Любому взрослому, самостоятельному человеку трудно всегда быть сильным. В минуты слабости мы обращаемся к кому-то там, наверху... Мы верим, что есть тот, кто оберегает нас и поддерживает. Но главное - не забывать заботиться о себе.

«Как забить на все сложности жизни, понять и принять, что все это, каким бы ни казалась страшным и актуальным – только временно, и быть хотя бы немного над схваткой, а не внутри? И возможно ли это для простого человека в принципе? Или мы обречены на муки тревоги и осмысления пожизненно?» Я думаю, что ответ на этот вопрос лежит сразу в двух плоскостях – философской и практической.

Прежде всего - заботиться о своем состоянии

Давайте сначала поговорим о философской. Мне кажется, автор вопроса говорит о том, можно ли уже ОГЛЯДЫВАТЬСЯ на происходящее и воспринимать его как уже произошедшее, пережитое, а себя – как человека, уже получившего этот опыт и уже справившегося с ним. «Только временно». Уже прошло.

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Мне кажется, вопрос этот не только о таких периодах, когда на нас все валится одно за другим, и хочется уже оказаться на шаг в будущем, где все проблемы разрешились. Возможно, речь здесь идет еще и об усталости человека, которому не на кого опереться, потому что самый взрослый здесь – это он.

Однажды мой психолог задала мне вопрос: «Как вы думаете, за вами кто-то присматривает? Сверху? Ангел-хранитель, например?»

Я тогда ощутила мгновенный стыд и растерянность: а правда, как я думаю? Как вообще можно признаваться в том, что ты на кого-то полагаешься, что не можешь сама?

«Нет, – гордо ответила я, – я все сама».

А потом подумала – нет, я полагаюсь на этот мир. У меня есть к нему какое-то доверие. Мне часто везет. И, возможно, это ощущение идет из детства, когда меня окружали любящие взрослые. Это на каком-то базовом уровне помогает чувствовать любовь к жизни даже во время самого жесткого одиночества и тяжелых времен.

Те, у кого не было такого ощущения защищенности, выращивают его сами: в терапевтической работе, встречаясь с людьми, которые их принимают безусловно, и таким образом приобретается одновременно сила и милосердие к себе слабому. Учатся становиться сами себе защитником. Обретая навыки заботы о себе, которые у нас принято называть эгоизмом.

Философы и писатели начала века, от Кьеркегора до Камю, задавались этим вопросом: а что, если ТАМ — никого нет? Что, если мы одни и никто за нами не присматривает, и нет никакого Бога, нет никаких сил, которые хоть немного помогают?

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Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Я в своей группе «Мама и мои отношения» включила в программу работу с правом защищать себя, помогать себе и опираться на других взрослых людей с их ресурсами. Потому что наше поколение как должное воспринимает это одиночество и беззащитность, старается не использовать в качестве опоры других людей (стыдно и стремно грузить других), и в итоге ощущает себя одинокими во вселенной.

Более того, мы часто выбираем в партнеры тех, кто не способен на партнерство, зная, что мы вывезем двоих в одиночку.

И очень понятна эта усталость, когда хочется вынуть себя из актуальной ситуации и пусть уже все само разрешится… Встать «над схваткой», а не внутри. Реагировать не так вовлеченно. Но редко кому из нас удается обладать мудростью царя Соломона, на чьем кольце была надпись «и это пройдет». Мы живые, и нас цепляет. Поэтому я перевела бы речь из философской плоскости в плоскость усталости и тревоги.

И тут спасают два земных навыка: прежде всего, позаботиться о своем состоянии. Тупо вовремя себя кормить, высыпаться, обращаться к специалистам за помощью. Если уж приходится быть боевой машиной, то эта машина должна быть в порядке.

И второй: сказать об этом близким и далеким. «Я не вывожу. Я не справляюсь. Я сейчас нуждаюсь в вот этой конкретной помощи, вот в этой конкретной разгрузке, а еще в том, чтобы выговориться». И это помогает перестать чувствовать себя ничего не контролирующей жертвой обстоятельств. Именно это дает шанс перестать обесценивать свое окружение и увидеть его реальные возможности: кто-то кинется на помощь, кто-то сбежит.

А сейчас практическое упражнение, которое помогает увидеть масштаб проблемы и хоть немного обрести ощущение будущего.

Возьмите три стула, первый и второй поставьте развернутыми друг к другу на небольшом расстоянии, а третий поставьте паровозиком за вторым.

На первый стул положите любую вещь (например, ручку). Это – та проблема, которую надо решить. Сядьте напротив нее на первый стул. Она от вас близко. Что вы чувствуете? Обычно всё сжимается в комок, опускаются плечи.

Теперь сядьте на следующий стул, подальше от нее. Что изменилось оттуда?

А если встать за спинку второго стула? А если за спинку третьего? Как там дышится? Отходя все дальше и дальше, вы сможете оценить масштабы и значимость проблемы, и, возможно, увидите решение.опубликовано econet.ru.

Автор Рублева Юлия

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