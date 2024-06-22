Психология: В каждом человеке есть что-то замечательное. То, чего нет у других. Каждый из нас прекрасен со всеми своими несовершенствами, слабостями, ошибками. Не получится всегда быть правильным, сильным, идеальным. Да и не надо.
Я не идеальна. И немного чувствую себя некомфортно в кругу красивых, целеустремленных и все всегда успевающих людей. Я выгляжу плохо с утра. У меня нет сил вечером. У меня не получается делать упражнения на растяжку и приседания каждый день. Да что там говорить. Я и маникюр не успеваю освежить вовремя. Я ленюсь. Часто.
У меня случаются неприятности и я грущу. А когда болит в боку или голова, то учусь писать завещание.
Я сержусь, когда не соответствую придуманным мною же стандартам.
Мои любимые духи закончились, а новые я куплю себе не скоро.
Вряд ли я отправлюсь в отпуск к морю, и точно не куплю себе новый купальник в этом году. И я с этим Окей.
Мои новые килограммы вынудили меня избавится от старого гардероба. А привычный образ жизни больше невозможен из-за новых обстоятельств.
Мне нечем похвастаться и нечем удивить.
Кроме одного.
Я люблю красоту.
Разве это не красота нашей жизни?
И ее можно создать. Мы видели достаточно примеров, чтобы в это поверить.
Слабый, ленивый, несовершенный, обычный и не целеустремленный человек разве не может привнести красоту в этот мир?
Я знаю, что может.
И, если честно, меня это увлекает.опубликовано econet
Автор Клименкова Леночка
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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