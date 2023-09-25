Вместо самобичевания в отношении себя - благодарность

Если мы в чем-то потерпели поражение, то начинаем заниматься самобичеванием и виним себя в произошедшем. При этом может пострадать наша самооценка - мы наклеиваем на себя ярлык неудачника. А потом пишем не слишком выгодный сценарий будущей жизни. Как прекратить это?

Если вы пережили разочарование или потерпели неудачу в жизни, то в первую очередь нужно попробовать отказаться от самобичевания и мазохизма в отношении себя и переместить фокус внимания на благодарность миру за полученный опыт. Хотя бы сделать первый шаг в этом направлении.

Как держать самооценку в норме, если потерпел поражение и неудачу?

Заезженные фразы, типа «Кто не ошибается, тот кто ничего не делает» и «Что неудачи есть у всех», говорить не буду), но скажу, что для меня, каждая неудача или ошибка, если она осознанна, приближает к результату.

От того насколько мы себя считаем себя неудачниками или удачниками, во многом влияет «фоновая самооценка».

Фоновая самооценка – это, та оценка себя, которая формируется с детства, она укрепляется исходя из «родительских посланий» наших близких и родственников.

Помимо истории на «фоновую самооценку», еще влияют события и действия, происходящие в нашей текущей жизни. Грубо говоря, чем больше у меня удачных результатов и достижений, тем выше моя самооценка, чем больше у меня неудач, провалов и поражений, тем ниже моя самооценка.

Но есть еще такой важный момент, что наша субъективная оценка себя, как удачника или неудачника в настоящем, опирается на фоновую.

И чем она будет выше, тем меньше событий, человек будет рассматривать в качестве неудач и будет иметь большую склонность оценивать их для себя, как удачные.

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Поэтому, в этом плане, даже какие-то небольшие изменения в фоновой самооценке, приносят человеку большие изменения в ощущении своей успешности и удачности.

Здесь сразу отвечу на вопрос, почему фоновую самооценку, тяжело скорректировать и проработать самому, потому, что она сформировалось во многом, под воздействием других людей.

Заниженная самооценка - это, по сути, неправильно и неадекватно интерпретированный нами, наш детский опыт.

Он формируется, когда ребенок сталкивается со своим бессилием и беспомощностью в каких-то значимых для себя отношениях, когда его обесценивают, никто ничего не объясняет, мало разговаривают и не поддерживают, все это укрепляет убеждения, «выученной беспомощности».

Имея эти глубинные убеждения, человек создает в своей жизни «сценарий неудачника», потому что другой построить не может.

Вывод. Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает выявить эти глубинные убеждения уже на самых ранних этапах работы и убрать, чтобы создать здоровые альтернативные, которые будут укреплять фоновую самооценку.опубликовано econet

Автор Вьюков Антон

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