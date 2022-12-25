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Юбка - флаг ЖЕНЩИНЫ

Источник: b17.ru 25 декабря 2022 6378
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Много архетипических смыслов заложено в ношении юбки. Она явный фактор, формирующий многое в жизни женщины - древний символ, оберег и флаг. А главное - юбка такой привычный и родной позитивный мотиватор. Пришла весна, солнце, тепло - обязательно носим юбки!

Юбка - флаг ЖЕНЩИНЫ

Сейчас женщины привыкли носить брюки. А так же бриджи, шорты, лосины и пр. Ну что ж - доступно, комфортно, и совсем не портит имидж. Сколько можно аксессуаров подобрать, и в то же время, удобно и тепло. К тому же, можно носить низкий каблук, не боясь, как смотрятся ноги.

Женщины, носите юбки!

Но юбка - это другое. Она, как манифест, знамя женщины. Дама выходит в юбке, и фигура сразу обретает другой вид, ее образ - иное звучание. А настроение и самоощущение меняеися вообще кардинально.

Причем, для позиционирования женственного образа подойдет юбка любой длины - мини, миди, макси. Максимально открытые ножки, обнаженные колени, или загадочно выглядывающие лодыжки - все варианты красивы и уместны.

Самоидентификация женщины во многом зависит от создаваемого ею образа. Это как в сказке - волшебство на балу у Золушки. Разве может сравниться появление дамы в гостях, на вечеринке, на корпоративе в брюках, с фурором, производимым ею в нарядном вечернем платье.

Тенденция к эстетике "унисекс" во многом продиктована функциональностью унифицированной для обоих полов одеждой. Но проявление "внутренней женщины" очень важно для представительниц прекрасного пола. Мы часто видим, как попытки задавить в себе слабость и женственность, заканчиваются плачевно.

Порой многие барьеры взяты, имеются конкретные достижения в профессиональном сфере. А счастья, как говорится, нет. И не то, чтобы юбка кардинально изменяла бы судьбу, помогала добиться личного счастья. Но ощутить себя "слабым полом" иногда бывает ресурсно.

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И позволяет женщине уделить себе внимание, независимо от одобрения мужчин. А как повышается самооценка, когда ты идешь по улице на каблучках, в короткой юбке - и взгляды всех мужчин прикованы к тебе!

Юбка - флаг ЖЕНЩИНЫ

Женщина наполненная энергией привлекает в свою жизнь счастье, хорошие перемены. Позитивная энергетика "заразна". Как намечтаешь свой образ, как украсишь его - так он, в конечном итоге, и реализуется. Традиционные ценности: юбка, подол, конус в одежде, связывают женщину с деревом ее рода по женской линии.

Много архетипических смыслов заложено в ношении юбки. Она явный фактор, формирующий многое в жизни женщины - древний символ, оберег и флаг. А главное - юбка такой привычный и родной позитивный мотиватор. Пришла весна, солнце, тепло - обязательно носим юбки!опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Анжелика Богданова психология жизнь женщина энергия женственность образ

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