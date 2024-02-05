Взять на себя вину и взять на себя ответственность: в чем разница?

Человека, воспитанного в семье, где коммуникация строилась на чувстве вины, можно заметить по тому, как в его сознании отождествляются понятия вины и ответственности. Такие люди талантливы и виртуозны в самонаказании, а вот перед другими людьми они очень ловко умеют оправдываться.

Оправдания - это что? Это когда я перекладываю ответственность на какие-то внешние факторы, на все, что под руку попадется, лишь бы не я! Потому что в моем сознании ответственность = вина, а вина невыносима и требует наказания. (Механизм снятия напряжения).

Про ответственность и чувство вины

Ошибившись, такому человеку невыносимо сталкиваться с последствиями своих действий, он начинает искать причины во внешних обстоятельствах, перекладывать эту возникающую вину. Он готов на все, чтобы не испытывать это отравляющее чувство - даже делать то, чего ему самому не хочется, подсаживаясь на вину.

Допустим, я не хочу отдавать деньги грустной попрошайке, я хочу шоколадку и имею полное право распорядиться своими деньгами, как захочу. Но попрошайка профессионально смотрит глазами котика из шрека. И я отдам эти деньги, чтобы откупиться, лишь бы не испытывать подступающее чувство вины. И потом я буду еще обвинять страну и правительство в бедности людей, или охрану магазина, что позволяют побираться на пороге, или еще какие-то внешние факторы, которые, якобы заставили меня поступить так, как я поступила - как я не хотела поступать, но поступила.

Как будет выглядеть принятие ответственности в этом случае?

Если я беру на себя ответственность, это значит, что, совершая какое-то действие я заранее готова к тому, что это действие приведет к какому-то результату. И я понимаю, что результат может оказаться не таким, каким мне бы хотелось. Я готова столкнуться с последствиями и в случае ошибки, я приму это как опыт, я проанализирую, почему так вышло и сделаю выводы, использую это на будущее.

Это не значит, что я не буду испытывать каких-то не очень позитивных чувств в случае ошибки, я могу быть разочарована или расстроена. Но мне не будет необходимо обвинять в последствиях моих действий других.

В первом случае я как будто избегаю последствий, во втором я к ним готова. И проживаю я тогда их иначе, не как последствия (слово с негативной окраской), а как результат.

И тогда мне проще выбрать, как поступить, прислушаться к себе и понять, что мне сейчас важнее (мне, конечно, шоколадка) и готова ли я столкнуться с результатом своего выбора (попрошайка будет смотреть осуждающе и что-то лепетать мне вслед - окей). У меня появляется выбор.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Пример:

Настасья купила килограмм клубники по акции, зимой, когда она недешево стоит. Шла домой и мечтала, как обрадуется ее бабушка. А клубника оказалась кислая и противная. Вот сидит расстроенная Настасья и своим кислым, как клубника, видом демонстрирует потребность в поддержке. А бабуля и сама расстроена, спустить столько денег в помойку, вы что. И тут начинается настольный теннис из обвинений. Дальнейший разговор выглядит примерно так:

Бабуля: и что ты теперь надулась, сидишь. Конечно! Это ж надо додуматься клубники, килограмм, зимой!

Настасья: а ты меня только упрекаешь! Нет бы, пожалеть хоть разок! И так всегда!

Бабуля: а что тебя жалеть? Я тебе сколько раз говорила - на акции не ведись! Мне вон на лекарства надо, а ты на ветер спустила!

Настасья: ну могла бы предупредить, что тебе надо, я бы, может быть, тогда бы и не купила эту клубнику дурацкую!

Ну и т.д.

Настасья расстроена и каким-то неочевидным способом ищет поддержки, но т.к. по какой-то своей причине бабуля не может ее дать, они начинают обмениваться упреками и перекладывать ответственность за случившееся друг на друга - в форме вины.

В идеале было бы так: наша гипотетическая Настасья выразила бы свое разочарование в словесной форме, мол, как досадно получилось, как хотелось ей клубники и какой облом. И пошла бы возвращать товар. А гипотетическая бабуля поддержала бы ее, мол, эх, и правда обидно, ну а с кем не бывает, она и сама вон частенько ведется на акции и покупает ненужное.

Досада, разочарование, да. Но никакой вины и токсики. Даже бонус в виде тепла и поддержки. Нужно просто взять...свою ответственность на себя. Но это не просто, это невозможно, если ответственность и вина отождествляются.опубликовано econet

Автор Алиса Меленец

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet