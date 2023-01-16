Все сбудется, стоит только расхотеть

Есть одно чудодейственное средство: перестать хотеть, плюнуть на все, забить на свои мечты и страдания. Принять хорошую порцию расхотина, поверьте - очень помогает...

Вы долго и упорно добивались мужчину, днем и ночью грезили о том, как будете вместе топтать песок пляжа в совместном отпуске. Мысленно "облизали" всех его родственников и друзей, приняли его правила жизни. Привыкли постоянно умиляться любому его слову, как откровению. Спускали все средства на походы в салоны красоты, и бутики модной одежды. И вот, после этих колдовских действий, в один прекрасный день понимаете, что все было бестолку.

Чудодейственное средство - расхотин!

Выражаться это может в чем угодно: он не обращает на вас внимание, он исчез, женился, загулял, или совсем испарился из зоны видимости. Что делать теперь, вы не знаете. Может быть спрятать голову в песок, или немедленно устроить истерику, теперь уже не на пустом месте? Возможно и так реагировать на полное безразличие мужчины.

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Но есть одно чудодейственное средство: перестать хотеть, плюнуть на все, забить на свои мечты и страдания. Принять хорошую порцию расхотина, поверьте - очень помогает. А еще лучше - самой на время уйти в туман, может быть уехать куда-то, одной побродить по золотому песку некой прекрасной страны. Когда вернетесь назад, приняв полный курс лечения таблетками расхотина - тогда-то и начнут происходить чудеса.

Раньше как вы ни старались привлечь внимание партнера, как ни гипнотизировали телефон - все было бестолку. Сейчас что-то поменялось, вы забыли о мужчине, его чары больше не действуют на вас. Начинаете заниматься каким-то актуальным для вас делом, куда-то все время спешите. И о чудо - перестали проверять сакральные страницы бывшего в соцсетях.

Однажды, выйдя из подъезда, с хозяйственной сумкой в руках, в трениках и шлепках, вы вдруг случайно наткнетесь на того, кто владел вашими мыслями долгие дни, месяцы, а возможно и годы. Ничего не дрогнет в вас, только глаза, как в медленной съемке, отметят знакомый объект в поле зрения.

Мужчина невольно съежится под этим взглядом. Потом он подойдет, поздоровается, возьмет у вас сумку из рук. Все в точности, как вы представляли себе не один раз. Затем он скажет то, о чем вы даже не мечтали. Да, поистине велика сила этого чудесного средства - расхотин!опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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