«Внутренняя мама» как лоскутная куколка

Жизнь с нами часто сурова. Поэтому важно самим относиться к себе бережно и тепло. В этом может помочь "внутренняя мама" - та, что всегда пожалеет, успокоит, подбодрит. Она похожа на лоскутную куколку: полученное от других женщин бережное отношение к себе.

…Внутренняя материнская фигура — источник того, как мы будем относиться к себе в своей взрослой жизни. Поначалу она формируется в соответствии с реальной материнской фигурой: если от реальной мамы всегда исходит холод, или, напротив, удушающие забота и тревога, – мы тоже хорошо научимся обесценивать себя или слишком сильно тревожиться обо всем.

Как сформировать внутреннюю маму

Мы умеем только то, что видим. Повторяем то, что получали сами.

Но хорошая новость состоит в том, что, взрослея, человек формирует внутреннюю маму из подсмотренного, постороннего, встреченного. Это похоже на «лоскутную куколку»: полученное то там, то сям от других женщин состояние «к себе нежно».

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Самое главное, из чего такая куколка состоит и чему служит — отношение к себе. Это не ролевая модель социального поведения (об этом в следующий понедельник), а бережное размещение в психическом пространстве другой тональности диалога с собой.

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Не «опять ты, идиотка, проспала», а услышанное в детстве от бабушки ласковое «не спеши, не беги, все успеешь».

Не «фу, какая ты жирная корова», а пойманное в гостях у соседки состояние спокойной уверенности, что сейчас не помешает тарелка горячего супа. Она наливает себе и вам тарелку горячих щей со сметаной, и вся ее осанка, выражение лица и твердость духа убирают вдруг лишнюю суету и зажимы.

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Мы учимся тому, что кто-то нам может быть рад; что кто-то видит в нас красавицу, и это позволяет другими глазами взглянуть на себя в зеркало.



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Пара лоскутков этой куколки состоят из любящих взглядов нашей мужей, мужчин, тех, кто называет ласковыми именами наше тело.

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Наша преподавательница не становится для нас ролевой моделью – но при этом мы учимся от нее уважительной и любящей интонации. «Юля, птичка, здравствуйте!» – говорила мне мой научный руководитель, и внутри меня поселялась и щебетала эта веселая птичка вместо испуганной молодой студентки, плачущей от строгой свекрови.

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Каждая женщина бессознательно умеет сшить себе такую «куколку».

«Лоскутки»:

как о вас заботилась ваша бабушка?

было ли у вас вовремя сказанное теплое слово от какой-то посторонней старшей женщины? (Такое, что испытали совсем незнакомое чувство: так вот как ко мне можно!)

знакомо ли вам уважительное дружелюбие вашей опытной коллеги или учительницы?

добавьте свой пункт.

Продолжайте относиться к себе так же, как относились к вам они. Любой негативный сценарий можно переломить, если просто повторять за другими людьми то, что они делают и как они делают. Так мы становимся сами себе вполне хорошей «внутренней мамой».

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Важно: в этой «лоскутной куколке» вы рано или поздно разглядите «лоскутки» и от своей мамы. Даже если сейчас кажется, что их нет совсем.опубликовано econet

Автор Рублева Юлия

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