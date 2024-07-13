Зачем абьюзеру ваша боль

Существует принцип курятника. Суть его в том, что петух от злости клюёт курицу, та в отместку (ведь петух сильнее ее, и он под блокировкой проявления агрессии) клюёт слабую курицу, эта слабая курица ищет ещё более слабую...По принципу курятника работает эмоциональная система психопата.

Принято считать, что темная сущность, находящаяся внутри абьюзера, питается болью его жертвы. Формально это так, но по сути - нет. Ведь если бы она питалась негативной эмоцией жертвы, то и абьюзер испытывал бы эту самую эмоцию, как передаточное звено между темной сущностью и жертвой. А абьюзер даже не думает эмпатировать боль, а напротив, демонстрирует удовлетворение от вида чужой боли.

Абьюзер демонстрирует удовлетворение от вида чужой боли

Отсюда делаем вывод, что боль жертвы для темной сущности абьюзера сопровождается противоположной эмоцией - удовлетворением. Как ей удается достичь такой совершенно полярной эмоции, если нормальная реакция человека при виде чужой боли - разделить эту боль в своих чувствах?

Здесь надо учесть то, что абьюзер не чувствует удовлетворение от боли далекого ему человека. Люди не из ближнего окружения абьюзера ему совершенно безразличны и смотреть на их страдания он может совершенно безучастно, скучая и ковыряя в зубах соломинкой.

Чтобы начать чувствовать негативную эмоцию жертвы, как удовольствие, абьюзер должен сначала обеспечить с жертвой сильное сближение. Обычно агрессивное сближение начинается, как фантазии на тему "когда ты будешь моей женой" на втором свидании, планирование количества детей на третьем, все это сопровождаемое полной подстройкой под интересы и ценности будущей жертвы, создание ощущения родственной души и человека, знакомого с тобой тысячу лет.

Когда тактика стремительного сближения даст плоды, абьюзер переключается в другой режим - режим проекции на жертву своей темной сущности. Он начинает демонизировать свою жертву, видя в ней буквально исчадие ада. На самом деле так работает проекция: вытеснение на близкий, зависимый от абьюзера человеческий объект той части себя, которую он как часть себя чувствовать отказывается. Поэтому он начинает видеть эту темную сущность, как нечто обособленное от него - в близком ему объекте, в своей жертве. И начинает атаковать это исчадие ада, чувствуя себя праведником и самым пострадавшим за правду в этом мире человеком.

Зачем абьюзеру ваша боль

Итак, главной задачей, зачем вы нужны абьюзеру - чтобы перенести на вас свою темную сущность, чтобы увидеть ее в вас и бороться с ней в вашем лице. Обвиняя вас в сумасшествии, психопатии, шизофрении. А самому при этом очищаясь, чувствуя себя чистым от скверны, которой в полной мере наделил вас. Сам он, спроецировав на вас свою черноту, внезапно светлеет, чувствуя себя праведником и самым честным и добрым человеком на земле. И пока вы рядом, пока согласны нести эту ношу, думая что это ноша любви, он будет чувствовать себя легко и свободно.

Хочу развёрнуто ответить на один примечательный комментарий в одном из моих предыдущих материалов. Вот он:

"Мой бывший, в первое время, рассказывал мне, какая у него ужасная мать, какое она чудовище. Я ему верила и сочувствовала. Но через несколько лет совместной жизни, он стал все то же самое говорить обо мне. Причем, мне в лицо. То есть, не смущаясь совершенно, обвинял меня в каких-то ужасных вещах, которых я делать не могла, и он прекрасно сам это знал!"

Часто такое встречается в отношениях психопата с жертвой, и это называется перенос. Когда в партнере психопат видит не личность своего партнера, точнее не эмоциональную карту самого своего партнера, а видит в нем буквально своего тирана-Родителя (хотя и не всегда так осознанно, как в приведённом выше рассказе), с характерными эмоциями и даже характерными для Родителя поступками.

Муж, жена психопата совершенно не такие, каким был тот Родитель, кто нанес (в реальности, или в воображении психопата) травму. Но партнёр психопата отвечает за чужую травму по полной. Он наделяется самыми худшими свойствами характера. В ход идут любые способы зацепиться за мелкие ошибки, недогляды, просто небрежности, вызванные физической усталостью или психологической истощенностью. Психопат мгновенно трактует любые мелочи в пользу очернения партнера, выставляя, например, простую и ерундовую забывчивость как намеренную агрессию в свой адрес. Невыполнение какого-то действия, которое он мысленно ждал, но не дождался, будет преподнесено психопатом, как грубое, эгоистичное и наглое пренебрежение к нему.

Даже если жертва ведёт себя тише воды, ниже травы, и выполняет все прихоти своего тирана идеально, психопат придумает повод, чтобы демонизировать жертву. Он буквально сфантазирует инцидент и преподнесёт свою фантазию как реальность настолько правдоподобно, что партнёр психопата ему поверит и начнёт сомневаться в своей способности помнить свои действия или слова.

Для чего это делается? В общих чертах я описывал механику этого процесса в материале «Зачем абьюзеру ваша боль». Здесь же дополню еще кое-какими характерными особенностями и причинами такого поведения.

Эмоцинальная система психопата работает по принципу курятника. Знаете принцип курятника? Петух со злости клюёт курицу, та в отместку (так как петух для неё, как сильнейший, под блокировкой проявления агрессии) клюёт более слабую курицу, поклёванная слабая курица ищет ещё более слабую курицу, а та, за неимением ещё более слабой, клюёт цыплят.

На самом деле поклеванная курица клюет более слабую не потому, что ей надо кого-то клюнуть, а она понимает, что петуха клюнуть - себе дороже. Нет, этот запрет у нее на автомате. Она просто НЕ МОЖЕТ испытывать агрессию к петуху. Не может, и все. Что бы он с ней не делал, как бы не издевался, но курица никогда не почувствует к петуху агрессию. Но она почувствует агрессию к своей более слабой товарке. Непонятную, абсурдную, но сильнейшую агрессию к невиновному объекту. Потому что в адрес слабого ПОЛУЧИТСЯ. А к петуху НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

Вот такой предельно рациональный подход у эмоциональной системы психопата: использовать тот объект, на который ПОЛУЧИТСЯ скинуть агрессию. Неважно, виновен объект или нет. Но если можно инсталлировать канал сброса агрессии на жертву - то он его установит. И начнет сбрасывать, получая в качестве обратной связи боль своей жертвы. И сила боли скажет психопату о степени надежности канала. Чем сильнее боль жертвы, тем лучше налажен канал.

А тот "петух", кто клюнул психопата в детстве, остается нетронутым именно в эмоциональном плане. Психопат может кипятиться, махать крыльями, щелкать клювом, но сбрасывать и реально причинять боль он будет не более сильному и непробиваемому Родителю, а тому, кому ПОЛУЧАЕТСЯ причинить боль.опубликовано econet

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