Я не хочу тебя обидеть - просто говорю правду

Бывают люди - любители сказать правду в глаза. Хорошо это или плохо, как реагировать на такую правду - разбираемся вместе с психологом.
Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду.
Макс Фрай
У вас тоже есть такие знакомые, которые позволяют себе говорить обидные вещи, прикрываясь тем, что это правда? "Я не хочу тубя обидеть, это для твоего блага." Три раза "ха"! Забота о моем благе начинается с выбора слов.
Я не пускаю таких людей в свой круг общения, потому что точно знаю 4 вещи:
1. Никто не знает мою правду лучше, чем я. Если я хочу узнать о себе больше и прошу сказать правду обо мне - это не повод говорить мне грубые и обидные слова.
2. Каждый может выссказать свое мнение по поводу чего угодно УВАЖИТЕЛЬНО и не обижая другого.
3. В разговоре можно (обосновано и в рамках вежливости) оценивать поступки и нельзя оценивать человека. Но если не просят давать оценку - говорите о своих чувствах и мыслях по поводу поступка.
4. Если небезразличный мне человек говорит в неприемлемой для меня форме, я обязательно скажу ему о том, что для меня является неприятным и болезненым. А иначе откуда другой об этом узнает? "Разве по мне не видно?" не работает!
Иногда говорят: "Я по-другому не умею". Когда спрашиваю: "А директору (бизнес-партнеру, учредителю, маме, папе, дочери, врачу) так же бы ответили?" - оказывается, что все умеют говорить правду вежливо, аккуратно и стараясь не задеть.
Да, бывает слышать правду о себе или своей ситуации - реально больно, до слез (это нередко бывает в ситуации психологического консультирования).
Не каждый может сказать - слезы бегут от осознания своей ситуации или от обиды. И это главный признак, на который нужно ориентироваться - "от чего сейчас болит?" Если форма обиднее сути или обидна сама суть сказаного - то дело не в правде, см.п.4.
Как быть, если самому хочется причинить добро:
1. Повторять себе слова Энн Ламотт:
"Если проблема у кого-то другого, решение находится явно не в ваших руках. Мы с вами не можем никого спасти, починить, вернуть на путь истинный или привести к трезвости. А что делать, если спасти, починить других нельзя? Уверенно, настойчиво и упорно учиться бережно относиться к себе."
2. Один из способов позаботиться о себе - сказать то, что очень хочется сказать. Такой вот парадокс. Даже если это и правда, о которой вас не просили. Если рвется из вас - не давитесь, скажите. Но ради Бога, выбирайте слова и берегите чувства своих близких!опубликовано econet
Автор Наталия Андрушко
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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