Я с грудным ребенком каждый день готовила, и чистота была как в музее. Почему атакуют белые пальто?

Быть идеальной матерью, потрясающей хозяйкой, обворожительной и мудрой женой - это выбор, который требует больших жертв. Женщины не просто стремятся к этому, но и без запроса транслируют миру свою безупречность. Они ставят себя в пример, учат, осуждают "лентяек". Но в их поведении на самом деле кроется ожидание признания и похвалы.

Началось все с трехдневного супа и недовольных щей. Какая-то женщина в ленте пожаловалась на то, что привередливый муж ест только свежее, с пылу с жару, и требует готовить несколько раз в день (вот моя мама все успевала). При этом оба работают, и как вы сами понимаете, такое разделение труда, когда один все свободное время отдыхает и ест, а другой готовит и моет посуду, ее не устраивает.

Неуверенные в себе люди ждут признания и похвалы

Заявление это сработало магически. В ту же секунду, как жертва высоких стандартов коснулась пальцами клавиатуры, во вселенной материализовался целый десант дамочек в белых пальто, которые не позволяют себе расслабляться, не то, что ты.

Вот они успевали готовить разнообразные обеды при трех детях (младенце, первокласснике), и выглядеть потрясающе, и еще чистоту музейную в доме наводить. Просто лениться не надо.

Впрочем, явление это не новое, и заглянув практически на любой женский форум, посвященный красоте, отношениям или воспитанию детей мы рано или поздно увидим знакомые силуэты в белом. Вместо помощи и конкретных советов выскакивают они, как Дядюшка Ау из тумана, и пугают нормальных людей своей бескомпромиссностью. Чем более интимная сфера обсуждается (внешний вид, супружество, родительство), тем агрессивнее напор «нитаких» женщин, которые пришли показать другим, менее совершенным женщинам, положительный пример.

Удивительно и то, что на мужских форумах такой пир духа я ни разу не встречала. Если вы где-то увидели гражданина, который врывается в толпу соплеменников с воплем «а я вот по первому требованию жены всегда полочку прибиваю, и носочки не разбрасываю, и это притом, что работаю на трех работах», то покажите его мне, я положу его в свою шкатулочку с диковинками.

Почему же так получается, что самые невыносимые сторонники суровых женских, материнских и супружеских стандартов окопались именно среди дам? И почему женская солидарность для некоторых перестает быть значимой, когда появляется возможность похвастаться подвигами? У меня есть несколько теорий на этот счет.

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Недооцененность женского труда

Во-первых, я заметила, что именно те обсуждения, которые связаны с недооцененным трудом, собирают самое больше количество неуместных дам, внезапно и без запроса предъявляющих обществу свои трудовые подвиги, тонкие талии, воспитанных детей и преданных мужей. Если рабочие достижения и успехи можно конвертировать в деньги, статус, опыт и социальные гарантии, то женские трудовые подвиги, особенно на ниве материнства, наведения красоты и умиротворения мужей, предъявить не получается ровным счетом никому, это никому не интересно. Если женщине повезет, ее старания оценит муж. Если муж попадется придирчивый и немногословный, то медали за материнскую доблесть и круглогодичное соблюдение диеты показывать будет вовсе некому. А ведь так хотелось, столько труда вложено! Вот и остается несчастной душе бесплотным недооцененным призраком летать над обсуждениями, выкрикивая время от времени: «Да я!», «А вот мой ребенок!», «Просто лениться не надо, а надо быть мамой и женой!»… Звучит смешно, а ситуация эта очень грустная, друзья.

Потребность женщины в безопасном мире

Ни для кого, увы, не секрет, что с насилием у нас в стране дело обстоит плохо. Это касается и общества в целом, и его ячейки – семьи, в частности. Это касается и физического насилия, и эмоционального, и экономического – того самого, которое вычеркнули из закона о домашнем насилии, но наличие которого в некоторых семьях отрицать может только слепой. Эта уязвимость заставляет психику генерировать защиты. Одной из таких защит являет создание так называемого «безопасного мира» в своей голове, когда ты соблюдаешь определенные правила и ритуалы, а тебя за это никто не трогает. Впрочем, иногда дело даже не в насилии, а в простом желании гарантий, определенности. Жить в мире, где ты исправно готовишь аппетитные свежие драники, и можешь быть уверена в муже до конца своих дней, гораздо приятнее, чем открыть глаза на реальность, где уходят и от умопомрачительных щей-борщей, и от стройных ног, и от чистых полов, и от выглаженного до идеальности постельного белья.

Незнание других путей самовыражения

Впрочем, есть еще одно объяснение удивительной активности белых пальто. Дело в том, что долгое время реализация через мужа была естественной для женщины и более простой, чем все другие варианты. Она социально одобрялась. Женщин вообще больше затачивали на социальное одобрение, чем мужчин. И если даже Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, но и менталитет не меняется по щелчку пальцев. Получить одобрение сильного (а для многих в глубине души сильный это именно мужчина) – гарантия безопасности, плюшек и возможности как-то себя назвать в этом мире. И свидетельницы наваристых щей-борщей и хрустящего белья, которое лучше чем у тебя – просто отчаянно желающие самореализоваться люди, немного сбившиеся с курса в этом жестоком мире.

Так вот и получается, что отряды белых пальто, выбрасывающиеся на форумы научить всех жизни – это и есть самые неуверенные в себе люди, страстно желающие признания и похвалы. Что с ними остается делать? Лишь отнестись с пониманием. Ведь отрицание собственного белого пальто – первый шаг к тому, чтобы его надеть…опубликовано econet

Автор morena-morana

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