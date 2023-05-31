Всего 2 вопроса, которые помогут понять оставаться вам с этим человеком или нет?

Иногда мы не знаем с правильным или мы сейчас человеком находимся в отношениях? Мы не знаем, что же нам делать, когда возникают трудности и проблемы, которые, казалось бы, очень трудно побороть и иногда просто опускаются руки.

Вот именно в таком случае, вам и пригодятся всего лишь два вопроса, которые помогут вам понять - продолжать ли вам оставаться с этим человеком и дальше бороться за ваши отношения и чувства, конечно, если он тоже это делает, или все же пора двигаться дальше..?

2 вопроса, которые помогут отношениям

И вот что именно это за вопросы:

1. "Прибавляет ли мне этот человек жизненных сил и энергии или скорее наоборот - отнимает их?"

Как по мне, так это очень важный вопрос. Ведь если ваш партнер не добавляет вам жизненной силы, вдохновения и энергии жить, развиваться, пробовать что-то новое и вообще просто творить, то это достаточно тревожный сигнал.

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В основном, такие отношения не могут продолжаться слишком долго, ведь им нечем "подпитываться" и даже если один из партнеров будет "питать" и поддерживать другого, то рано или поздно он просто выдохнется не получая ничего взамен тому, что он отдает. В таких отношениях баланс «брать - давать» что- то, в данном случае - энергию, силу и поддержку друг другу будет хронически нарушен.

Поэтому, если вы чувствуете, что ваш партнер скорее отнимает, а не добавляет вам сил, тогда вам действительно есть над чем здесь задуматься, а именно над тем, а стоит ли вообще вам и в дальнейшем продолжать такие "безжизненные" отношения?

Ведь вполне возможно, что рядом с вами вообще находится «энергетический вампир» и это действительно очень опасно. Ведь он будет "питаться" вашей силой и энергией, пока не "высосет" из вас все до последней капли.

Поэтому обязательно обратите внимание на то, что вы чувствуете рядом со своим любимым человеком - подъем или все же упадок сил? И только четко поняв и определив это, вы можете делать какие-то выводы и принимать решения относительно дальнейшего будущего ваших с этим человеком отношений.

2. "За что я выбираю этого человека каждый день?" или "Есть ли то, за что я готов (а) продолжать выбирать именно этого человек и дальше - изо дня в день?"

Хорошо подумайте над этим вопросом. Не спешите с ответом. Но вот вам маленькая подсказка - как только вы поставите себе этот вопрос - ответ вам должен прийти почти мгновенно и именно это первое, что вам придет в голову и будет самым верным ответом.

То есть если вам сразу пришла хотя бы одна, а лучше несколько причин, за которые вы цените и хотите и дальше быть и изо дня в день выбирать именно этого человека, тогда это прекрасно и вы действительно нашли друг друга.

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Ну, а если даже спустя некоторое время, вы так и придумали, что же такого особенного и уникального есть именно в вашем партнере, что вы готовы выбирать его изо дня в день, тогда, возможно, вас уже действительно больше ничего не держит и не связывает с этим человеком и лучшим выходом в данном случае будет разойтись и не мучить друг друга.

А главное дать шанс вам обоим встретить того, кто бы стал для вас действительно особенным человеком. Но в любом случае, уверена, что у вас все еще будет хорошо, ведь вы этого действительно достойны. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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