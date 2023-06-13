Вопросы, которые каждый день нужно задавать своему ребенку

Есть вопросы, которые необходимо задавать ребенку каждый день. Тем самым вы не только будете в курсе его душевного состояния и проблем. Вы дадите ребенку возможность почувствовать, что его любят, о нем заботятся и оберегают его.

Конечно, можно составить список и из 20 пунктов необходимых вопросов для ребенка. И все они будут важными по-своему. Но, во-первых, вы сами их все не сможете запомнить. Во-вторых, вполне достаточно этих пяти важных для вашего ребенка вопросов. Мы отобрали те, которые реально сделают ребенка счастливее и дадут почувствовать, что о нем постоянно заботятся..

5 важных вопросов для ребенка

1. Дневные вопросы.

«Ты счастлив?»

Когда мама держит на руках младенца и ласково задает ему этот вопрос, малыш просто улыбается.

В три года ребенок уже может задуматься и сказать «не совсем». Важно научить ребенка идентифицировать состояние счастья. Почему необходимо ежедневно спрашивать ребенка об этом?

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Потому что потом дети вырастают и приходят к психологам, чтобы разобраться со своей жизнью. А пока ребенок «откалибрует» в себе это состояние. И в будущем он не пойдет на работу, которая не делает его счастливым, не будет в отношениях, которые не делают его счастливым. Он будет точно понимать это ощущение.

«Всё ли у тебя в порядке?»

Если мы замечаем, что в течение дня наш ребенок задумался или загрустил, мы задаем ему этот вопрос. Так действует сотрудничество родителя и ребенка. И последний учится осознавать, что в определенный момент с ним что-то не так. Он либо скажет «все в порядке» либо попросит помощи. Появляется повод для доверительной беседы. И ребенок понимает, что его чувства небезразличны маме, что о нем заботятся. Пусть он осознает, что живет в семье, где все заботятся друг о друге.

2. Вечерние вопросы.

«Что у тебя было самое лучшее в этот день?»

В первое время ребенок может испытывать затруднения с ответом. Нужно подать ему пример и сказать: «А вот у меня было то-то и то-то». Он запомнит, как вы рассказываете свои впечатления и начнет учиться сам анализировать события и расставлять их по шкале «хорошее-плохое».

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«Что у тебя было самое ужасное в этот день?»

То же самое. Расскажите о своих сегодняшних неудачах и маленьких проблемах. Ребенок подумает и отметит свои. Ему очень важно поделиться своими маленькими невзгодами и заботами.

«Что бы ты поменял сегодня, если бы мог?»

Важно дать ребенку почувствовать, что всегда есть свобода выбора. Он начинает "проигрывать" различные ситуации. Тем самым ребенок учится анализировать свой день. И может ощутить возможность что-то изменить.

Этот вечерний ритуал успокаивает, учит откровенности и сближает. Вы полюбите вечернее время, когда вот так доверительно беседуете.

После таких вопросов ребенок непременно хорошо уснет.опубликовано econet

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