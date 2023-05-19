Яйцеклетка не бегает за сперматозоидом

Если женщина бегает за мужчиной, она заранее выбирает проигрышную для себя позицию. Когда ее не будут уважать, ценить и оберегать. Такая женщина не любит себя, и поэтому ее вряд ли полюбит кто-то другой. Не стоит тянуться до уровня партнера. Лучше установить свой собственный и соответствовать ему.

Дорогие мои женщины, не идите против природы, не начинайте бегать за мужчиной и еще больше его догонять, когда он уже пытается от вас убежать. Не пытайтесь "доскочить" до уровня мужчины, который вам почему-то кажется прям очень высоким для вас.

Не надо догонять мужчину

Лучше установите для себя собственный уровень стандарта и сначала начните соответствовать ему сами, а потом уже и мужчину такого уровня встретите. Тогда никому никого не надо будет догонять, а вы просто будете на одном уровне, и это круто, я считаю.

Вам нужно всегда находиться в том состоянии, чтобы чувствовать себя достойными самого лучшего для вас мужчины. При этом не надо думать, что женитьба - это именно главная цель и "проект" всей вашей жизни и поэтому нужно спешить успешно его "сдать". Безусловно, к выбору будущего мужа надо подходить серьезно и ответственно, но при этом все же немного легкости и спонтанности вам не помешает.

Главное помнить, что если вы будете действительно готовы, то ваша судьбоносная встреча обязательно произойдет, поэтому лучше работайте над собой и над тем, чтобы лучше себя понимать и стать себе настоящим другом.

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Старайтесь услышать свою душу и её желания, стать счастливой и финансово независимой, а значит и профессионально самореализованой личностью, ведь вы же хотите видеть рядом с собой такого же успешного человека, как вы, верно?

Не ищите спасителя в лице своего партнера, пускай он не будет вашим "спонсором", "родителем", или "костылем по жизни", на который вы постоянно опираетесь, ведь самые крепкие отношения - это те, когда вы с партнером, по сути, и не нужны друг другу, ведь вполне можете удовлетворить и "закрыть" все свои потребности самостоятельно, но вы все равно хотите быть вместе, как пара. Как двое полноценных, реализованных и уже взрослых личностей, которым интересно вместе, а не как спасителям от чего-то друг друга. Вот, что важно. Поэтому НЕ бегайте и не угождайте во всем мужчине, только бы он вас не покинули, ведь "тогда я просто пропаду, и вместе с ним из моей жизни уйдет и весь смысл этой жизни..."

Так быть не должно, ведь став в позицию зависимого от партнера человека, вы тем самым еще больше будете его отталкивать от себя. От вас просто захочется убежать, даже может появиться чувство жалости и отвращения к вам, как к более слабому и даже в определенной степени "немощному" и зависимому человеку. Тогда ваш партнер может превратиться в агрессора. Ведь вы стали в позицию жертвы. Это очень опасная позиция.

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А вот когда вы равноправные партнеры, вот только в таком случае ваши отношения и чувства могут быть искренними и взаимными. При этом не надо сочетать в себе приславутый материнский инстинкт вместе с как будто мазохистским, когда вы годами терпите недостойное поведение вашего партнера и при этом еще и так искренне верите и надеетесь на то, что вот он уже совсем скоро обязательно изменится и станет "золотым".

Просто вам нужно немного побыть его мамой, то есть поучить его, как нужно поступать, а как нет, повоспитывать его еще немного и перевоспитать в конце концов, но это так не сработает, ведь взрослый человек может измениться только тогда, когда сам искренне этого захочет, вот и все. Поэтому лучше вам все же сосредоточиться именно на себе.

Если вы станете бережно и любяще относиться к себе, то так же к вам будет относиться и ваш мужчина. Ну, конечно, при условии, если это действительно именно ваш человек. Ведь если нет, то он просто "отвалится", но это тоже не страшно, так как потом на его место и на уже счастливую и любящую себя "новую" вас придет действительно замечательный и подходящий именно Вам мужчина. Вот увидите. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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