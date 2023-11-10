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Я не хочу тебя обидеть - просто говорю правду

Источник: b17.ru 10 ноября 2023 6790
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Бывают люди - любители сказать правду в глаза. Хорошо это или плохо, как реагировать на такую правду - разбираемся вместе с психологом.

Я не хочу тебя обидеть - просто говорю правду

Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду.
Макс Фрай

У вас тоже есть такие знакомые, которые позволяют себе говорить обидные вещи, прикрываясь тем, что это правда? "Я не хочу тубя обидеть, это для твоего блага." Три раза "ха"! Забота о моем благе начинается с выбора слов. 

Если хочется сказать правду - подбирай слова!

Я не пускаю таких людей в свой круг общения, потому что точно знаю 4 вещи:

1. Никто не знает мою правду лучше, чем я. Если я хочу узнать о себе больше и прошу сказать правду обо мне - это не повод говорить мне грубые и обидные слова. 

2. Каждый может выссказать свое мнение по поводу чего угодно УВАЖИТЕЛЬНО и не обижая другого.

3. В разговоре можно (обосновано и в рамках вежливости) оценивать поступки и нельзя оценивать человека. Но если не просят давать оценку - говорите о своих чувствах и мыслях по поводу поступка.

4. Если небезразличный мне человек говорит в неприемлемой для меня форме, я обязательно скажу ему о том, что для меня является неприятным и болезненым. А иначе откуда другой об этом узнает? "Разве по мне не видно?" не работает!

Я не хочу тебя обидеть - просто говорю правду

  • Если это никак не повлияет, стоит хорошо подумать, зачем мне человек, который ни во что не ставит мои чувства.
  • Если грубые и обидные слова говорит посторонний - даже не дослушаю.

Иногда говорят: "Я по-другому не умею". Когда спрашиваю: "А  директору (бизнес-партнеру, учредителю, маме, папе, дочери, врачу) так же бы ответили?" - оказывается, что все умеют говорить правду вежливо, аккуратно и стараясь не задеть.

Да, бывает слышать правду о себе или своей ситуации - реально больно, до слез (это нередко бывает в ситуации психологического консультирования). 

Не каждый может сказать - слезы бегут от осознания своей ситуации или от обиды. И это главный признак, на который нужно ориентироваться - "от чего сейчас болит?" Если форма обиднее сути или обидна сама суть сказаного - то дело не в правде, см.п.4.

Как быть, если самому хочется причинить добро:

1. Повторять себе слова Энн Ламотт:

"Если проблема у кого-то другого, решение находится явно не в ваших руках. Мы с вами не можем никого спасти, починить, вернуть на путь истинный или привести к трезвости. А что делать, если спасти, починить других нельзя? Уверенно, настойчиво и упорно учиться бережно относиться к себе."

2. Один из способов позаботиться о себе - сказать то, что очень хочется сказать. Такой вот парадокс. Даже если это и правда, о которой вас не просили. Если рвется из вас - не давитесь, скажите. Но ради Бога, выбирайте слова и берегите чувства своих близких!опубликовано econet

Автор Наталия Андрушко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Наталия Андрушко слова обида правда общение психология

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