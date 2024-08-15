История о том, что все может быть совсем не так, как кажется. Потому что мир ... Мир лучше, чем мы о нем думаем.

Когда мне кто-то очень не нравится, я всегда говорю себе: "Люди разные. Для кого-то это самый любимый человек. Муж, сын или брат... И кто-то его любит, целует, обнимает... И то, что мне он не нравится, не делает его плохим".

Сражайся за жизнь и наслаждайся ею!

Этот урок я получила на одном мероприятии для женщин. Мероприятие было мотивационным, все делились историями успеха.

На сцене сидели женщины, которым только предстояло выступить. Они все были красивые, накрашенные, на каблуках, накрученные. Сразу видно - люди готовились. И не только готовились - но и волновались. Почти каждая свою историю начинала с фразы, что она очень нервничает, и для нее публичное выступление - это стресс.

Зал взрывался аплодисментами. Все хотели поддержать выступающих.

Девушки на сцене не были профессиональными спикерами - это были обычные женщины, у которых в жизни что-то получилось, и они хотели поделиться этим с другими.

Они рассказывали истории про то, как не сломались после банкротства компании или после разрушительного развода, как с маленькими детьми на руках развивали бизнес, как проблемы лавиной смывали их с пути, а они находили выход.

Я сидела в зале, слушала всем сердцем. Мне нравились все, кто сидит на сцене, кроме одной.

Она была холодной, отстраненной и... пресыщенной. На ее лице читалась такая... высокомерная усталость.

Выглядело так, будто ее заставили выступить, и она снизошла.

Она и одета была... необычно. Джинсы, кроссовки, футболка. Никаких украшений. Я так с детьми гуляю и окна мою, а на сцену нужен костюм и солидность, разве нет?

Очень худая с модной короткой стрижкой, она была похожа на мужчину среди цветника. Она все время смотрела на часы. Мероприятие категорически не укладывалось в тайминг. Я сидела в зале и злилась на нее, прямо хотелось крикнуть ей: "Да иди, иди, куда ты там спешишь, не нервируй других..."

После каждой истории других приветливых и улыбчивых женщин я испытывала желание подойти, обнять их, что-то спросить, поддержать, выразить свое восхищение.

Мне казалось, что я хлопаю недостаточно громко, и моих личных аплодисментов не достаточно, чтобы они поняли, как они мне нравятся.

Я была заполнена мотивацией по макушечку, мне казалось, что я все поняла, испытала прозрение, я поймала счастье, и хотелось вскочить и бежать в свою жизнь, чтобы тестировать это счастье на практике.

И вот только эта женщина в джинсе все портила, я все время спотыкалась взглядом об эту снежную королеву...

И вот она берет микрофон. Практически выдергивает его у предыдущего оратора из рук. Мне даже немножко стыдно за нее...

И тут она говорит:

- Я приготовила другой спич. Про то, как я смогла одна с двойней на руках, вырулить свой маленький бизнес в большой.

Но я не успеваю рассказать его, мне пора в садик, за детьми. Но раз у нас тут мероприятие про мотивацию, я добавлю щепотку своей.

Знаете, у меня сегодня первый выход в свет без парика. У меня нашли онкологию, волосы выпали после химии, я была абсолютно лысая, почти полтора года, и я стеснялась этого.

Я ходила в парике, свои волосы росли странно, пучками, смотрелось ужасно. А сейчас ремиссия. И вот мои волосы отросли достаточно синхронно...

И я вчера впервые после... пережитого, пошла в парикмахерскую. Подровнять. Это не прическа, конечно, стрижка просто, но ведь...

Ведь это только начало. Так легко голове... И не жарко... - она улыбнулась, так трогательно, так честно, так искренне.

У меня потекли слезы, а она продолжила. - Я подумала, что это идеальный ивент, чтобы выйти в свет в первый раз вот так... с непокрытой головой.

Нужен какой-то призыв, наверное, в завершении. У меня их целых два.

Сражайся за жизнь. И наслаждайся ею.

Она отдала микрофон ведущей, легко спрыгнула со сцены, улыбнулась нам и сбежала, даже не дослушав, как оглушительно аплодировал ей восторженный и заплаканный зал.

Я была так потрясена, что даже не хлопала.

Это была на тот момент лучшая мотивационная речь в моей жизни.

И бонусом - потрясающий урок о том, что все может быть совсем не так, как кажется.

Потому что мир ... Мир лучше, чем мы о нем думаем.опубликовано econet

© Ольга Савельева

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