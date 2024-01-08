Волшебное "НИКАК"

Порой человек беспокоится о том, что не в его власти и не поддаётся его контролю. При этом он озабочен вопросом "как", как ему повлиять на кого-то или на что-то. И в результате направляет свою энергию на создание напряжения, вместо того, чтобы направить её на ...

На что угодно, что наполнит его жизнь приятными моментами любви, радости и творчества.

И этих "как" по формуле:

Как + глагол + недосягаемый результат

Может быть великое множество.

Пример.

Взрослая дочь ждёт поддержки от родителей, которые её никогда не поддерживали в своих собственных начинаниях.

Её вопрос: Как добиться поддержки от мамы?

Ответ: НИКАК

Почему так важно осознать это "никак"?

Да, потому что тогда ты станешь свободной и сможешь потратить освободившуюся энергию на своё настоящее благополучие, независимо от поддержки тех, кто тебя никогда не поддержит. И в том числе получить такую поддержку в своей жизни от людей, которые готовы её оказать. А такие обязательно найдутся.

Пример.

Как изменить мужа?

Ответ: НИКАК

И тогда ты сможешь предпринять те шаги, которые помогут измениться тебе, чтобы изменить свою жизнь.

Например, пойти к психологу и разобраться, почему по твоему мнению твоему мужу надо измениться, а не тебе?

Да, некомфортно тебе. Но ваш союз в какой-то момент стал доставлять неприятности именно тебе. И к этому моменту вы подошли вдвоём. И 50% - это твоя ответственность.

И может так получиться, что проработав свои 50℅ с помощью специалиста, изменятся и его 50℅, и вы вдвоём сможете найти выход из кризиса отношений.

Именно так обычно происходит по результатам практической работы.

Универсальных рекомендаций в таких случаях не существует. Всё исключительно индивидуально. У каждой пары своя история отношений. И каждый вышел из своей собственной семьи с определённым багажом внутренних конфликтов, деструктивных установок и негативных сценариев. Освободившись от них, можно исцелить текущие отношения в паре и наполнить попутным ветром корабль семейного счастья.

И таких "как" может быть целый список, и он может касаться чего угодно или кого угодно, начиная от родителей и заканчивая начальником или собственными детьми.

И ответив "никак", ты сможешь переключить своё внимание и рассмотреть тот свет, который укажет тебе направление выхода из тупиковой ситуации в твоей жизни.

А начинается этот выход всегда с дороги к себе.

Предлагаю пройти её вместе!опубликовано econet

Автор Наталья Цыбина

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