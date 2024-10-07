Виновные наказаны, но не найдены

Меня обидели или я обиделась. Еще одно раздражающее меня знамя, которое несут поп-психологи. Кто виноват? Тот кто обижается? Или тот, кто делает больно, причиняет вред и не видит границ?

Обида возникает тогда, когда мы считаем, что с нами поступили несправедливо. И этот поступок не соответствует нашим ожиданиям. Я не могу обижаться на человека, который случайно в метро наступил мне на ногу, я не жду от него внимания и участия. Я не обижаюсь на соседа с перфоратором, если он соблюдает "часы тишины", он мне ничего не обещал. Я не обижаюсь на людей в очереди, если я опаздываю, но мне надо купить в билет - сама виновата, надо было выходить раньше.

Про обиду

Но я точно не ожидаю от близких людей, что они будут отпиливать мне ногу или есть мой мозг. Точно так же я не ожидаю, что мне не заплатят за выполненную работу, потому что руководитель проекта решил, что ему нужна новая машина. И я как бы не ожидаю, что человек с которым я создаю семью, заведет на стороне еще одну жену и парочку детишек. И да, я считаю это несправедливым по отношению ко мне.

В таком случае обида - это наша реакция на стрессовую ситуацию, в которой мы не чувствуем себя в безопасности. Возникает напряжение и происходит кратковременная мобилизация всех ресурсов. Повышается адреналин в крови, вырабатываются гормоны стресса, возрастает работоспособность мозга, даже зрение и слух улучшаются. Организм адаптируется и он готов действовать. Появляется агрессия, которая нас мотивирует на свершение. Или дать обидчику в глаз или сделать карьеру, стать мэром и послать обидчика за 101 километр.

Это действие обязательно должно состояться. Агрессия должна быть реализована. Вы можете направить ее вовне на угрозу и тогда вы что-то разрушите вокруг себя. Например, иллюзии. Или она будет направлена внутрь и тогда оно немножечко разрушит вас. И здесь два возможных пути: или изменение условий в которых возник конфликт или адаптация к нему. Борьба или бегство. Или бездействие. Так вот эту нереализованную агрессию мы называем обидой.

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Обида это не то, что с вами случилось. Это способ вашей реакции. Пассивная реакция на возможную угрозу - обида. Или активная - действие.

Если мы не выпускаем наружу те, гормоны, которые вырабатывает наш организм в стрессовой ситуации, то рано или поздно это приведет к проблемам со здоровьем. Превращая стресс в действие мы снижаем влияние гормонов стресса на свое тело и свою психику. И таким образом сохраняем здоровье, молодость и красоту.Нас с детства учат сохранять лицо, некоторых из нас учат сохранять самообладание внутри, но никого из нас не учат не бояться своего гнева. С максимальной выгодой для себя.

Если вы застали в своей квартире чужую голую тетеньку с вашим мужем, нормальная реакция - дать им обоим по голове сковородкой. Плохая реакция - обижаться. Обижаться за шубу - реакция чуть лучше, так хоть не замерзнете. Сделать вид, что ничего не происходит и назначить себя виноватой совсем - совсем, очень - очень плохая реакция. Хорошая реакция - это мобилизовать все свои ресурсы и искать решение, как жить дальше.

Игнорировать попытки вывести себя из строя, а концентрироваться на себе. На своих чувствах. На том, что у тебя всегда есть выбор. На том, что вы можете изменить. Или на принятии и адаптации к тому, что изменить не можете. Не реагировать на замечания о своей внешности, характере или деятельности. Это становится возможным, когда вы снижаете свою зависимость от того, что делают окружающие вас люди и вырабатываете механизмы защиты.

Никаких универсальных механизмов адаптации здесь быть не может, люди разные, песни разные. Медитации, визуализации, рисование и даже психологи - полезны, но они вам не помогут, пока вы не научитесь концентрироваться на себе, когда вас захлестывают эмоции. Пока вы не перестанете игнорировать свою боль, свой гнев, свою уязвимость. Пока вы не признаете, что именно их вы прячете за обидой. Или виной. И начинать действовать. Успех выбранной стратегии зависит от ваших личных способностей и осознанности поведения.

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А конкретный, конкретный пример адаптации можно? Можно.

Плохой пример:

В одном городе жил мальчик. Амбиции у мальчика - миллион в день и любить королеву по-всякому. А ему жизнь подсовывает зарплату в 50 000 и подписку на порноканал. Каждый день и помногу мальчик обижается на жизнь. Поэтому и гадит помаленьку и ревностно следит за тем, чтобы других жизнь тоже не удалась. И компенсирует свою обиду принижением чужих успехов, слежкой за коллегами, неуважением чужих интересов. Это плохой пример. Мальчик или станет импотентом в тридцать или сопьется.

Хороший пример:

В другом городе жила была девочка. Была у девочки собачка. Выгуливала она собачку в сквере рядом с домом, там же где и другие собаковладельцы. Девочка была опрятная и аккуратная, так ее воспитали. Но вот беда, чуть ли не каждый вечер она наступала на какашки. Что она только ни делала - и внимательно под ноги смотрела, и старалась с дорожки на газон не сходить. Но стоит чуть отвлечься, бах, и в говно. Хотя за своей собакой она какашки убирала. Это было очень обидно, просто карма какая то. И тогда девочка сделала одну вещь: купила резиновые тапки за 400 рублей - специально для прогулок с собакой. Так и назвала их: “говнотапки”. И больше не обижается.опубликовано econet

Автор Елена Пастернак

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