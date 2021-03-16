Я вам ничего не должен

Какие ценности мы прививаем своим детям? Что вкладываем в них? В современном обществе потребления культивируется мнение, что можно получить сразу всё и побыстрее. Ложные представления о том, что хорошо и что плохо, ведут к тому, что в семьях нет родительского авторитета.

Многих родителей волнует тема потребительского отношения к жизни у современных детей, в том числе это включает в себя и проблему самоорганизации школьников на дистанционном обучении (дети не хотят учиться, отказываются делать домашние задания). Постараюсь обозначить основные причины формирования такого поведения ребёнка… Прошу понимать, что в реальности каждый случай индивидуален. Это примерные ориентиры!

Про потребительское отношение к жизни у детей, авторитет родителя и стили воспитания

Часть первая. Первое и важнейшее основание: ценностные ориентиры самого родителя

Сразу хочется сделать отсылку в первую очередь к родителям этих детей. Поскольку именно родители являются главной ролевой моделью. Так всегда было и так будет. Общество в целом было нацелено на потребление, начиная с конца 90-х, когда в современную Россию начала массово проникать западная культура потребления.

Пришло поколение индивидуалистов, «перестроечное» поколение, которое довольно равнодушно относится ко всем групповым ценностям и под индивидуальным успехом понимает не прорыв в творчестве и светлые идеалы, а экономическую независимость, прежде всего. Мечты и источники желаний, надежды, мотивы взрослых людей сконцентрировались на потреблении.

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О чём говорят родители на родительских собраниях? Почему им некогда заниматься детьми? Потому что им нужны деньги. И это правда.

Возможности у большинства очень низкие, но беспрестанная реклама срабатывает, как триггеры, вынуждая ещё больше работать, чтобы дотянуть хотя бы до среднего уровня соседей и знакомых. Родители, когда оправдывают своё бездействие в вопросах воспитания, невозможность повлиять на поведение ребенка, достаточно гневно отстаивают своё право зарабатывать деньги на этого ребенка (сотовый, как у всех, одежда не хуже других).

Ещё одна идея «новое лучше старого» привела к бесконечному обновлению гардероба, ремонта в квартире, более дорогого телефона и т.д. и т.п. Вещи обесцениваются, как деньги во время инфляции. И сейчас уже не модно, чтобы было, как у соседей, сейчас надо, чтобы было, как ни у кого…

Современный молодой человек чувствует себя несчастным с телефоном НЕ последней модели. Главное – не сливаться с толпой, быстрее ориентироваться и обновляться. Ответ на этот запрос - высокая трудовая активность родителей.

Деньги, едва появляются, как срочно тратятся, ведь список приобретений большой, нужно обязательно выполнить! В семьях, где средств хронически не хватает, вещи подешевле и менее качественные, а цели всё те же – потребление. Что видит ребенок вокруг себя? Дома и в школе? В инстаграме? В других соцсетях? Он видит, как взрослые выставляют бесконечные фотографии в окружение крутых вещей и каждый раз в новых нарядах.

Эта красивая жизнь, до которой не дотянуться обычному подростку

Мамы и папы выставляют фото с детьми, как беспроигрышный вариант для сбора лайков и восхищения. А потом в какой-то отдельно взятой семье происходит насилие (была такая ситуация в реальности), люди смотрят на их счастливые фото и недоумевают.

В такой внешней атмосфере растут сегодняшние дети.

Формируется новый тип личности, склонный к потреблению как способу конструирования своей идентичности.

Пока нас самих манит такая жизнь, детей она будет манить ещё больше. А если с детьми что-то не так, значит мы этого не видим в себе. Они просто показывают.

Что стало лозунгами наших дней? «Живи для себя», «Ты никому ничего не должен». Они мне нравятся. Они действительно хороши для людей, изначально невротичных, созависимых, но считывают их все и все примеряют к себе.

Дети и подростки в том числе, в первую очередь. Появляются претензии к окружающему миру. И вот он встаёт перед папой и мамой в свои 14 лет и заявляет «Я вам ничего не должен».

Часть вторая. А судьи кто? Авторитетность родителя для ребенка

Во многих семьях нет настоящего родительского авторитета. А значит нет и веры словам мамы и папы. Особенно если подросток предоставлен сам себе, родители постоянно заняты, приходят домой уставшие, на выдержке, на пределе пытаются проверить уроки и срочно перевоспитать! О чём они разговаривают этим вечером?

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Правильно. Уроки, поведение, быт, внешний вид… Контроль. Ни на что другое просто не хватает сил. Обсудить и рассудить, где опять был не прав. Настоящие интересы ребенка всегда остаются за кадром. Друзья, фильмы, игры, клипы, музыка, его пристрастия, его вкусы… что происходит в его внутреннем мире, чего он боится и что ненавидит…кого любит…

Всё это мимо кадра.

Маме кажется, что она честно с ним общалась, общение очень важно! А общалась она скорее не с ним, а сама с собой.

Не буду перечислять все ошибки морализаторства, чтения лекций «о нужном поведении» в выходные, либо крик и ссоры от собственного бессилия. Это всё примеры «ложного авторитета». Подавить с помощью крика и непредсказуемых наказаний (лишить интернета, не называя срока окончания лишения). Ребенку кажется, что навсегда. Или кажется, сейчас надавлю в ответ, уступит, так уже было…

Ребенка обмануть невозможно. Он видит ценности родителей, слышит темы, которые они обсуждают между собой, впитывает, как губка приоритетность их желаний. Но не видит, как и сколько они работают. Он видит итог – покупку нового телефона, поездку на море, прочие ценности нашего времени. Но цепочка не выстраивается: усилия – вознаграждение. Потому что опыта нет. Нет эмоциональной сопричастности к усилиям родителей, как и у них нет сопричастности к его интересам.

Слишком много энергии отнимает контроль и сопротивление контролю. Нередко в семье, где по большому счёту всё делается для детей, это «ВСЁ» часто измеряется в деньгах. И надо работать ещё больше, так как потребности постоянно растут.

Двойки появились, а он ничего не делает по-прежнему, значит нужен репетитор. Залатать срочно образовавшиеся дыры в знаниях. Больше усилий и больше усталости. Больше контроля и больше эмоционального дистанцирования.

Основная цель человека: успешная социализация в обществе?

Часть третья. Стили воспитания: попустительский, социализирующий (не достаточно поддерживающий), либо воспитание, ориентированное на контроль и подавление

С попустительским стилем воспитания, уверена, всё понятно: панибратство.

Часто из-за невозможности контроля (так говорят родители: как я его (её) контролировать могу? Меня дома совсем не бывает). Остается только взывать к его (её) «взрослости» и «осознанности». Которой, если не вложили на более ранних этапах, так и нет. Взывают к несуществующему.

Отдельно надо пояснить о социализирующем стиле (не достаточно поддерживающий, часто не удовлетворяющий потребность в любви и близости). Это стиль в котором есть мы сейчас, наше общество. ОН является лидирующим с начала 20 века.

Основная цель человека: успешная социализация в обществе. Воспитание и развитие на данном этапе построено так, чтобы ребенок ощущал себя успешным в этом обществе.

Из книги "Психоистория" Ллойда де Моза:

«У родителей, воспитывающих дочерей и сыновей в этом стиле, проекции на детей становятся всё слабее, поэтому родители хотят не столько взять ребёнка под полный контроль, сколько направить его на правильный (по их мнению) путь. Главное желание родителей теперь социализировать ребёнка, встроить в общество. Ребёнок считается хорошим, когда он ведёт себя социально одобряемо (слушается старших, вежливо здоровается и т.д.). Он по прежнему «должен» родителям, но уже не прислуживать в доме или терпеть побои, а быть социально успешным: хорошо учиться, «быть самым лучшим», «таким, чтобы мы могли тобой гордиться; Физический контроль над детьми при социализирующем стиле воспитания сменяется психологическим; Человек, воспитанный в социализирующем стиле, уже позволяет себе ощущать психологические потребности в любви, принятии себя (как другими, так и самим собой), поддержке и близости, но часто не умеет сформулировать и реализовать их»

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Социализирующий стиль поставил цель: достижение жизненного успеха у ребенка. Воспитание становится процессом зубрежки и тренировки навыков ребенка. При этом сохраняется сильная ориентация на... нельзя сказать, что это авторитарное воспитание, но, по крайней мере, воспитание, ориентированное на контроль, на подавление.

Контроль и подавление происходят от ощущения неуправляемости.

Попытка успокоится с помощью заклинания «я всё знаю про него, я его контролирую». Значительная часть родителей (из того, что говорят в моменты общения на собраниях) толерантно относятся к проверке переписки в соцсетях, выворачиванию карманов, запрету общения практически со всеми, кто ребенку интересен.

Я помню пару лет назад выступая перед родителями в актовом зале (много народу было) говорила о границах. И для наглядности спросила: вы стучите в комнату ребенку-подростку (были родители 8-9 классов), перед тем, как зайти туда? Как думаете, какова была реакция зала?

Очень большое оживление, массовое недоумение, смех и азартные возгласы пап «я ему закроюсь».

В итоге подобного подавляющего контроля лишь небольшое количество наших детей к началу подросткового возраста способны к самоорганизации и само-регуляции. У них просто нет такого опыта. Есть детский опыт послушания. Либо подростковый бунт против послушания.

Дополнение: развивающее обучение

И это тоже следствие социализируещего стиля воспитания. Основная цель -научить и развить компетенции. Дать знания максимально для полноценной адаптации в обществе. В условиях постоянной внешней мотивации, смещения ответственности на родителях.

В нагрузку дети получают эмоциональную незрелость и трудности в сфере саморегуляции, потому как соучаствовать (повседневное внимание, непосредственное присутствие, совместное бытие….это и есть любовь) было некогда.

В итоге получаем достаточно незрелую личность, привыкшую к получение незаслуженных удовольствий, неумение их откладывать, неуправляемость «хочух», деформацию ценностных ориентаций, сложности в дальнейшем сепарации, заявляющую родителям «я не хочу и не буду делать домашние задания, вы меня достали, я никому ничего не должен… хочу телефон, как у Пети, в Турции не поеду, вы издеваетесь!»

Конечно, здесь описано утрировано, сделан акцент на проблемных местах. В реальности процесс идёт неровно.

Бывают и эмоциональные встречи, совместные события, но маркеры постаралась показать. Надеюсь каждый в этой статье найдёт, узнает именно свои слабые места, возможно задумается.

Никогда не поздно всё изменить! опубликовано econet.ru

Автор Елена Вариошкина

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