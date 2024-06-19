ВРЕДНЫЕ ОБЕЩАНИЯ

Отношения, как и финансы, требуют точного учета, где важно понимать равен ли дебет кредиту. Кто из участников отношений живет в кредит, а кто постоянно только отдает и идет к банкротству. Кто дает не то, что просят, а то что считает нужным, и ведет партнера к банкротству. Кто берет все подряд и обнаруживает в своих активах гору того, что никак не помогает жить и радоваться, но при этом тратит много сил и средств на содержание всего этого добра.

Бывает, что вы рассказали о своей проблеме, как вам трудно или больно, выразили просьбу к партнеру, что вы хотите от него получить, а он очень прямо и откровенно говорит: "Извини, по разным причинам не могу или не хочу. Нет." Просто - нет. Вы можете отнестись с пониманием к отказу, а можете переживать смущение, огорчение, печаль, злость. Но у вас есть определенность - отказ.

Отказать нельзя обещать

А бывает такая ситуация. Вы рассказали о проблеме, выразили просьбу. А партнер в ответ: “куда же смотрели твои глаза?”, или “о чем ты думал(а)?, когда ..(туда шла, это делала и т.д.)”, или начинает давать советы как надо было сделать, или как он сам справляется. При этом он приговаривает: "Я конечно не отказываюсь, я могу помочь. Если нужно, я сделаю..".

И в этот момент вы чувствуете некоторое замешательство, переходящее в чувство то ли вины, то ли стыда, то ли того и другого одновременно. Потому как “Ты если что, обращайся за помощью”, но проблема ваша какая-то оказалась не такая и вроде и сами должны справиться, и как же так вообще угораздило, что теперь сами не справляетесь?

Фактически вы не получаете ни да, ни нет. Ни согласия и определенной договоренности, ни отказа.

Остается надежда, что вам вроде же не отказали. И вы ждете. А партнер тем временем не спешит ничего делать.

А что же происходит с партнером? А партнер ваш, в силу разных убеждений и жизненных ценностей не может вам отказать, но и помогать вам либо не хочет, либо нет возможностей (чего за собой не признает). И он вас начинает “кормить завтраками”, придумывать оправдания: "Сегодня не получилось, завтра обязательно сделаю", “Сегодня точно собирался, но мне позвонили..”. Или начинает нападать на вас: "Я обещал? Ну если обещал, то сделаю, ты что мне не веришь?", "Но ты же не напомнил(а) мне!"

Время идет, а воз и ныне там, и вы все в большей степени погружаетесь в отчаяние, все больше виноваты, что “хороших людей всякой ерундой загружаете, и вообще людям не доверяете”.

А ваш партнер, изначально погруженный в чувство вины и отчаяния, что не может или не хочет помочь, а отказать нельзя - находит все более изощренные способы обвинять вас в том, что он не сдерживает обещание.

Ситуация становится невыносимой для обоих.

На удивление, отказ слышать труднее, чем "я конечно не отказываюсь, я могу помочь, я могу сделать, но.." Второе слышать как бы немного обнадеживающе, поскольку остается надежда доказать другому важность получить помощь. Ну человек же не отказывается, это у меня проблема пустяковая. Или думаете: "Сейчас научусь вот этому и этому, перестрою свой график, встану пораньше и справлюсь сам!".

А партнер, пока вы ищите способ справиться самостоятельно или доказать, что проблема для вас непосильна и вы нуждаетесь в сторонней помощи, отсрочил свой ужас перед признанием его несостоятельности помочь или нежелания это делать.

Почему люди не могут часто выйти из таких отношений?

Трудность в такой паре у партнеров обоюдная - во внутренней невозможности как отказать, так и принять отказ.

Нам хочется оставаться в отношениях. Мы что-то в них получаем. Или думаем, что мы что-то в них получаем? Когда нам обещают, но не дают. Когда не отказываются, но и не помогают.

Нам хочется оставаться в отношениях. Мы что-то даем другим в отношениях. Или думаем, что даем? Когда мы обещаем, но не сдерживаем обещаний. Когда мы не отказываемся, но и не помогаем.

Иногда мы вдруг обнаруживаем, что живем в иллюзии: на самом деле мы либо не получаем, потому что нам только обещают, либо не даем, а только обещаем.

Отношения, как и финансы, требуют точного учета, где важно понимать равен ли дебет кредиту. Кто из участников отношений живет в кредит, а кто постоянно только отдает и идет к банкротству. Кто дает не то, что просят, а то что считает нужным, и ведет партнера к банкротству. Кто берет все подряд и обнаруживает в своих активах гору того, что никак не помогает жить и радоваться, но при этом тратит много сил и средств на содержание всего этого добра.

Подбивая дебет и кредит, появляется возможность увидеть вклад каждого в отношения, в их поддержание. "Нет" дает нам возможность оценить сколько и чего мы можем, готовы, хотим давать, и сколько и чего мы можем получить, готовы ли мы жить в дисбалансе.

А еще "Нет" развязывает нам руки, и мы можем не замыкаться на одном человеке, чтобы жить полноценно, при этом оставаясь с ним в отношениях - ради чего-то другого, очень ценного и важного, что готовы с удовольствием давать друг другу. Но чтобы вычислить эту ценность друг друга, важно уметь говорить "нет".опубликовано econet

Автор Светлана Махова

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