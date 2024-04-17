Я отдам тебе все, что ты мне подарил. Или - заплатил, если речь идет о работе. Если нас с работы уволили, надо вернуть зарплату, которую мы получали. Выходит, так. Я понимаю, что человеческие отношения - не работа. И договор не заключается. Но есть понятие "негласного договора".

В отношениях каждый несет ответственность по умолчанию. И обещает не предавать и не бросать - по умолчанию. Если бросили и предали, - вот именно в этом случае, - а потом требуют вернуть то, что дарили, давали просто так, вроде как от чувств или в силу совместного быта, - как быть? Вернуть! Так думает благородный и порядочный человек.

В отношениях каждый несет ответственность по умолчанию

Так у одной девушки ее молодой человек забрал машину, которую подарил. И еще кольцо и серьги. И шубку. То есть, она сама отдала. Он сказал - она отдала. Я понимаю. Я бы тоже отдала.

Но кто вернет ей время? Четыре года жизни кто ей вернет, интересно? И кто компенсирует страдания, боль, слезы? И как вот она брела по морозу ранним темным утром, больше похожим на полярную ночь, на автобус, потому что машины не стало. И она с ребенком ездила на автобусе. Как все. Ну, все же ездят на автобусе, что такого? Да ничего.

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Просто, если бы она знала, что у нее отберут машину, то есть, она сама отдаст, она бы разумнее относилась к деньгам. Прятала бы свои деньги, копила бы. И купила бы простой автомобиль. И знала бы, что он - лично ее. И шубку бы купила попроще. Даже пальто, но лично свое. А на серьги плевать, действительно. Пусть носит. Может, они ему к лицу.

Кто вернет мне время, вот что надо спросить. Сколько стоит четыре года и еще год слез и мучений?

Вот кто требует подарки и деньги обратно, а сам бросает и оставляет, увольняет, так сказать, без всякой вины другого человека, пусть вернет время. Хотя бы время.

Но его не вернуть. Как доверие, счастье, душевное спокойствие; их тот, кто бросил, и так уносит с собой, не так ли? Увозит на машине, которую подарил. Увозит в пакетике шубку и кусок нашей жизни. Предает и грабит.

Так что нужно вернуть, это так. Но почему-то возвращают не те, кто по-настоящему должен...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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