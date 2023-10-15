Я боюсь остаться одна...

Некоторые люди до сих пор считают, что реализоваться в жизни женщина может только через замужество. И печально, когда такими людьми оказываются родители девочки. Они с детства внушают ей, что основная ее цель - выйти замуж, "служить" мужу и детям. Будет ли такая женщина в будущем счастлива?
В детстве многим девочкам часто говорят, что не будешь убирать, готовить - никто тебя замуж не возьмет. С таким характером, "рожей" (имеется в виду ухмылки, недовольство и так далее) - не будешь никому нужна! И это вдалбливается снова и снова с самого раннего детства: важно быть кому-то нужной, что если хочешь быть реализованной - надо обязательно быть замужем.
И вот девочка вырастает и становится девушкой - начинает получать от парней знаки внимания, а если девочка красивая, приятная, а родители в детстве были бесцеремонные - то есть у нее проблема с отстаиванием границ, то и приставания, а может быть даже насилие со стороны мужчин.
И она часто понимает, что мужчины ее пугают, что ей часто неприятно быть в их обществе: о каком-то желании секса вообще тут речи быть не может, ведь многие мужчины для нее как животные: грязные, неумытые, неопрятные и плохо пахнущие.
Но страх остаться одной - никуда не девается, он висит как дамоклов меч. Ведь, с детства ей говорили - что надо быть замужем, иначе ты... - как минимум неудачница, а иногда и "позор семьи".
И вот девушка начинает искать мужчину, который с одной стороны взял бы ее замуж, с другой - не так пугал бы и не был так противен как остальные.
И когда она находит такого мужчину - она выходит за него замуж: и все время под него подстраивается: исполняет супружеский долг, выполняет его хотелки, желания - не думая о своих: лишь бы остаться замужем.
А потом появляются дети - и она начинает уже их обслуживать: о них заботиться.
Но дело в том, что если рядом находится безропотное существо, то многие начинают "хаметь", то есть требовать все больше и больше, и если это не сделает муж, то это обязательно будут делать коллеги по работе и дети: будут садиться на шею и командовать, а женщина будет все делать и выполнять.
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И многие женщины так и проживают свою жизнь: живут с мужчиной, которого просто меньше боятся, нежели других, заботятся о детях, которые их не ценят.
Пока не происходит "самое страшное" - муж уходит или начинает жить "на две семьи" - и тогда появляется шанс "проснуться" этой женщине и увидеть - "я этого не хочу!", "меня такой брак, такая жизнь - не устраивают!"
И тогда она может начать задуматься - а что устраивает, а чего хочется - и если у нее будет возможность обратиться к психологу в этот момент, который ее об этом спросит: а чего вы хотите? - она поймет, что не знает и начнет искать.
Если она пойдет в храм, например, а многие в ситуации в ситуации измены мужа туда и идут - там предложат молиться о том чтобы муж образумился и вернулся в семью.
И тогда она опять будет думать о муже, о семье, о детях, но не о себе - а ведь это такой шанс - наконец-то задуматься: а чего я хочу, а какую жизнь я хочу? Действительно ли я хочу быть замужем? Действительно ли я готова подстраиваться под желания мужа, лишь бы быть замужем? Действительно я хочу такого секса, который у меня с мужем? А хочу ли я секса? А если хочу - то какого и с кем?
И все эти вопросы начнут рождаться, если женщина поймет, что замужество - это не самая главная ценность в ее жизни, что не полезно и даже вредно ради этого статуса давать другим ходить по себе.
И если она скажет: НЕТ! Я ЭТОГО НЕ ХОЧУ - это будет началом ее исцеления! И это будет началом, после которого она наконец-то задумается: а чего я еще не хочу?
Хочу ли я готовить, хочу ли я стирать/убирать или стоит нанять домработницу за 1000 рублей за уборку?
И много-много других хочу и не хочу - и это будет прекрасно, потому что женщина в этот момент начнет расцветать, становиться более расслабленной, естественной и привлекательной!опубликовано econet
Автор Корчмарек Евгений
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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