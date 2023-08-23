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Являются ли окружающие люди вашим зеркальным отражением?

Источник: strelnikova.lv 23 августа 2023 6448
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Сейчас очень популярна такая теория, что Вселенная является для нас «зеркалом», а окружающие люди являются нашим собственным отражением. Так ли это?

Являются ли окружающие люди вашим зеркальным отражением?

Начну с того, что отзеркаливание действительно существует. Это Закон Судьбы. Кроме того, астрологи знают, что в индивидуальной карте рождения человека каждая планета одновременно означает:

  • определённое качество характера этого человека,
  • событийность,
  • характер других людей в жизни этого человека,
  • орган тела.

Таким образом, характер, здоровье, события и окружающие люди имеют взаимосвязь.

Зеркальное отражение вашего характера в окружающих людях

Но в данном случае я хочу прокомментировать следующее утверждение сторонников теории «отзеркаливания Вселенной»: все окружающие люди являются нашим собственным зеркальным отражением. И если нас злит или раздражает какое-то негативное качество в другом человеке – то это означает, что данное качество есть в нас самих.

И осуждая другого человека, мы как бы осуждаем сами себя. Вот что говорят сторонники этой теории:

  • Все люди вокруг вас – это ваше собственное отражение. Если вас раздражает, что ваш коллега постоянно опаздывает на работу – это значит, что в глубине души вы тоже любите поспать подольше и вы себя за это осуждаете.
  • Если вы недовольны, что на вас кричат – это значит, что вам тоже хочется нахамить людям и наорать на них. Это всего лишь зеркальное отражение вашего собственного хамства и грубости!
  • Если вы возмущаетесь, что кто-то лжёт – это значит, что в глубине души вы тоже лгун и обманщик и осуждаете себя за это.

Ну, и так далее. Получается, что если вы сталкиваетесь с чьей-то грубостью, непунктуальностью, мошенничеством или подлостью – то это ваша собственная проблема, а отнюдь не проблема того хама или лжеца. Это Вселенная вам отзеркаливает ваш собственный образ, окружая вас такими людьми!

Есть в этой теории какая-то нехорошая манипуляция. Стремление уличить недовольного человека: ага, если чем-то недоволен – значит «сам такой»!

Давайте подумаем, верна ли эта теория. В течение дня вы контактируете с огромным количеством людей. В вашем доме это члены вашей семьи. На работе это коллеги и клиенты вашей фирмы. В транспорте это пассажиры вашего автобуса. В магазине это продавцы, а также те люди, с которыми вы стоите рядом в очереди в кассу. Уверены ли вы в том, что Вселенная специально «собрала» вместе всех этих людей именно для того, чтобы они стали вашим отражением? Всё ради вас? А может быть, всё это устроено ради вон той женщины в зелёной шапочке?

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Лично мне кажется, что далеко не всегда Вселенная «отзеркаливает» нам наше отражение. Гораздо чаще сам человек переносит представление о самом себе на окружающий мир и на людей. За много лет астрологического консультирования я заметила следующие особенности:

Человек склонен считать «правильным» собственный тип характера. Это его личная «точка отсчёта». Поведение других людей может быть для него непонятным, а вследствие этого, осуждаемым.

Например:

  • Динамичный и энергичный человек («Огонь») считает других людей заторможенными и вялыми.
  • Чувствительный  и мягкий человек («Вода») считает других людей грубоватыми и жёсткими.
  • Дисциплинированный и серьёзный человек («Земля») считает других людей легкомысленными и ненадёжными.
  • Общительный и подвижный человек («Воздух») считает других скучными занудами.

Человек склонен восхищаться теми позитивными  качествами других людей, которые есть в нём самом. Например, если он сам мужественный и смелый – то он восхищается подвигами других людей. Человек образованный восхищается чужим умом и образованностью. Трудолюбивый восхищается чужим трудолюбием.

Человек осуждает других людей прежде всего за те негативные качества, которых нет в нём самом. Он искренне не понимает, почему другие люди так поступают. Человек пунктуальный сам никогда не опаздывает – поэтому его возмущает, что кто-то опаздывает на важное мероприятие. Человек вежливый и тактичный не склонен хамить – поэтому чужое хамство и грубость для него очень болезненны. Человек правдивый не умеет врать – и он очень не любит, когда ему лгут.

Человек пытается оправдать негативные качества других людей, если это негативное качество есть в нём самом. Если человек часто опаздывает на работу – то он не станет осуждать своего коллегу за опоздание, он скажет: «Ну, с кем не бывает!» Одной женщине рассказали историю о том, как кто-то утаивал часть выручки от владельца фирмы. Казалось бы, понятно, что воровство – это негативный поступок. Однако женщина в ответ стала оправдывать вора: «Значит, жизнь заставила его это сделать!» А потом оказалось, что она тоже обманывала владельца фирмы и часть денег клала в собственный карман. Оправдывая вора, эта женщина как бы пыталась оправдать себя в своих собственных глазах.

Являются ли окружающие люди вашим зеркальным отражением?

Человек склонен замечать вокруг себя таких же людей, как и он сам. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека». Если человек говорит: «Все вокруг такие...», «Все так делают!», то он это говорит о себе самом.

Например, фразу «Вокруг аферисты и обманщики!» можно услышать от того человека, который сам занимается обманом. Для него это способ самооправдания – все вокруг так делают. И если сам не обманешь, то тебя кто-нибудь обманет.

Человек агрессивный замечает только агрессивных людей и постоянно ждёт от них нападения, поэтому его принцип в жизни: «Бей первым!»

Человек, склонный к пакостным поступкам, постоянно говорит: «Вокруг одни подлецы!» На самом деле, хорошие и честные люди вокруг него есть, но он их не замечает. А если и заметит, то не поверит в их честность! Ему этого не понять – поэтому он считает честных людей подлецами, которые изощрённо замаскировались.

А добрые и светлые люди всегда друг друга замечают, поэтому им кажется, что хороших людей много вокруг.

А теперь поговорим о том, с чего мы начали разговор. Действительно, иногда бывает, что человек осуждает других именно за те качества, которые есть в нём самом. В каких случаях это происходит?

Если, глядя на характер другого человека, вы осознаёте, что у вас имеется тот же самый недостаток – значит, для вас пришло время заняться проработкой этого качества в себе. Но если вы этого не видите и не осознаёте, значит, время ещё не пришло.

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Но кто создаёт эти ситуации? Действительно ли их создаёт для вас Вселенная? Ситуации могут быть разными, даже незначительными. Определяющим является то, как на ситуацию реагирует ваше собственное «Высшее Я». Оно и подсказывает вам – когда нужно посмотреть на другого человека, как в зеркало, и увидеть там собственные недостатки. Именно к своему внутреннему ощущению нужно прислушиваться.

Одна и та же ситуация может иметь разный смысл для разных людей или даже вообще не иметь никакого смысла. Например, вы едете в автобусе после работы. Вошла компания молодых людей, которые громко и бурно разговаривают. Как реагируют на это окружающие? Один пассажир уже был раздражён, поэтому его раздражение сразу же усилилось. Бабушка задумалась о воспитании собственного внука, ведь он как раз находится в таком же возрасте, как эти ребята. Другой человек начал прислушиваться к разговору молодых людей, потому что они обсуждали интересную тему. А кто-то настолько устал, что даже не обратил внимания на шум и тихо дремал на своём месте. Как видите, это не Вселенная создаёт вам ситуацию! Это вы сами реагируете на ситуацию – в зависимости от вашего характера или от обстоятельств вашей жизни.

Являются ли окружающие люди вашим зеркальным отражением?

Если вы сами не чувствуете, что негативные качества другого человека являются отражением вашего собственного характера – то успокойтесь и не принимайте на себя чужие проблемы! Что бы ни говорили вам тренеры духовного развития и авторы популярных книг. Не надо доводить идею до абсурда, а себя до невроза.

Не нужно всегда и во всём искать подоплёку. Когда вы пытаетесь просчитать, словно на калькуляторе, причины своих проблем, то вы можете сильно ошибиться! Ведь вы включаете разум и интеллект, а они не имеют доступа к Высшей Истине. Например, если вам нагрубили в транспорте, то вы начинаете лихорадочно искать: «Кому и когда я нагрубил?» Пытаетесь что-то вспомнить и, как вам кажется, прорабатываете ситуацию. Но, может быть, причина вовсе не в этом? Истинную причину знает только ваше «Высшее Я».

Поэтому надо искать путь к «Высшему Я». Для этого надо не углубляться и не анализировать ситуацию – а наоборот, отстраняться от неё. Только тогда вы сможете увидеть её истинную суть:

  • Это может быть указание на ваши негативные качества.
  • Это может быть указание на несовершенство другого человека, и вам следует научиться понимать мотивы его поступка.
  • Эта ситуация может быть вообще не существенна для вас.

Правильное понимание смысла ситуации не появится в результате интеллектуального логического анализа. Это приходит в виде духовного озарения – и тогда вы всё видите и понимаете сами, вы как бы с горы смотрите сверху вниз.опубликовано econet

Автор Светлана Стрельникова

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Источник: https://econet.kz/

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Светлана Стрельникова психология жизнь

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