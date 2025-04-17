Помните у Роберта Рождественского есть очень точные строки «Ежедневное чудо - не чудо... Ежедневные блестки, как ветошь...»

Действительно, мы привыкаем и становимся неблагодарными к ежедневному хорошему. Ценим здоровье только когда промаемся всю ночь с зубной болью, свежий воздух - после недели летнего зноя, а мир во время войны. Нам обязательно нужно, чтобы грянуло плохое и тогда на фоне тьмы наконец-то замечаем свет.

Настоящее волшебство тихое, простое....

Только волшебство в самых обычных вещах. В тех, что на расстоянии вытянутой руки. В радиусе метра. Оно следует за нами по пятам уже много лет, а мы столько же времени пытаемся отыскать его в других квартирах, городах, нишах. Приподнимаем горизонт, словно тяжелые портьеры, и регистрируемся на рейс в другие страны. Заказываем модные очки и монокли. Ползаем на четвереньках и стоим на пуантах. Аукаем. Подсматриваем в замочную скважину. Принюхиваемся и шарим в чуланах.

Все что-то ищем. Может, аргентинское солнце? Парижский квартал Марэ? Норвежский сыр, смахивающий на вареную сгущенку или отношения, как фильме «Дом у озера?» Короче говоря, «хотим то, не знаем что», только не то, чем на данном этапе обладаем.

А ведь настоящее волшебство тихое. Простое. Не требующее особых усилий и доказательств. Утро, закрашенное в цвет бильярдного сукна. Небо в парике из топкого облака. Слегка мутноватое солнце. Щенок, пытающийся съесть шляпу. Расцветший амариллис. Кофе по-турецки и гранула кардамона. Ветка зеленоватых бананов на старом семейном блюде и плошка собственноручно приготовленной горчицы. Утренний разговор с мамой о том, что соседку выписали из больницы, и в честь этого события она собирается испечь осетинский пирог. Умытые вагоны метро. Теплый снег в районе теплотрассы. Длинноногие лиловые ирисы в детской книжке. Голубь, забравшийся слишком высоко. Билеты на «Щелкунчик». Смех от того, что щекотно. Запах кукурузных палочек. Променад пожилых соседей. Платье в стиле 60-х. Любимая скатерть в незатейливый люпин. Письма, написанные сто лет назад и ажурные тени на стенах.

На днях к нашей Тоне заглянул Николай. Кухня превратилась в некую сказочную пещеру. Свечи, фетровые гирлянды, снеговик, болтающий длинными ногами и феи, порхающие под потолком. Из планшета - праздничные мелодии, и малышка в первом белом платье. Андрей торжественно внес ее на руках, я завела свой рассказ, а потом споткнулась о доверчивые детские глаза и заплакала. Наконец-то поняла как выглядит истинная вера в чудо!

У Эйнштейна есть замечательная фраза о двух способах прожить жизнь. Один из них так, будто чудес не бывает, а второй, будто вся жизнь - чудо. Макс Фрай просит даже не пытаться объяснить нечто магическое, оно от этого портится. Вот только жаль, что «ежедневное чудо - не чудо», а листва становится волшебной лишь после затяжной зимы.опубликовано econet.ru.

Иллюстрации: Евгения Гапчинская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet