Вселенная не любит спорить...

Человек всегда хотел отыскать истину. К ней ведут два пути. Первый - знать. Это путь западной цивилизации, он тернист и сложен. Второй путь к истине - верить. Это путь цивилизации Востока и отчасти западных представителей, породивших в Европе феномен мистики. А где же пребывает истина?

В поисках гармоничного мировоззрения, в поисках инструкций исполнения желаний мы перелопачиваем груды книг и дискутируем друг с другом о критериях истины... Или не дискутируем... Молчим и улыбаемся, делая вид, что нас действительно интересует, какую погоду обещает яндекс и какие ногти нарастила себе Наташа.

Путь к истине

А тем не менее — человек, не рыба, даже если сильно накачает себе губы, так, что становится похожим на натуральную рыбу. Не рыба человек в том смысле, что не может плавать долго, ощущая ногами отсутствие какого-либо дна. Человеку нужна твёрдая почва. Ему нужны ответы на вопросы. А вопросы у него есть — будьте покойны, только ему некому их задать. По большому-то счёту. Всё как в детстве: наши юные «А почему?» разбиваются об элементарную неграмотность родителей и их в общем-то равнодушие к глобальным проблемам человечества в коротких штанишках.

Если Вы думаете, что «наука» в этом смысле продвинутей обычных родителей, то ой как Вы заблуждаетесь! Впрочем, я думаю, Вы не заблуждаетесь. «Науке» нет дела до экзистенциальной тревоги, даже если она, наука, принимает к защите диссертации, лживо доказывающие обратные устремления.

Хорошо, когда ты интересуешься историей: роясь в устаревших текстах, можно многое понять и о настоящем моменте. Я вот, например, при всей моей сентиментальной любви к 19-ому веку, всё же не теряю голову и всегда содрогаюсь, когда сталкиваюсь с их картиной мира.

Какие они злые, жестокие, сколько в них нелепых предрассудков.

Как самонадеянно они полагают, что знают всё о Вселенной!

Какая ненависть к людям!

Какие медицинские заблуждения!

Какие приёмчики и ухватки в методах лечения и вообще в обращении с ближним!

Сколько разбитых судеб!

Женский вопрос!

Отменять или не отменять розги?

Чудовищные, нелепые, абсурдные идеи, выдающиеся за последнее слово науки: как гуманитарно-общественной, так и точной, естественной!

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А что сегодня?

Трудно судить — лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи... Но я представляю себе общество через 150 лет, смотрящее на нас теперешних. Какие мы будем смешные и старомодные. Сколько в нас увидят жестокости и заблуждений, которым фанатично приносится в жертву всё живое и непослушное нелепой догме.

Впрочем, к реальной науке мои обвинения не имеют никакого отношения. Всё, что я говорю, относится, скорее, к научному мейнстриму. К идеям, выброшенным как позапрошлогодние коллекции на распродажу, в массы. То, что становится привычной картиной мира для большинства, и большинством же именуется Наукой, до реальной науки не имеет никакого касательства.

Признаки настоящей науки хотите? Первое. Знания о мире никогда не стоят на месте, посему научная информация страшно быстро устаревает. Но никто на, то не обижается — настоящие учёные знают — так надо. В одну реку нельзя войти дважды.

Второе. В одно и то же время может господствовать не одна, а несколько разных научных гипотез — и все они имеют право на существование. Это как в притче: «И ты права!»

Третье. В настоящей науке нет и не было раз навсегда установленных истин. Истины там как президент в демократическом государстве — выбираемы и сменяемы. И никто не обижается.

Четвёртое. Это уже косвенный признак, но важный, не меньше предыдущих. То, чем сегодня занимается Настоящая наука, как правило, неизвестно широким массам. Школьные и даже институтские учебники всегда отстают от реальной науки лет этак на 50-70. И это тоже считается нормальным. И только университетские спецкурсы иногда касаются того, чем занята наука на самом деле. Потому что университет, в отличие от института, это как бы кузница научных кадров, да.

Вот, к примеру, теоретическая физика ХХ века — это десяток учёных, разбросанных по миру, а точнее, по СССР, США и Германии. Один из них даже сказал такую фразу, привожу по памяти: «Вот если меня и ещё человек 8 в мире сейчас не станет, то вся «современная физика» просто исчезнет. Её больше никто в мире не понимает, она существует только в наших головах».

А что же в это время делают Не-научные кадры, то мы с Вами, всё остальное человечество?

А кадры, далёкие от науки, идут двумя разными путями. Поговорим о каждом подробнее. Итак, Путь Первый — неправильный. Но для начала предыстория, краткое введение в курс дела.

Человек устроен так, что он всегда стремится к истине. Но к ней можно идти по-разному. Можно дерзнуть ЗНАТЬ. По этому пути и пошла западная цивилизация. Путь этот тернист и нелёгок. ЗНАТЬ получается далеко не у каждого. Жизнь коротка, обстоятельства трудны, ума не хватает. В итоге что-то узнать получается только у тех восьми человек в мире, о которых мы уже говорили. Но сам этот путь весьма интересен и даже где-то прибылен. По ходу открывается много забавных вещей — так рождается прикладная наука, на которую выдаёт гранты государство, если оно не занято в этот момент чем-нибудь более интересным для себя.

Второй путь к истине, это когда ты дерзаешь — ВЕРИТЬ. Грубо говоря, по этому пути пошла цивилизация Востока и часть западной публики, породив в Европе такой феномен, как мистика. Путь по имени «Верить» тоже тернист и нелёгок. Потому что приходить к истине с ВЕРОЙ получается также далеко не у каждого. Но сам этот путь весьма интересен и даже где-то прибылен. По ходу открывается много забавных вещей — так рождаются религии, секты и теософские кружки. Деньги на это времяпрепровождение также текут щедрой рекой, иногда с переменным успехом.

Итак, Путь Первый — неправильный.

Человечество, не доверяя своему органу веры, решает идти по пути знания. Оно наивно предполагает, что справится с этим шутя. Примерно, как мальчик Кай, который хвастал Снежой Королеве, что знает четыре действия арифметики и ещё дроби. Отлично, мальчик Кай — будешь хорошим бухгалтером. Но на поиски истины со знанием дробей не ходят.

Человечество в своей массе страдает двумя пороками: ленью и самодовольством. Поэтому отправившись на поиски истины по дороге Знания, они делают привал на первой же полянке и говорят себе: «Ну, всё! Дальше мы не пойдём, нам и отсюда всё прекрасно видно».

Но «отсюда» прекрасно им видны только мифы. Такие же мифы, которыми пичкает людей заскорузлая, догматическая религия, есть и у науки. Мифы — это лёгкая пища, она усваивается шутя. А главное, она даёт чувство ложного насыщения.

Слышали когда-нибудь фразу: «Ты будешь рассказывать мне, человеку с двумя высшими образованиями...»

Они уже плотно пообедали мифами и забыли, что шли за истиной. А какие мифы у современной науки? 1. Чудес не бывает. 2. Текущие процессы не обратимы. 3. Время нельзя повернуть вспять. 4. На десять девчонок по статистике девять ребят. 5. Если врач сказал, что ты умрёшь — не спорь, он лучше знает. 6. После 35 лет рожать опасно. И так дальше по списку.

Но есть люди с другим складом характера. Они органически не выносят путь знания, и к истине начинают идти по пути Веры. Это — путь Второй. Тоже неправильный. Почему же?

Идя по пути веры, человечество наивно предполагает, что справится с этим шутя. Примерно, как пай-мальчик из книжки про Тома Сойера, который умел оттарабанить наизусть весь молитвенник воскресной школы. Браво, мальчик, ты будешь хорошим бухгалтером — уникальная память и прилежание там пригодятся. Но на поиски истины со знанием молитв не ходят...

Человечество в массе своей страдает двумя пороками: животным страхом и ненавистью к Другим, не похожим на тебя. Поэтому отправившись на поиски истины по дороге Веры, они делают привал на первой же полянке и говорят себе: «Ну, всё! Теперь моя душа спасена, мне так сказали. А эти язычники у нас попляшут!» Другие фразы, которые они при этом произносят, мы слышим теперь каждый день...

«Религиозные» мифы и мифы «научные» очень между собой похожи:

Они играют на четырёх клавишах: ненависти, страхе, лени и самодовольстве.

Они всегда дают человеку ложное чувство опоры, отнимая за это детское ощущение громадности мира и безусловного счастья.

По этим мифам выходит, что человек всегда кругом должен, а ему — никто не должен ничего.

Эти мифы всегда относятся к человеку с предельной жестокостью. Поэтому находиться в парадигме религиозного и научного мифа всегда, в конечном счете, неуютно и грустно. Чем и заканчивают люди, купившиеся на хорошее место на уютной полянке, откуда «всё видно».

Через какое-то время этих людей заставляют вгрызаться друг другу в глотки, отстаивая догмы и картины мира, нарисованные грубыми красками на грубом холсте. К тому времени люди уже забывают, что когда-то искали истину...

А где же в это время пребывает истина?

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Вот Вам, кстати, очередной миф, вошедший в затверженную без понимания сути вещей поговорку: «В споре рождается истина». Учёные в отличие от обывателей говорят так: «В спорах никогда не рождается истина. Но в спорах рождаетсяправильная постановка вопроса...»

А китайцы не пользуются любимым европейским словом «истина». Вместо этого они используют понятие Дао, которое переводится словом Путь, реже — Закон.

Зря, между прочим, русские переводчики даосских текстов не пользуются словом «закон» для перевода понятия Дао. Потому что на русском языке слово «Закон» лучше всего передаёт суть этих вещей.

«Закон, что дышло. Куда повернул — туда и вышло»

Почему? Потому что Вселенная, дао, путь, закон — они не любят спорить. Куда ты сам повернул — туда оно и вышло. Вот как замечательно пишет об этом Вадим Зеланд:

«Если человек убеждён, что самое лучшее в этом мире уже распродано, тогда для него, в самом деле, остаются одни пустые полки.

Если он думает, что за хорошим товаром необходимо выстоять огромную очередь и дорого заплатить, так оно и происходит.

Однако стоит человеку проникнуться невинной мыслью, что мир для него приберёг всё самое лучшее, как и это тоже почему-то срабатывает.

Жизнь — это игра, в которой мир постоянно задаёт загадку: Угадайте, какой я?»

Волна я или частица? Подумаете, что волна, поведу себя как волна, подумаете, что я — частица, ну что ж, воля ваша.

Каждый обыватель отвечает миру на его простой вопрос разное. Кто говорит, что мир — уютный. Кто говорит — страшный.

«Но вот что интересно, в этой викторине выигрывают все! Мир соглашается и перед каждым предстаёт в том обличьи, которое было заказано. Мир как зеркало отражает ваше отношение к нему».

Вселенная не любит спорить. Что Вы сейчас сказали о мире? опубликовано econet

Автор Елена Назаренко