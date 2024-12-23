Восемь вопросов, которые стоит задать себе, чтобы стать счастливее

Жизнь сложна и одновременно проста. Не стоит пассивно сидеть и ждать счастья. Можно развить в себе ценный навык фиксировать позитивные события, радоваться хорошему, учиться новому. В этом помогут восемь вопросов, которые полезно задавать время от времени самим себе.

Довольно непростой вопрос: считаю ли я себя счастливым? Интересно, что, когда в нашей жизни происходит приятное событие (неожиданный приз, награда) показатель счастья недолго пребывает на пиковом уровне, а спустя короткое время снижается. Например, душевный подъем после свадьбы длится где-то два года, а новая работа «держит» позитивные эмоции примерно год.

Вопросы самому себе для более счастливой жизни

Непостоянную эйфорию можно объяснить характерной для нас всех тенденцией придерживаться стабильности и возвращаться к нормальному состоянию после любой (даже очень позитивной) встряски.

Каждый человек имеет «контрольную точку счастья» и может развить навык сохранять к ней близость. Как этого добиться? Приветствовать позитивные эмоции, стремиться к самореализации, не опасаться печали, тревог, гнева и довольствоваться окружающим миром.

Эти вопросы самому себе помогут корректировать ваш уровень счастья.

1. Что меня тревожит и как этого избежать?

Нет нерешаемых проблем. Важно, как мы к ним относимся. Нет смысла беспокоиться о прошлом, потому что оно кануло в Лету, и тревожиться о будущем, ведь мы не знаем, какие события произойдут.

2. Что я откладываю на потом и почему?

Прокрастинация – ваш конек? Это не навсегда. Нужно приложить немного усилий и встряхнуться. Прямо сейчас разберите важные бумаги, запишитесь на прием к доктору (если есть такая необходимость), сделайте маленький шаг вперед. И вы увидите, что дело сдвинулось с мертвой точки.

3. Я высыпаюсь?

Есть простые правила, которые помогут полноценно высыпаться. Например, не пить тонизирующие напитки вечером, не пользоваться гаджетами за пару часов до сна, почитать книгу, проветрить комнату. И с утра вы будете энергичным и полным сил для новых свершений.

4. Что я недавно попробовал в первый раз?

Осуществление маленьких и больших желаний дарит нам радость и счастье. Дерзайте, пробуйте новое, путешествуйте, осваивайте незнакомые виды деятельности. И жизнь откроет вам свои удивительные стороны.

5. За что я благодарю судьбу и как это можно выразить?

Ценить все хорошее, что происходит с вами, не так уж сложно. Не скупитесь на эмоции. Впустите в свою жизнь радость, восторг, предвкушение, удивление.

6. Когда я в последний раз баловал себя?

Мы заботимся о близких, помогаем друзьям. А свои нужды зачастую отодвигаем на второй план. Почему бы не порадовать себя тем, что доставляет нам истинное удовольствие? Это может быть поход в косметически салон или на концерт и просто тортик с чашечкой чая.

7. К чему я стремлюсь?

Ставить цели и двигаться к ним – важный аспект жизни. В этом заключен серьезный смысл: это и самореализация, и воплощение мечты, и успех.

8. Как мне можно упростить свою жизнь?

Множество разноплановых дел и забот наполняют наш день. Мы привыкли считать многозадачность полезным навыком. Но дела можно распределить по степени важности. И тогда станет ясно, что многие из них можно вообще не выполнять или сделать это в отдаленной перспективе.опубликовано econet

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