнерства и заботы, чтоб не пропасть по одиночке. Ведь в конце концов, неважно, кто наколол дрова и растопил печь, а кто испек пирог и накрыл на стол. Главное, что в доме тепло и уютно.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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