Никогда не оставайтесь с теми, кто оценивает вас, как лошадь на рынке!

Прочла недавно, не помню где, тупейшее утверждение, что женская привлекательность заканчивается для мужчины в тридцать лет... И вслед попалось на глаза интервью второразрядного сериального актёришки, который на вопрос о том, почему он развёлся, сально ответил, будто нет для мужчины более сильного кошмара, чем спать с ровесницей... При этом сам претендент на романы с юными нимфами выглядел, как много раз стираные бабушкины панталоны с начёсом... а благо бы хоть соответствовал своим запросам!... Я поперхнулась... Вот это приговор!

Возраст — это нормально...

А мужская привлекательность тогда во сколько подходит к финалу?

У мужчин иной механизм увядания?

Кожа не образует складок и морщин?

Волосы на штифты прикручены, и выпадению не подлежат?

Тело упруго, и восхитительно подтянуто до гробовой доски?

"Нефритовый стержень" до той же доски стоя приветствует женщину?

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У меня нет цели никого обижать, есть цель понять...

Что за "мясной" подход к человеку? Что за культ молодости на уровне педофилии, когда сексуально притягательными нарекаются почти дети со стерильными телами, лишёнными и волосинки там, где они должны быть?

Что за массовое обесценивание, загоняющее в дикие комплексы, и заставляющее чувствовать себя отработанным материалом? И что, чёрт возьми, за непотопляемые гендерные стреотипы о том, что мужчина привлекателен в любом возрасте, а вот женщина списывается в утиль ещё до первой седины?

Увядание и старение — абсолютно естественные физиологические процессы, которые не минуют ни одного из нас, друзья мои...

Ни одного...

Молодость можно имитировать сколько угодно, но и миллион долларов, брошенный на новейшие технологии омоложения, процесс не остановят...

Возраст безошибочно определяется даже на старательно обколотых и перетянутых лицах... Возраст — это нормально... Стыдиться его — нет...

Менять партнёров-ровесников на, годящихся себе в дочки-сыновья, и думать при этом, что и сам вернулся в свои 20 — признак большой эмоциональной ущербности...

Это не касается разновозрастных пар, соединённых глубоким взаимным чувством, это о тех, кому юный партнёр требуется для доказательства себе самому, что он ещё ого-го...

Когда в пример приводят престарелых богатеев, которые женятся на юных старлетках, то здесь стоит понимать одно - человека можно купить, но нельзя купить то, что он чувствует... Не надо думать, что деньги превращают в удовольствие всё тот же секс юной девушки со стариком... Они компенсируют отсутствие его...

Поэтому, мужчины, для которых спать с ровесницей - кошмар, должны честно признать, что и с ними спать - кошмар, раз они пребывают в том возрасте, который сами обозначили, как конец привлекательности...

А для юных девочек, которых они считают себя достойными, спать с ними – ад кромешный... даже за очень большую компенсацию...

Все эти гонки за юными телами, на самом деле, глубинная неуверенность в себе, замаскированная под внешнее тщеславие...

Именно таким людям нужно юное тело рядом, как имидж, как признание своей значимости, как крутизна, на которую человек в реальности не может быть способным...

Уверенный в себе мужчина со здоровым интеллектом спит с той женщиной, которую любит, даже если она больше не может конкурировать с двадцатилетними...

Он ведь и про себя знает то же самое... насчёт двадцатилетних парней...

Уверенная в себе, интеллектуально развитая женщина, увядает с достоинством, без истерики, без жалких попыток всё той же конкуренции с двадцатилетними...

И ей тоже нужен тот мужчина, которого она любит, а не тот, кого можно, как выставочную собачку демонстрировать окружающим: "Вот какие меня хотят!"...

И последнее... Тело - вторично... Всегда вторично...

Самое сильное между двумя людьми завязывается не на уровне высокой груди, или аномальных размеров полового органа... Мы ж не мартышки, в конце-то концов....

Нас связывает эмоциональное притяжение, родство душ, потребность быть рядом именно с этим конкретным человеком, а ни с кем-то другим...

И плевать, если у этого, конкретно тебе, дорогого человека больше нет идеально гладкого личика, отсутствия растяжек на теле, призовой груди.... есть он сам, принимающий в любом возрасте тебя, тоже растерявшего и густоту шевелюры, и накачанность в мышцах, и молодость кожи...

Никогда не оставайтесь с теми, кто оценивает вас, как лошадь на рынке.... Скачите галопом к тем, для кого человек — это целое, а не набор сексуально притягательных или непритягательных органов.

Давайте и здесь останемся людьми...

Автор Лилия Град

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