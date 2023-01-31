Вселенная не понимает шуток: над чем посмеешься, того и сам берегись

Мы существуем в единой системе координат. Она называется Вселенной и очень не любит злорадства, когда кто-то смеется над чужими бедами. Стоит тайно или явно посмеяться над кем-то, как мы сами оказываемся в аналогичной ситуации. Вот как это работает.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! Насмехательство над другим человеком — это всегда означает, что кто-то ставит себя выше и лучше другого, не имея на это никакого права. Но и ответ на такие действия приходит аналогичный.

Кто смеется последним?

Не зря говорят, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Просто так и происходит.

Ты проявил активное внимание, ты так довольно и заливисто смеялся — и этим самым сделал для себя заказ такого же опыта.

Ха-ха, денег у них нет, да просто работать не хотят и не умеют, вот пусть теперь и экономят на всём!

Ха-ха, чтобы я, да замуж за этого, да никогда, на него смотреть без слёз невозможно, я даже в его сторону бы смотреть не стала!

Ха-ха, какие дети у соседки, оторви да брось, не то что мои!

Ха-ха, как позорно они одеваются и питаются плохо, я никогда не буду так жить!

Смеясь над человеком, другой человек себе заказывает то же, что «на столике у других». Придётся вкусить чужое блюдо и расхлёбывать его до дна.

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Девушка одна смеялась над своим поклонником, рассказывала всем, какой он некрасивый, но потом всё же решила выйти за него замуж, так как влюбилась. А молодой муж вскоре бросил и её, и их только-только родившегося ребёнка. Получилось, что ненужная и некрасивая — теперь она.

Соседка одна всё радостно посмеивалась, когда видела, как её соседка со своими детьми мается. Да так внимательно она в чужую жизнь, в чужую семью смотрела, так упивалась своим совершенством, что своих детей прохлопала, пошли по кривой дорожке.

В школе все смеялись над парнем, считали его неудачником, девушки на него не смотрели. А потом всё поменялось. И теперь уже они стали неудачниками на его фоне.

Если не хочешь бед — не надо смеяться над чужими бедами.опубликовано econet

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