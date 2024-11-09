Вы на грани нервного срыва или жить можно? 20 вопросов, которые определят ваш уровень стресса

Мы изо дня в день справляемся с множеством дел, тревожимся, переживаем, нервничаем. Все это несет потенциальную опасность для телесного и психического здоровья. Как можно проверить свое состояние на уровень стресса?

Высокий уровень стресса – это очень опасно. Вы неизбежно получите физическую или психологическую болезнь, если не предпримите срочных мер по снижению факторов стресса в вашей жизни. Для того чтобы точно определить, находится ли ваше психологическое состояние на грани большой беды, ответьте на эти 20 вопросов. В результате вы узнаете, высокий у вас уровень стресса или нет, и что делать дальше.

Тест на уровень стресса

Как отвечать? Очень просто. Читаете вопрос и отвечаете «да» или «нет». В конце опроса считаете общее количество положительных и отрицательных ответов.

Ответьте на эти вопросы

Перед вами 20 вопросов, на которые вы отвечаете только «да» и «нет»

1. Вы ощущаете постоянную тревогу?

2. Вы быстро выходите из себя (злитесь, плачете, кричите)?

3. У вас плохие отношения с близкими (муж, жена, родители, друзья, коллеги)?

4. Вы чувствуете, что у вас нет энергии, все делаете через силу?

5. Вам тяжело справляться с повседневными делами, все не ладится?

6. Вы постоянно думаете о финансовых трудностях?

7. Вы берете на себе много обязанностей, а потом не можете справиться с ним?

8. Вы недавно потеряли работу или уверены, что потеряете?

9. В жизни вы принесли много жертв?

10. Вы не можете сохранять самоконтроль в конфликтных ситуациях?

11. У вас есть проблемы со здоровьем?

12. Вы умеете воспринимать критику?

13. У вас есть ощущение, что вам не доверяют?

14. У вас есть проблемы со сном (слишком много или мало)?

15. Вы чувствуете дискомфорт в теле?

16. За последний год в вашей жизни произошли серьезные перемены?

17. У вас есть ощущение, что ваша работа безрезультатна и неперспективна?

18. Вы можете сказать, что ваша жизнь скучна?

19. За последний год вы теряли близкого человека?

20. У вас получается правильно распределять свое время?

Интерпретация результатов

Если вы ответили «да» больше, чем на половину вопросов т.е от 16 до 20, можно уверенно сказать, что вы находитесь на грани нервного срыва. Вам нужна срочная психологическая поддержка. Ваша жизнь требует серьезных изменений.

Если количество положительных от 10 до 15, у вас есть причины задуматься о вашем психологическом состоянии, но ситуация на данный момент не критична. Стоит обраться к профилактическим мерам. Хорошо отдохнуть, заняться здоровьем. В данном случае консультация у психолога тоже не повредит.

Если процент «да» у вас менее 10, это отличный результат. Вы умеет справляться с трудностями и поддерживать себя в форме. Вам нужно следовать тем жизненным стратегиям, которым вы придерживались все это время. Очевидно, что они эффективны для вас.

Несколько физиологических проявлений стресса

Высокий уровень эмоционального стресса может, проявляться на уровне вашего тела.

Снижение или повышение аппетита.

Головные боли, мигрени.

Проблемы с пищеварением

Головокружение.

Тошнота

Спазмы в мышцах.

Расскажите, как вам удается справляться со стрессом? Бывали у вас периоды в жизни, когда справиться со стрессом самостоятельно не получалось, что вы делали в этом случаи?опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

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