Вы можете получить то, что вам нужно. Но при двух условиях

Если вам что-то очень нужно, вы это можете получить. Так говорят те, кто верят в трансерфинг реальности. Надо сказать, что вся эта философия основана на книге Уоттлза "Как стать богатым". Можно эту книгу прочитать, там все написано.

Все, что сейчас выдают за новые знания. А ещё раньше, тысячи лет назад, принципы эти записал на изумрудной скрижали Гермес Трисмегист. "Если вы чего-то хотите, вы это получите. Но только в том случае, если действительно хотите".

Если вам что-то очень нужно, вы это можете получить

Я это вот к чему рассказываю. Мы только что на земле нашли два новеньких сверкающих евро. Две монетки лежали в траве. Просто на них упал луч солнца, и они засияли. А так мы бы их и не увидели. Это пустынное довольно место на краю то ли парка, то ли леса. И вот почему мы увидели монетки.

Здесь кто-то построил домик для кошек. Несколько домиков, как большие скворечники сделаны. В одном домике лежит кошка с котятами. Стоит мисочка с водой и миска для корма. И написано объявление на английском языке и на местном: мол, если у вас есть немножко денег, положите, пожалуйста, в коробочку, я куплю кошкам корм. Невыгодное место для кошачьего дома кто-то выбрал, здесь дорожек нет. Мы случайно забрели сюда. И деньги с собой не взяли, к сожалению.

"Нам нечего в коробку положить, извини!", - я сказала кошке. И в ту же секунду в траве заблестели две монетки - луч солнца их осветил. Мы осмотрели территорию - никого нет. И положили монетки в коробку. Пусть кошкам купят еды немножко. Кошке и котятам.

Понимаете, вы получите то, что хотите - хотя я против безумных надежд и пассивного ожидания. Но есть определенные условия:

- вы получите ровно столько, сколько нужно. Наверное, было у вас такое в жизни - нужна была определенная сумма. Не очень большая, но неоткуда было взять ее. Вы сильно переживали, а потом именно эта сумма каким-то странным и удивительным образом у вас появлялась именно тогда, когда она была необходима.

- вы должны точно знать, зачем вам то, что вы хотите получить. "Просто чтобы было!" не работает. Какова цель? В чем смысл? Я хочу иметь просторную большую квартиру, чтобы у меня был просторный светлый кабинет для работы. Отлично обустроенный, изолированный, с библиотекой и местом для ходьбы; мне иногда надо походить и подумать. Тогда я буду лучше работать. Больше полезного напишу и создам.

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Или вам нужна отличная машина. Для чего? Это поднимет ваш статус в глазах деловых партнёров и позволит быстрее передвигаться. Например, так можно пояснить. Или деньги нужны на лечение зубов. Новые зубы сделают вас здоровее, энергичнее, привлекательнее. Вы больше пользы принесёте обществу. Примерно так это работает.

Две монетки - небольшая сумма. Но именно столько нужно на обед для кошки и котят. Если растеряша придёт за своими монетками, в чем я очень сомневаюсь, коробка открыта. Кто угодно может взять деньги, но их не берут. Они так и лежат открыто; монеток мало, но стало на две больше. И еще подошёл полосатый толстый кот, развалился на траве. Глаза у него блестят на солнце, как две золотые монетки… Он получит свой обед; столько, сколько ему нужно. Он в этом уверен.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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