Яд осуждения

Чужое осуждение нас расстраивает и даже ранит. Осуждающий твердо убежден в том, что он живет правильно, а другие поступают не так, как следует. Тот, кто привык осуждать, стремится переделать окружающий мир "под себя". Удастся ли ему это?

Каждый из нас когда-нибудь сталкивался с ситуацией, когда его кто-то осуждал. Чувства, которые при этом возникают, мягко говоря, не самые приятные. Ведь, по сути, осуждение - это претензия другого человека на нашу свободу. Часто осуждение приводит к тому, что возникает конфликтная ситуация, которая, чаще всего, перерастает в противостояние. Причем решить такой конфликт удается далеко не всегда.

Осуждение - это претензия другого человека на нашу свободу

Осуждение всегда будет негативно влиять, как на отношения людей, так и на их внутреннее состояние. Ведь человек, которого осуждают, вначале начинает чувствовать обиду, которая может смениться агрессией, переходящей в гнев, а это очень разрушительно. Кроме того, там, где есть осуждение, пропадает доверие. А без доверия любые отношения обречены на провал. По сути, осуждение –это яд.

В основе любого осуждения лежат убеждения и верования осуждающего человека. Довольно часто люди склонны считать себя пупами земли и центрами вселенной. При этом они искренне считают, что только их мнения и суждения являются правильными. И они имеют право судить (осуждать) других, поскольку знают, как должно быть.

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Но на самом деле всё не совсем так. Нередко такие люди очень многое себе запрещают и считают неправильным. Если человек сам себе чего-то не разрешает, а другой вдруг начинает так себя вести (делать что-то или говорить) то, сразу появляется осуждение.

Как же так, человек, который считает себя центром вселенной, этого себе не разрешает, а кто-то так поступает! Для таких людей проще всего сразу объявить это неправильным, а затем осудить. Причем, чем сильнее у осуждающего запрет, тем яростнее он стремится это осудить. О том, что другому может быть это неприятно, такие люди не думают.

По сути, для таких людей осуждение - это защита своих собственных убеждений о том, что так нельзя. Часто за такими убеждениями удобно прятаться и ничего не менять в своей жизни. Ведь если признать, что так можно, тогда их убеждения по поводу того, что только они знают, как правильно утратят свою актуальность. Но хуже того, получится, что они сами ответственны за то, что в их жизни что-то не так.

Такие люди всегда будут стремиться, чтобы мир вокруг них соответствовал именно их убеждениям. А лучше всего эти убеждения защищать осуждением. Но делают они это часто неосознанно. В силу того, что многие убеждения у них срабатывают автоматически. Это как программа в компьютере, пока её не переписать и не исправить, она в автоматическом режиме будет выдавать один и тот же результат.

Осуждение разрушительно сказывается на самом человеке, ведь он сам себя втискивает в определённые рамки, из которых впоследствии уже выбирается с очень большим трудом и болью. Очень полезно либо отказаться от осуждения вовсе, либо свести его к минимуму. Наш мир действительно многообразен, и что-то может вам не подходить и даже не нравиться. При этом, это совсем не повод думать, что кому-то это тоже не подходит, возможно, для другого - это самый лучший вариант.опубликовано econet

Автор Черных Антон

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