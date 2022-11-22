«Я же о тебе забочусь!» Как уважать личные границы близких и защищать свои

Почему многим не удалось сохранить семью во время карантина? Все дело в личных границах, а, точнее, их нарушении. Человек нуждается в своем неприкосновенном пространстве. И секрет соблюдения личных границ заключается в том, что мы принимаем выбор другого с уважением.

Влюбленная пара создает семью. Степень их слияния высока. Делаем все вместе, общие интересы, еще и пароль на телефонах ставим одинаковый. Проходит время, чувства притупляются, и одному из партнеров становится «тесно». И все дело в личных границах. Почему их важно соблюдать, даже если вы живете в семье, которая «все делает вместе», рассказывает семейный психолог Екатерина Сиванова.

Все дело в личных границах

Фразы о том, что «надо уважать личные границы другого», в последнее время звучат из каждого утюга. И если я хорошо понимаю, о чем речь, то большинство моих визави сбиты с толку этими терминами и непонятными требованиями к «уважению чужого пространства».

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Давайте разбираться вместе.

Что такое личные границы? Коротко ответ звучит так: это понимание собственного «я» как отдельного от других.

Ну, конечно, я отдельна от других. В чем проблема? Вот я, а вот мой ребенок. Вот я, а вот моя мама. Конечно, мы отдельные люди. К чему этот разговор?

А теперь давайте посмотрим со стороны на наш обычный день.

Семья, в которой нарушают границы

Пробуждение. Дочь 18-20 лет встает по будильнику и идет на кухню, чтобы выпить традиционный стакан воды. На кухне мама уже готовит завтрак. Они обмениваются приветствиями.

Пока дочь наливает воду, мама начинает жарить яичницу. Дочь начинает пить. Мама: «Я только вчера слушала передачу о том, что утром нельзя пить холодную воду». Дочь допивает свой стакан и молча выходит из кухни. Мама вслед: «Завтрак готов…» Дочь: «Спасибо. Но я планировала поесть после душа». Мама настойчиво: «Все остынет!..» Дочь намеренно громко закрывает дверь в ванную, чтобы дать понять: разговор окончен.

Вариантов развития этой мизансцены великое множество.

Мама, сама того не замечая, да и не зная вовсе, нарушает личные границы взрослой дочери.

А что она сделала не так? Все ее действия — одна сплошная забота о собственном ребенке.

Но дочери 20, она взрослый человек, который в состоянии и сказать «стоп!» на замечание о воде, и накануне предупредить, что завтракать она планирует после душа. Да и приготовить себе еду она в состоянии.

Я описала вам нейтральный вариант утреннего диалога матери и дочери. И намеренно не предложила варианты развития событий. Их множество. Наша задача — увидеть то, как это работает в моменте.

Идем дальше. Наши героини продолжают свой день. Девушка едет в институт, ее мама собирается на работу. В процессе сборов плановый звонок свекрови. Обычный разговор. Вроде и звонила только вчера, но дело такое, надо пожилого человека поддержать.

«Ну, расскажи мне, чем ты вчера моего сына на ужин кормила?.. А ты в котлеты яйцо добавляешь? Нет? А в детстве он любил именно с яйцом… Надо же, как вкусы изменились…» Невестка спокойно выслушивает маму мужа, отвечает на ее вопросы. Заканчивает разговор, уходит на работу. Но почему-то дверью хлопает сильнее обычного.

Ну, а что свекровь спросила не так? Человек пожилой, одинокий, по сыну скучает. Разве сложно ответить на ее вопросы?

Не сложно. Невестка и отвечает. Правда, чувствует раздражение после. Но не озвучивает его, а вымещает его на двери.

А ведь звонить по утрам маме должен (это тоже спорное утверждение, но мы исходим из описанной нами истории) сын, а не его жена. Да и рассказывать о секретах кулинарного мастерства имеет смысл тогда, когда тебя об этом спрашивают.

Не станем погружаться в рабочий день наших героинь. Да и ужин пропустим.

Давайте посмотрим на то, как они ложатся спать.

Мама дочке: «Я в твоей комнате форточку открыла, у тебя там душно было…»

Дочь: «Мам, я закрыла специально, мне холодно».

Мама: «А, ладно…»

Дочь: «Мам, ты мою зарядку от телефона не видела?»

Мама: «Ой… Я ее в машине забыла. Моя что-то не работала. Доживешь до утра без зарядки. Я пойду гулять с Джеки и принесу, телефон успеет зарядиться…»

Как вы думаете? Как скоро дочка скажет маме, что она съезжает? Или, что еще реальней, выходит замуж?

Ну, где замуж, а где зарядка от телефона?

Да вот же, рядом!

Сколько мы с вами знаем историй о том, как люди создают семьи, «чтобы от родителей свалить».

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В квартире наших героинь все уже улеглись спать. Тишина. Только кот вздумал играть в темноте с колпачком от ручки. Мама встает, убирает игрушку и отправляет кота в комнату дочери. Сама снова ложится, устраиваясь поудобней на подушке. Рядом давно и крепко спит муж. Женщина аккуратно похлопывает его по плечу, чтобы он перестал храпеть, и понимает, что не сможет (да и не хочет!) подвинуть мужа, который во сне занял ее половину кровати…

А в соседней комнате ее дочь засыпает, чувствуя, как на ее плече калачиком свернулся кот, плечу тяжело, лежать неудобно, но если выгнать кота, он снова найдет какую-нибудь игрушку…

Что вы сегодня делали для себя?

Итак, личные границы. Я отдельно от других. Что это значит? Что я распознаю свои чувства и свои ощущения, что я забочусь о своем комфорте, что я сам выбираю то, как я живу, и несу за это ответственность.

Для чего это нужно? Чтобы людям, которые находятся рядом с нами, приходилось взаимодействовать не с хлопающими дверьми и тяжелыми вздохами, а с легкими и жизнерадостными людьми.

Мы готовы заботиться обо всех вокруг, забывая об элементарных вещах для себя.

Мы готовы спасать других, утопая в собственных проблемах.

Мы готовы формулировать и устанавливать правила для своих семей, не имея возможности жить самому в соответствии со своими желаниями и потребностями.

Что вы сегодня делали для себя?

Что вы сегодня выбирали?

Как вы сегодня спали?

Что вы сегодня ели?

Как заботились о своем здоровье?

А о том, чтобы не получать лишнюю негативную информацию из соцсетей, позаботились?

Что происходило сегодня с вашим уважением? А с уважением к вам?

В наших семьях мы так слились воедино, что когда начинаем пытаться определить, где чьи личные границы, складывается ощущение, что надо всю конструкцию сначала разобрать, а потом собрать заново.

Мы были так близко, что стало нечем дышать

Влюбленная пара создает семью. Степень их слияния высока. Делаем все вместе, общие интересы, еще и пароль на телефонах ставим одинаковый. Проходит время, чувства притупляются, и одному из партнеров становится «тесно».

Да-да, это «тесно» опять про личные границы. Согласитесь, очень сложно расклеить то, что так крепко склеено. «У нас же любовь! Мы же одна семья!» Но в семье живут минимум два отдельных человека… У каждого свое представление о температуре воды в душе и о том, сколько кусков сахара класть в стакан чая.

Мы очень часто отказываемся от того, что любим, в чем нуждаемся, в угоду желаний другого человека.

Но если я не уважаю свои потребности, то почему их должен уважать другой?

Как же тогда строить отношения? Какой будет семья, в которой все со своими границами и желаниями? А когда же будет это: «Все вместе, всей семьей?» В том-то и секрет любой по-настоящему крепкой семьи, что в ней с уважением относятся к потребностям и уникальности каждого.

Да, мы с мужем можем провести половину выходного дня на кромке футбольного поля, пока наш младший сын наслаждается игрой в воротах. Но потом он вместе с нами едет обедать (хотя, наверное, с большим удовольствием провел бы время дома у компьютера). Да, мой муж в выходные дни обязательно несколько часов тратит на планирование предстоящей рабочей недели. А я работаю по субботам… Мы принимаем выбор другого с уважением. В этом и есть секрет соблюдения личных границ.

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Пожалуйста, не пытайтесь расставить пограничные столбики сразу по всему периметру ваших границ. Понаблюдайте за собой, за теми, кто живет рядом с вами. Личные границы — это про «искусство маленьких шагов». И начинать надо с себя: со своих ощущений, своих эмоций.

Мы хорошо знаем, какой температуры должна быть вода в стакане нашего ребенка, но совершенно не обращаем внимания на то, что пьем сами. И в тысячный раз мы вспомним пример о маске в самолете: «Сначала наденьте маску на себя, потом обеспечьте ей ребенка».

В масках мы теперь ходим все. И тренировать умение заботиться о себе необходимо еще интенсивней.

Изоляция, социальная дистанция снесли наши личные границы, словно цунами. Вспомните то, что происходило весной в наших квартирах. Посмотрите на то, сколько семей пострадало (распалось) в результате карантина.

Причина та же: мы были так близко, что стало нечем дышать.

В данном случае кислородные баллоны не помогут. Напитаться свежим воздухом мы можем, только чувствуя себя.

Автор Сиванова Екатерина

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