Время для благодарности есть всегда, как я заметила... Наверное, потому что нет ни одной секунды радости, или даже обыкновенного спокойствия, к которым не приложились бы доброта и поддержка от тех, чьё сердце всегда повёрнуто к свету...

И ещё я заметила, что когда живёшь на претензиях, обидах, и подсчётах неполученного, твой мир быстро скукоживается до размеров промёрзшей дерматиновой перчатки. И греет, вернее, не греет, точно так же...

Худо сидеть на холоде, который создал сам, а разморозки ждёшь от других...

От тех, кому сам мало что дал, кроме своих запросов и допросов...

От кого хочешь благодарности за себя, а сам ни за что не благодарен...

Очень худо, ребята...

Отменяйте свои холода

Отметайте подступы колючей пыли к душе...

Отмывайте её дочиста...

Чем?..

Благодарностью...

За каждый свой свободный вдох, за каждый шаг вперёд, за каждую крупицу помощи, за доброту...

За тех людей, к которым возвращаешься отовсюду, как в натопленный дом...

И к которым приникаешь, как к самой чистой воде...

И в чьих глазах никогда нет оценки...



А если нет таких, то есть ли и те, для кого мы таковы?...

Жизнь услужливо развешивает зеркала даже там, где мы себя не видим...

Или так привыкли, что и не заметили, как поизносились и поблекли светлые одежды нашей любви...



Живущих с благодарностью отличишь ото всех...

Нет в них мучительного беспокойства, напряжённого отслеживания сторонней реакции на себя, соревнования в каждом шаге...

И с ними не тяжко...

Не увязаешь в их речах, как в вязком болоте, в котором те должны, другие - враги, третьи - недодали...

Без драм обходятся...

Даже болезни стоит благодарить за то, что пришли сказать о чём-то, что мы проморгали на своём автопилоте...

И боль - за ту же информацию...

И тех, кто ушёл...вот именно за это - что ушли, не остались истязать НЕлюбовью...

Благодаришь, и видишь, что и тут наступает божественная взаимность...

Со всем миром...

С каждым, с кем не торговал своими жертвами в обмен на их...

И хорошо становится на душе...

Тихо...

Как на речке, что за долгим лесом в глуши...

Даже среди самого лютого шума...

Благодарю...

Каждого, кого прислала мне жизнь, сделав навсегда богатой на ответность. опубликовано econet

Автор Лиля Град

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