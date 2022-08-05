Всего одна причина, почему мужчина не женится на своей женщине

если вы хотите мужа и семью, но при этом ваш мужчина отвечает: «Позже, в другое время, при другом раскладе», имейте ввиду, все это на самом деле означает: «Я согласен на то, что у нас происходит с тобой сейчас. Ты классная и удобная во многих отношениях. Но ты не та женщина, с которой я пойду в загс. Потому что я не вижу тебя своей женой.»

Когда готовила эту статью решила посмотреть, что пишут в инете. Про причины, почему мужчина не хочет жениться, на женщине, с которой уже давно находится в отношениях. В некоторых статьях до 20 причин называют. То у девушки что-то не то (фигура, темперамент, привычки, прошлое, будущее). То мужчина какой-то не такой (инфантильный, коварный, прошлым травмированный, будущим не замороченный). И именно это и мешает мужчине создать семью, как ячейку общества, узаконив отношения под марш Мендельсона.

Почему мужчина не женится на женщине?

Это, конечно, возможно.

Я же считаю, что существует только одна причина, по которой мужчина не женится на женщине. На любимой и любящей женщине, с которой может встречаться годами и даже жить вместе.

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Причина эта в том, что он не видит ее своей женой.

Да. Он не думает, что она является именно той самой женщиной, с которой бы он хотел прожить всю жизнь вместе, рожать и растить детей, нянчить внуков, строить дом, вместе стариться…

Впрочем, детей то как раз иногда и заводят. Иногда по инициативе женщины, которая надеется, что это вразумит мужчину на более активные действия и порядочные поступки. Иногда просто случайно.

Но и дети не помеха, чтобы отказаться от свадьбы.

Мужчина все равно не видит эту женщину своей женой.

Он оставляет себе право для маневра.

Ведь без кольца на пальце он более-менее свободный мужчина. У которого кто-то есть. Сейчас. Кто-то. Но не жена. Поэтому …

Мужчина не видит в ней свою жену в будущем.

Чем именно не подходит мужчине женщина, с которой он живет, спит, встречается, рожает детей - известно только мужчине. И то не всегда. Часто это что-то интуитивное. Не жена она мне не жена. Подруга, любовница, друг, любимая женщина.

Но не жена. Сейчас точно не жена. И вряд ли будет в будущем. Если только женщина не приложит усилия, используя ласку, угрозы, шантаж, провокации и прочие манипуляции, чтобы вынудить мужчину пойти в ЗАГС.

У женщин все это немного по-другому. Они сразу оценивают мужчину, как потенциального мужа. И хотя замечают недостатки в мужчине, но считают, что можно его перевоспитать, или привыкнут, или он изменится, или это и не недостатки вовсе, а особенности любимого человека. Для мужа годится почти любой. В которого влюблена и который ухаживает или просто проводит с ней время. С которым отношения.

Не люблю я это слово - «отношения». Что-то в нем есть незаконченное. Ни любовь, ни дружба, ни семья, ни вражда. А что-то размытое… Кто-то к кому-то как-то почему-то относится.

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Мужчина не хочет жениться, потому что не видит с этой женщиной будущего.

При этом женщина можете быть ему действительно дорога. Он может любить и быть привязан к ней. Но как только любимая начинаете намекать на то, что стоит узаконить отношения, он тут же меняется в лице. Или говорит, что еще не сейчас. Или время не подходящее. Или еще денег мало. Или на работе сейчас много дел. Будет много отговорок.

Самое неприятное в такой ситуации, что редкий мужчина честно скажет: «Я не вижу нашего совместного будущего. Я не представляю тебя своей женой. Я сейчас с тобой, потому что привык и потому что хорошо, и потому что нет никого лучше. Но не думаю, что ты та, что нужна мне как жена»

Вместо этого идут туманные фразы и намеки на другие времена и обстоятельства, которые в будущем непременно изменятся. А что изменится? Может, появится более подходящая для создания семьи женщина, например.

И женщина, полная желания осуществить свою мечту, начинает думать: «Ведь он не отказывается. Когда будет подходящее время он, непременно, женится на мне. Позже. Когда на работе не будет такой запарки. Когда он купит машину, квартиру и т. д. и т. п.» Женщина готова подождать. Потому что хочет семью.

Свадьбу, мужа и детей. Детей, у которых есть и мама и папа.

И женщина ждет. Тратит свое время.

И еще женщина пытается измениться. Думая, что дело в ней. Что он не женится на ней, потому что она не такая как надо ему. И старается стать такой как надо. Ему. Она меняет цвет волос, прически, размер талии, груди и губ, учится готовить его любимые блюда, делая все чтобы он увидел, что она ему подходит в жены.

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Это еще одна ошибка женщин. Меняться не для себя, а для кого-то.

И она все равно не станет той женщиной, на которой он готов жениться.

И поэтому, милые женщины, если вы хотите мужа и семью, но при этом ваш мужчина отвечает: «Позже, в другое время, при другом раскладе», имейте ввиду, все это на самом деле означает: «Я согласен на то, что у нас происходит с тобой сейчас. Ты классная и удобная во многих отношениях. Но ты не та женщина, с которой я пойду в загс. Потому что я не вижу тебя своей женой.»опубликовано econet.ru

Автор Лариса Соловьева

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