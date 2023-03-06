Вместо "перестань плакать": 11 альтернатив дежурной фразе

Ребенок должен чувствовать в вас свою защиту, поддержку. И какие вы станете подбирать слова утешения в трудных ситуациях - дело ваше. Главное, чтобы слова и действия шли от сердца. Что можно сказать расстроенному ребенку вместо классического "Не плачь"?

Детские слезы непросто нам даются. Но мы читаем исследования о важности слез, о том, как справляться с истериками. Мы стараемся. Мы замечаем, что многие фразы, к которым мы привыкли, не работают или работают не так, как мы хотели бы.

Как подобрать нужные слова для ребенка

Что же тогда говорить? Инструкций, к сожалению, нет. Многие слова приходят интуитивно. Иногда и никаких слов не нужно, а только наша безмолвная поддержка (мы рядом, мы здесь). Хорошо, если ребенок даст его обнять или погладить.

Здесь одиннадцать простых фраз, которые можно сказать вместо слов "Не плачь". Это не идеальный список, а некоторые варианты, которые можно взять на заметку. Сделайте паузу, подышите, вспомните, что ребенок плачет не потому, что вы плохой родитель, а по совершенно разным причинам. Что-то у него сейчас не так, что-то у него болит. Что же можно сделать?

Назвать, что ребенок чувствует: "Тебе грустно. Ты злишься. Ты очень расстроен/а. Тебе обидно. Тебе страшно. Ты волнуешься";

"Я вижу, как тебе сложно";

"Тебе очень неприятно";

"Тебе хочется побыть одному, я рядом, если я тебе нужен/нужна";

"Я вижу, как это важно для тебя";

"Все пошло не так";

"Расскажи мне";

"Я здесь, я с тобой. Я помогу решить это";

"Поплачь дорогой/дорогая";

"То, что ты чувствуешь, это нормально";

"Я слышу тебя. Я понимаю тебя".

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Фразы емкие, легкие. Они дают понять, что вы понимаете ребенка, что вы видите, что ему непросто. Иногда детям после таких слов легче пойти на контакт. Но не всегда и не всем. Бывает, что эмоция слишком сильна.

Бывает, что уязвимо делиться прямо сейчас. Это нормально. Разрешите эту паузу себе и ребенку. Хотя это те фразы, которые можно сказать и другому близкому взрослому. Ведь нам всегда иногда важно поплакать.опубликовано econet

Автор Чижова Алена

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