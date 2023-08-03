Взрослеть важно, только не до конца

Что может быть прекраснее, чем совершить чудо для кого-то! Например, для доверчивого ребенка... Дети видят реальность по-другому и уверены, что чудеса действиетельно случаются. И так не хочется разрушать эту прекрасную веру в волшебство...

Дети безоглядно верят в чудеса. Но, взрослея, они незаметно теряют эту прекрасную веру. «Когда мы перестаем верить в чудеса, в нас засыпают волшебники». Эта трогательная история про то, как важно вериь в волшебство... И тогда оно начинает происходить...

Волшебник может всё

- Потому что радоваться чудесам хорошо. Чудеса это то, что очень всем нужно, но не все знают, как их делать.

- Зачем ты так, – маленькая девочка посмотрела вверх, – ты же Волшебник!

– Это жизнь, девочка, просто жизнь, – проронил высокий мужчина с усталым лицом.

– Но они живые, им же больно.

– Я знаю, но так нужно. Деревья нужно подрезать, тогда они растут лучше.

– Нет. Ты мог придумать что-нибудь другое. Ты же волшебник. Ты можешь все!

– Да, все, – мужчина пожал плечами, – а может быть и не все…

– Нет, все же ты волшебник! Ты помнишь, что ты волшебник?

– А что это такое, – казалось, мужчина разговаривал сам с собой.

– Волшебник – это тот, который делает чудеса, и все удивляются и радуются. И еще сильно, сильно смеются.

– Зачем?

– Потому что радоваться чудесам хорошо. Чудеса это то, что очень всем нужно, но не все знают, как их делать. А ты знаешь, – не унималась рыжеволосая упрямица.

– Может быть тебе кажется. Я – обыкновенный человек. Такой же, как и все. И чудес никогда не делал.

– Н-е-е-е-е-е-е-т, ты чудесный. Самый, самый чудесный. Ну, вспомни. В прошлом году когда я плакала в саду, потому что потерялась, и мне было темно и холодно, ты подошел, взял меня за руку, и тут же выглянуло солнце. А мне стало тепло.

– Это просто совпадение. Тучи на небе разошлись.

– Нет, не совпадение, – маленькая девочка возмущенно надула губы, – вспомни как ты однажды вытащил из под стекла мертвую бабочку, подул на нее и она полетела. Ну, это же чудо!

– Бабочка просто спала, а я ее разбудил. Ты бы тоже смогла.

– Да. Теперь я знаю, что на бабочку надо дуть и будить. А тогда не знала. Значит, ты показал мне, как делать чудо. Но подрезать деревья, чтобы росли, я не хочу. Им больно – это не чудо, – девочка сильно топнула ножкой. – Сделай чудо. Ну, пожа-а-а-а-а-алуйста.

– Какое чудо?

– Не знаю, хочу чудо! Хочу, чтобы все вокруг засмеялись, смотри какие они хмурые. Да, еще в этих лысых деревьях. Она обвела глазами подстриженный сад и людей сидящих на скамейках.

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«Чудо…», – мужчина размышлял, – «волшебство, чтобы все удивились и засмеялись», – ему ничего не приходило в голову. Ну, как объяснить нетерпеливому ребенку, что он все же человек, а не волшебник. Ему на ум пришла фраза: «Когда мы перестаем верить в чудеса, в нас засыпают волшебники». «Конечно, засыпают, – ответил он своим мыслям, – то одно, то другое. Я же не ребенок, крутишься как белка в колесе. Не до фантазий мне». Его собственная фантазия его самого часто пугала. И он делал все возможное, чтобы воздерживаться от ее использования. Он гордился не своим умением придумывать невозможное, а тем, что был всегда очень практичен… А тут чудо, да еще и пожа-а-а-а-а-а-алуйста.

Он посмотрел на девочку. Рядом с ней на скамейке лежал альбом для рисования с цветными листками и фломастеры.

– Давай сделаем чудо вместе. Я буду складывать листочки, превращая их в цветы, самолетики, голубей. А ты рисовать на них улыбку и на каждом писать: «Я – твое чудо!». Ну, как?

– Давай! – лицо девочки расцвело улыбкой.

Мужчина начал ловко вырывать листики из альбома, складывал из них фигурки и передавать девочке. Она рисовала на каждом смайлик и писала нелепую фразу: «Я – твое чудо!».

Когда в альбоме кончился последний листок, на скамейке лежала целая груда причудливых фигурок. «А теперь давай показывать чудеса!» – мужчина насыпал девочке в подол платья улыбчивые листочки, посадил ее на плечо и начал по очереди обходить подстриженные деревья. Возле каждого он останавливался, и девочка вешала на обрезанные ветки сложенные фигурки.

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Скоро весь безжизненный сад покрылся волшебными плодами. Волшебники так увлеклись, что не сразу заметили, как сидевшие на скамейках люди стали вставать подходить к деревьям и рассматривать появившиеся плоды и улыбаться. Вдруг один мальчик потянулся к оранжевой птичке, снял ее с дерева, прочитал надпись, засмеялся и побежал к скамейке, где сидели его друзья. «У меня есть свое чудо!». Проходившая мимо женщина оглянулась и с недоумением посмотрела на подростка трясущего над своей головой оранжевым голубем. Еще через минуту она бережно сняла с ветки голубую розу и, пробежав по строчкам глазами, прижала ее к груди.

– Я же говорила, ты – волшебник. Просто ты забыл, потому что стал взрослым. А взрослые забывают все, что очень просто, – маленькая проказница произнесла эти слова с важным видом. Мужчина улыбнулся:

Да! Взрослеть важно, только не до конца, не навсегда!опубликовано econet

Автор Алессандра Успенская

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