Я хорошая девочка. Плохую я надёжно спрятала

Если вы выбираете быть хорошей для всех, вы по умолчанию соглашаетесь на то, чтобы отказаться от своих желаний, отодвинуть на второй план свои интересы, зависеть от мнения окружающих. Но так ли уж плоха та самая нехорошая девочка, которую вы прячете в себе? Может, она плоха только для других, но не для вас?

"Выбор был очевиден. Хорошую девочку во мне замечали и одобряли. Плохую критиковали, наказывали, или игнорировали. А это ужасно... Мне хотелось, чтоб мои родители " видели" меня, замечали. Мне хотелось их внимания и заботы. Я хотела нравиться моим родителям. Мне было невыносимо чувствовать, что на меня злятся. Значит я настолько ужасна, что мои близкие чувствуют ко мне подобное. Я боялась, что меня оставят, отвернутся от меня... И я интуитивно понимала, какой надо быть!

Есть "хорошая" девочка, но нет меня

Плохая мне мешала жить. Она всем мешала жить. И я её спрятала...Так далеко, что её никто не найдёт.

Теперь есть "хорошая" девочка, но нет меня..."

Хорошая девочка:

Она послушная.

Она часто испытывает чувства вины, стыда, смущения, неловкости.

Она жертвует собой.

Она свои успехи считает случайными, а поражения заслуженными.

Она очень миролюбивая и неконфликтная.

Она всегда добрая и отзывчивая.

Она никогда не сердится.

Она неистово хочет нравиться.

Она теряется от волнения.

Она таит в себе много запретов.

Она ждёт.

Она игнорирует свои желания.

Она обесценивает себя.

Она терпеливая.

Она хорошо приспосабливается.

Она не разбирается в людях.

Она очень доверчивая и наивная.

Она всегда заботится о других.

Она гиперответственна.

Она, всё равно, не верит до конца, что она хорошая.

Она не берёт ответственность за свою жизнь.

Она нуждается в другом больше, чем в себе.

Она боится стать ненужной и нелюбимой.

Она внушаема.

Она считает авторитетом каждого.

Она социально одобряема.

Ее награда: одобрение и похвала.

Ее расплата: потеря себя.

Плохая девочка:

Она умеет отказывать.

Она преодолевает свои страхи.

Она может не соглашаться.

Она умеет защищаться.

Она не боится конфликтов.

Она нуждается в себе, больше чем в другом.

Она чувствует радость и заинтересованность.

Она умеет злиться.

Она удовлетворяет свои интересы.

Она заботится о себе.

Она уважает себя.

Она неудобная.

Она нарушает правила.

Она ценит себя.

Она требовательная.

Она имеет своё мнение.

Она интересная.

Она не хочет нравиться любой ценой.

Она уверена в себе.

Она действует.

Она умеет радоваться своим успехам.

Она разборчива в авторитетах.

Она несёт ответственность за свою жизнь.

Она не боится критики.

Ее награда: независимость и свобода.

Ее расплата: осуждение и критика окружающих.

Такой портрет "плохой" девочки складывается по опыту моих клиентов и клиентов коллег и по прочтении многих психологических книг и жизненных историй.

Если задуматься, то в этом портрете я вижу здорового человека, зрелую личность.

Но внутренние ощущения людей, живущих во власти "хороших" девочек и мальчиков, говорят им об обратном. Ощущения транслируют, что таким быть плохо и неправильно. А чувства стыда и вины затягивают снова в этот замкнутый круг.

Но в нас есть обе эти частички: и "хорошая" и "плохая". Нам они даны от природы. И обе они живые. Отказываться от одной из них - это как жить с двумя ногами, но опираться на одну. Жуткое и неоправданное ограничение.

Прятать "плохую" - это обманывать себя, в первую очередь. А взамен она всё равно будет "стучаться" в твоей душе, вызывая тревогу, подавленность, депрессию, невозможность быть собой, ограничения, безрадостное существование, страх оценки, осуждения, разоблачения...

И всё это для того, чтобы сегодня ты, дорогой человек, нашла / нашёл в себе силы признать, что она в тебе есть. И она тоже имеет право жить!!!

Самое сложное - пережить то, что ты кому-то не нравишься. Здесь и травма отвержения, и ощущение "неправильности'', и страх остаться одному или стать изгоем, и трудность в принятии негативного опыта, и ожидание неизвестности...

Только это можно пережить!

Как бывшая "хорошая" девочка я могу смело об этом сказать.

И ещё.

Хочу поделиться словами Уте Эрхардт: " Есть женщины, которые живут в согласии с собой! Они нашли равновесие между своими желаниями и требованиями окружающих. Они чаще рискуют, и пробуют то, что не пробовали. Они знают: рисковать означают возможность выигрывать и проигрывать. Они идут по своему пути, не отвлекаясь на размышления о том, что думают о них другие. И ещё - они верят в свои способности!"

Поэтому жить полноценной жизнью возможно! Ведь кто-то это смог. Присоединяйся.опубликовано econet

Автор Юлия Мормуль

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