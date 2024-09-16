Вот почему вредно «вдохновлять» своего мужчину

Если в этой статье поменять местами мужчину и женщину или заменить их просто на человека, смысл не поменяется. Во все эти деструктивные игры можно играть с переменой ролей.

Мы с другом периодически разговариваем о женщинах и психологии. И недавно зашла речь о том, должна ли женщина вдохновлять мужчину. Говорили мы об этом долго, с большим интересом (так вышло, что и женщины, и психология нас на данном этапе сильно интересуют), вспоминали желающих нас вдохновить и остановились вот на чём.

О "вдохновлении" в отношениях

Когда женщинам на тренингах (как правило, псевдопсихологических, не путать с уважаемой наукой психологией!) говорят, что они должны вдохновлять своего мужчину, это большая подстава. И вот почему.

1. Мужчина может не захотеть вдохновляться. Ему это не нужно, его всё устраивает. И тогда получится, что женщина тащит своего партнёра туда, куда он не хочет идти. Под девизом «хочешь – не хочешь, а я тебя вдохновлю». Это как минимум вызывает раздражение. Люди не любят насилие над их личностью. В этой паре мужчина неминуемо начнёт возмущаться, а если это не поможет, тихонько исчезнет и материализуется в другом месте, где его не будут вдохновлять насильно. В итоге получается вот такая сказка.

Жила-была девочка, которой очень хотелось вдохновить своего мальчика. Бывает, поймает зазевавшегося– и давай вдохновлять. Но мальчики почему-то разбегались в разные стороны. Неблагодарные, видимо.

2. Слова «должна вдохновлять» так же неуместны, как и любое другое «женщина должна». И так же, как и любое другое «должна» несут в себе заряд тревоги и вины. Ко мне, например, такие клиентки приходят вот с чем:

Если я его вдохновляю, а он не вдохновляется, значит, я его неправильно вдохновляю.

Я, наверное, недостаточно женственна, потому что не умею вдохновлять. У Настоящей Женщины он бы вдохновился.

Видимо, со мной что-то не так, я уже всё перепробовала, а он как не зарабатывал, так и не зарабатывает.

Наверное, мне нужно снова посетить тренинг по вдохновлению, а то у меня как-то не получается.

Что ещё мне сделать, чтобы всё-таки его заставить (проводить со мной больше времени/дарить мне цветы/прибить полочку/зарабатывать больше)?

Хочется сказать, милая, это всё вообще не про тебя. Это глюк, наведённый морок. Ты ничего не должна. С тобой всё в порядке. Ты достаточно хорошая женщина, даже если твой мужчина не зарабатывает денег или не проводит с тобой время. Ты настоящая. Всё с тобой хорошо. Тут нет твоей вины. Перестань ждать от мужчины то, чего он не умеет или не хочет делать. Он всё равно тебе этого не даст, хоть ты завдохновляйся. Ты либо принимаешь его такого, либо, если он такой тебя не устраивает, ищешь другого.

Но как же бывает трудно принять эти слова! Намного приятнее тешить себя иллюзией всемогущества: я могу что-то сделать с партнёром, чтобы он _________ (нужное вписать). Надо только Научиться Его Вдохновлять

Правильно Вдохновлять

Стать Настоящей Женщиной

Найти Настоящего Мужчину

Овладеть Тайными Знаниями Древнего Храма

Ну почему ничего не помогает?!

В итоге сказка становится ещё грустнее.

Жила-была девочка, которая должна была во что бы то ни стало была вдохновить своего мальчика. Но почему-то всегда оставалась виноватой.

3. Третья проблема возникает, когда вину перекладывают на партнёра. Девиз: раз я тебя вдохновляла, а ты не изменился, значит, ты виноват. Ты не Настоящий Мужчина. Пойду искать Настоящего.

Это тоже лечится, но труднее. Когда человек в чувстве вины (как в предыдущем примере), ему, конечно, трудно, но он хотя бы готов разговаривать. Потому что идея всемогущества даёт сбой. А когда человек в обиде на то, что партнёр неправильный, не слушается, он всё ещё в своём всемогуществе совершенно уверен. Надо лишь найти правильного партнёра и уж тогда-то я его вдохновлю! В общем, эта игра – на годы.

Жила-была девочка, которая знала, что обязательно вдохновит своего мальчика. Даже если для этого ей понадобится несколько жизней.

4. Некоторые мужчины, кстати, зная, что их должны вдохновлять, умело этим пользуются, объясняя женщине, что она их недостаточно хорошо вдохновляет. Вот если бы погладила рубашки, приготовила ужин, избавила его от домашней работы, то он бы вон какой вдохновлённый был! Он бы сразу для неё ____________ (нужное вписать). Но нет, что-то она какая-то не вдохновляющая сегодня. Наверное, плохо старается. Ей бы ещё чуть-чуть постараться – и она станет Настоящей Женщиной. А пока – очевидно, что она не дотягивает, я же не вдохновлён. Очень удобно переложить ответственность на другого, особенно, если он подставляется.

Жила-была девочка, которой очень хотелось быть Вдохновительницей и муж её в этом очень поддерживал. В общем, задолбалась девочка по полной программе.

5. Самая большая проблема на мой взгляд в том, что под соусом «вдохновления» продаётся несамостоятельность и инфантильность. Вот если бы всю эту могучую энергию, потраченную на вдохновление партнёра, использовать в мирных целях (то есть потратить на себя и своё развитие), можно было бы улучшить свою жизнь кардинально. Например, не вдохновлять мужа на то, чтобы он нашёл хорошую работу, а найти такую работу самой и не зависеть от его денег. Парадоксально, но интересная, богатая и насыщенная жизнь одного из супругов мощно вдохновляет второго тоже развиваться. Ну или не вдохновляет, и тогда ничего не поделаешь. Гарантий тут нет.

Жила-была девочка, которая умела вдохновлять всех, кроме себя. Поэтому она вдохновляла других, чтобы другие вдохновили её. Ничего хорошего из этого, конечно же, не вышло.

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Теперь о хорошем. В истории о вдохновлении всё-таки есть рациональное зерно. Некоторым мужчинам для Великих Свершений (типа пойти и поработать) действительно не хватает поддержки. Некоторым – ощущения тыла, крепкой семьи. Кому-то – нежности и тепла. А кому-то надо, чтоб не лезли в его дела и не мешали, он сам мамонтов принесёт. И если женщина в курсе, чего не хватает её мужчине, она может ему это дать. Ключевой момент: может, но не должна. Вообще-то, это его жизненная задача научиться себя поддерживать, а не жены. И она поддерживает его ровно столько, сколько умеет, сколько у неё есть сил и времени на него. Из любви и благодарности. Это опция, это не может быть её обязанностью. Слово «должна» тут неуместно и вредно.

Хорошо, если мы решили свои проблемы и у нас остались силы помочь своим близким. Плохо, когда вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, мы пытаемся делать за других их работу. Если человек сам себя не вдохновляет, ему нужна не Правильная Женщина, а психотерапия.

И последний абзац, который пишу из любви к справедливости. Если в этой статье поменять местами мужчину и женщину или заменить их просто на человека, смысл не поменяется. Во все эти деструктивные игры можно играть с переменой ролей. Есть, например, мужчины, которым кажется, что их обязанность вдохновлять жён, и жёны, которые предъявляют претензию вроде «ты меня не вдохновляешь». Просто об этом не принято говорить ни с кем кроме психолога, в социуме другой шаблон. Решение и здесь то же самое – заняться своей жизнью и вдохновить себя. Это всегда было и до сих пор остаётся самым эффективным способом вдохновления партнёра.опубликовано econet

Автор Александр Мусихин

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