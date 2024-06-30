Высший пилотаж обиды. ОБИДА как МОРАЛЬНЫЙ ТРИУМФ

Высший пилотаж обиды – если обиженный никогда не озвучивает свое недовольство и молча несет свое превосходство долгие годы. Ради этого морального триумфа многие готовы пожертвовать всем, даже здоровьем, ибо ригидность такого рода несет риск психосоматики.

Обида – важная часть жизни для многих из нас. Обида – это право каждого переживать свою боль так долго и глубоко, как ему хочется. В обиде присутствует глубокая регрессия в детство, когда вместо того, чтобы защищаться и нападать в ответ, ты выбираешь затаить, спрятать свое страдание. В переживании себя жертвой есть много сладостного, т.к. обиженный получает моральное превосходство над обидчиком.

Обида - это остановленная агрессия

Ощущение, что ты прав и страдаешь, а другой виноват и достоин осуждения, может существенно скрасить твою боль и внести в нее торжество и даже триумф.

Обида – это сложная эмоция, в которой присутствует как минимум два слоя – боль и агрессия. Боль находится на поверхности и скрывает под собой злость. Собственно, обида - это остановленная агрессия. В состоянии обиды мы удерживаем себя от злости на обидчика.

Если мы захотим быстро пройти сквозь боль и перейти непосредственно к злости, обида исчезнет. Но чаще всего мы этого не хотим и предпочитаем остаться в позиции затаенной боли. Потому что, перейдя к агрессии, мы потеряем позицию жертвы, которая всегда морально более выгодна.

Тот, кто предъявляет свое недовольство, обвиняет и злится - агрессор, а тот, кто терпит и обижается - жертва. Агрессора можно обвинить в ответ и он станет виноват, а жертву - нельзя, и она останется правой. Так что жертва всегда морально побеждает своего обидчика.

В отношениях обидчик-обиженный или жертва-агрессор идет борьба за место правого, а правой может быть только жертва.

Как только мы обрушим свой гнев на обидчика, мы потеряем право обижаться. Теперь настанет его очередь обижаться на нас, и, соответственно, он получит моральное превосходство. Тогда он у нас выиграл.

Моральное превосходство - это самая сильная власть в социуме, и ее никто не хочет лишиться. Эта власть основана на том, что, пока другой виноват, он твой моральный должник. Как только ты предъявил свои претензии, озвучил обвинения - ты забрал его долг, он больше не должен. Кроме того, ты нарушил его границы и сам рискуешь стать виноватым.

Поэтому высший пилотаж обиды – если обиженный никогда не озвучивает свое недовольство и молча несет свое превосходство долгие годы. Его облик как бы говорит: я гордо несу свое страдание и свою правоту. А ты – мой вечный должник, хотя можешь и не догадываться об этом. Ради этого морального триумфа многие готовы пожертвовать всем, даже здоровьем, ибо ригидность такого рода несет риск психосоматики.

Ты можешь не иметь ничего, но пока у тебя в загашнике есть припасенные основания обвинять другого, пока он все еще виноват перед тобой, ты имеешь очень много – чувство правоты. Чтобы не потерять это моральное превосходство, мы можем беречь свои обиды десятилетиями.опубликовано econet

Ольга Сергеева

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