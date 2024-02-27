«Выучить стих от сих до сих»: Как и зачем НУЖНО учить наизусть стихи

✅Знать стихи – это и приятно, и полезно. Осталось только научиться тому, как можно быстро выучить стих, чтобы уже в ближайшее время блеснуть своими знаниями в кругу друзей. Читайте в статье как и зачем УЧИТЬ СТИХИ НАИЗУСТЬ

Все помнят видео в интернете, которое за короткий срок собрало миллионы просмотров: маленький мальчик не может выучить стих, поэтому уже, наверное, в сотый раз повторяет одну и ту же фразу: «Ласточка с весною в сени к нам летит…». Но у него ничего не получается: он злится, ругается, плачет, срывается на крик. Хотя в том, чтобы запомнить пару-тройку поэтических строф, нет ничего сложного. Методик, раскрывающих секрет, как легче выучить стихотворение, существует множество.

Зачем и как учить стихи

Зачем нужно учить стихи

Факторы, влияющие на качество процесса заучивания стиха

Учим стих: шаги к успеху

Зачем нужно учить стихи

Заучивание наизусть стихотворных произведений – обязательный пункт школьной программы. Но помимо этой принудительной причины учить стихи, есть еще немало других, которые не только косвенно возвращают нас в детство, но и делают интереснее нашу зрелость и старость, потому что это:

бесплатный, но весьма эффективный тренажер для памяти и гимнастика для мозга ;

; возможность расширить свой кругозор, литературные знания , научиться чувствовать поэзию и даже приобщиться к высокой литературе, тем самым пополнив свой культурный багаж;

, научиться чувствовать поэзию и даже приобщиться к высокой литературе, тем самым пополнив свой культурный багаж; развитие способности оценивать окружающий мир с точки зрения творческой составляющей;

с точки зрения творческой составляющей; спасение от болезни Альцгеймера и прочих нерадостных примет старости, связанных с атрофией клеток головного мозга;

и прочих нерадостных примет старости, связанных с атрофией клеток головного мозга; развитие актерского мастерства;

развитие эмпатии и других чувственно-эмоциональных умений человека;

и других чувственно-эмоциональных умений человека; шанс стать интереснее для других людей : человек, который умеет ввернуть в разговоре поэтическую цитату, будет цениться в культурном обществе больше других;

: человек, который умеет ввернуть в разговоре поэтическую цитату, будет цениться в культурном обществе больше других; домашние уроки по развитию речи: знакомясь с богатым лексиконом классиков, мы расширяем свой словарный запас.

В общем, знать стихи – это и приятно, и полезно. Осталось только научиться тому, как можно быстро выучить стих, чтобы уже в ближайшее время блеснуть своими знаниями в кругу друзей.

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Факторы, влияющие на качество процесса заучивания стиха

Все люди разные. Кто-то учит стихи легко и непринужденно: достаточно несколько раз прочитать текст, и он уже отложился в памяти. А для кого-то проблема, как быстро выучить стихотворение, становится неразрешимой. Но, несмотря на все различия, ни для кого нет ничего невозможного. Просто нужно принять во внимание некоторые факторы, которые могут повлиять на скорость и качество заучивания поэтических произведений. Особенно если это касается школьников:

Окружающая обстановка – стихи лучше учить в тишине и в одиночестве, если же вас будут постоянно отвлекать посторонние шумы или другие люди, то вряд ли вы можете рассчитывать на достойный результат.

Индивидуальные особенности памяти : кто-то лучше запоминает услышанное от других, кто-то – написанное самолично, а для кого-то идеальный вариант запомнить текст – это тот, когда он будет проговорен и прочитан самостоятельно.

Культурный багаж : если ребенок с детства привык к литературе, если ему постоянно читали книжки, то он может чувствовать ритмику стиха на уровне подсознания.

Время заучивания: считается, что мозг лучше всего работает с утра, поэтому основная нагрузка по запоминанию должна выпасть на это время, чуть позже, перед сном, нужно повторить текст, и на следующее утро он будет отпечатан в памяти.

Но что делать, если вы или ваш ребенок не обладаете лишним временем, если нет никакой возможности обеспечить подходящие условия для занятий? Как быстро выучить наизусть стих в таком случае? Очень просто – нужно призвать на помощь специальные методики.

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Учим стих: шаги к успеху

Прежде чем приступить к заучиванию стиха или прозаического отрывка, нужно принять как данность, что стихотворение, как и любое художественное произведение, может характеризоваться двумя категориями: формой и содержанием. И если мы хотим, чтобы стих отпечатался в нашей памяти, нужно проработать каждую из этих составляющих. На пути к успеху предстоит пройти несколько шагов:

1. Прочитать стихотворение вслух и оценить, все ли слова в нем понятны, если нет – прояснить значение незнакомых выражений при помощи словаря, ведь чем проще будет смысловое восприятие текста, тем легче его запомнить.

2. Оценить содержание стихотворение в целом, попытаться понять, о чем оно, а также какие чувства вызывает: личный эмоциональный отклик поэтического произведения в вашей душе поможет прописать его в вашей памяти.

3. Прочитать стих еще пару раз, чтобы удостовериться, что в его содержании для вас не осталось белых пятен.

4. Разбить стихотворение на строфы, если таковых нет, а если есть, то разделить текст на смысловые части.

5. Читая каждую строфу по отдельности, пытаться нарисовать в своем воображении картинку того художественного мира, который создал поэт.

6. Простучать ритм стихотворения ногой, рукой, карандашом – чем угодно.

7. Подключить все виды памяти: переписать стихотворение на бумагу (лучше по строфам), а также попросить кого-нибудь прочитать вам его вслух, а дальше приступать непосредственно к заучиванию текста .

8. Каждый отрывок учить построчно, причем процесс запоминания должен соответствовать схеме «+1»: сначала запомнить одну строчку, потом повторить ее вместе со второй, потом заучить первую, вторую и третью и так далее, но максимум до восьми строк.

9. Если вы озадачены тем, как выучить быстро большой стих, то процесс аналогичен, только схема +1 строка повторится несколько раз.

10. Можно воспользоваться подсказками: выпишите на листок слова, с которых начинается каждая строфа или смысловой отрывок, через них память «вытянет» все остальное.

11. Если вам кажется, что вы уже все запомнили, сделайте перерыв минут на 15, а потом попытайтесь снова воспроизвести текст. Так выявятся проблемные места, которые надо будет проработать дополнительно.

Не исключена и такая ситуация: у вас вообще нет времени на заучивание. Допустим, вы или ваш ребенок просто забыли о домашнем задании по литературе. И вот вы в панике думаете о том, как быстро выучить стих наизусть за 5 минут, и впадаете в отчаяние от абсурдности задачи?

Не торопитесь сдаваться. Для таких забывчивых детей или тех, кому просто очень трудно дается процесс запоминания, интернет предлагает множество специальных программок. От ребенка потребуется только ввести текст в специальное поле, а дальше следить за его трансформацией и заполнять пропуски слов. Эмоционального отклика в детской душе такое заучивание, конечно, не найдет, но зато ваше чадо не пополнит список двоечников.опубликовано econet

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