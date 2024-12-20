Зачем человек с заразным недомоганием наносит визиты

Одна пожилая женщина ходила в магазин ежедневно, ничего не покупая. Она трогала товары, продукты, вертела в руках, рассматривала… Чихала и кашляла. Когда продавец не выдержала и спросила, зачем дама в таком состоянии ходит в магазинчик, женщина ответила, что она своё пожила. А здоровье других ее не касается. Пусть молодые и здоровые узнают, каково это - хворать и быть старым! Это проявление пассивной агрессии, вот что это такое.

Помните, у Агаты Кристи в повести "Зеркало треснуло" одна добрая женщина пришла на встречу с любимой актрисой, несмотря на болезнь? Заболела, но все равно пришла, до того она любила актрису и до того хотела выразить свои чувства к ней? Только вот болела она заразным заболеванием. И потом актриса, заразившись, родила больного ребенка... Так что же это за чувства, которые выразила добрая дама? Это совсем не любовь и не симпатия. Это зависть, злоба, агрессия и эгоизм.

Так к одному психологу пришла женщина с гриппом. Свирепствовала эпидемия, людям рекомендовали посидеть дома и избегать контактов. Но эта женщина пошла к психологу, - она была на больничном ведь. Свободное время образовалось, которое надо с толком потратить. И она отправилась к специалисту, чтобы задать вопрос: "Почему ее не любят и сторонятся? Она же всем делает добро! В чем причина такого предвзятого отношения?".

Она спросила это и чихнула прямо в лицо психологу. И страшно обиделась, когда он попросил ее вернуться домой и продолжить лечение. Она же деньги платит! А психолог обязан помогать людям за эти деньги.

Или к мастеру-парикмахеру пришла дама с заразным заболеванием. Парикмахер с ужасом распознал симптомы болезни, а дама сказала, что ей пора сделать новую стрижку и слегка изменить цвет волос. Ей от этого станет легче. Скучно так сидеть дома на карантине, надо волосы привести в порядок. А сыпь - ну, она не очень помешает. Обычная скарлатина.

Дома у девушки-мастера был грудной ребенок, и так не очень здоровенький. Клиентка была постоянной, она знала мастера хорошо и даже приятельствовала с ней. Вот и сейчас она попросила налить чашечку кофе и дать журнал, пока она ждет. Она посидит в холле, на диване, вон с той симпатичной девушкой, журнал полистает и поболтает. Дома так скучно на карантине! Когда мастер попросила даму уйти, та пришла в ярость. И написала в сети массу гнусных отзывов о парикмахере.

И таких случаев множество. Человек отлично знает, что он болен или может быть переносчиком инфекции. Иногда - очень опасной инфекции. Но он идет к другим, нарушая все правила, о которых тоже отлично знает. Может быть, он глуп? Может, он не понимает последствий? Может, он просто эгоист, который как-то забыл о других людях, - просто забыл, и все?

Нет. Эгоизм эгоизмом, но есть главное в таком поведении - скрытый злой умысел. Желание заразить других. В первую очередь тех, кого такой человек втайне считает лучше и выше себя. Мастер была красивой, доброй, к ней льнули люди, даже болезни ребенка ее не сделали злой и раздражительной.

Психолог обладал знаниями и способностями, которых не было у больной женщины. И она подспудно знала отлично, почему ее не любят. Она как бы мстила за нелюбовь к себе через психолога. Изливала на него накопившуюся злобу.

А поклонница актрисы была лицемеркой, за маской доброты скрывалась зависть и агрессия к людям, которые она проявляла в разных причудливых формах: навязчивость, болтливость, советы и навязанная ненужная помощь...

У Мопассана тоже есть рассказ о заразной женщине, которая использовала свою болезнь, чтобы заражать вражеских солдат. Так она боролась с захватчиками, по-своему. И этот рассказ все объясняет: зачем такие люди идут к другим людям, продолжают посещать коллектив, обращаются не к врачу, - к врачу - это понятно! Он и нужен для лечения болезни.

А отправляются на день рождения подруги, к знакомому модельеру, к мастеру по бровям, в театр, в кино... Где побольше "вражеских солдат", беззаботных счастливчиков, которым можно причинить вред. Или туда направленно идут, где есть объект зависти - подруга, коллега, специалист...

Или одна пожилая женщина ходила в магазин ежедневно, ничего не покупая. Она трогала товары, продукты, вертела в руках, рассматривала… Чихала и кашляла. Когда продавец не выдержала и спросила, зачем дама в таком состоянии ходит в магазинчик, женщина ответила, что она своё пожила. А здоровье других ее не касается. Пусть молодые и здоровые узнают, каково это - хворать и быть старым! Это проявление пассивной агрессии, вот что это такое.

Если к вам пришел такой человек, помните, - он далеко не глуп. Он прекрасно понимает, что делает. Попросите его покинуть помещение, - вежливо и по-доброму. А потом посмотрите на реакцию. И все станет предельно ясно, когда накопившаяся агрессия изольется на вас. Но это лучше, чем вирусы и микробы...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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