Виктимность: бомба замедленного действия

Виктимное мышление является во многих случаях причиной зависимостей и хронической жалости к себе. Виктимность может бессознательно толкать человека в ситуации, когда он обязательно станет жертвой. Такого рода поведение часто выглядит двусмысленным и непонятным. Как найти выход, если вами владеет виктимное мышление?

Виктимность (от лат. victima — жертва) – бессознательная форма мышления и поведения индивида, ведущая его к ситуациям, в которых он становится жертвой или плывет по течению.Так же эта форма поведения бессознательно ведет других участников отношений к тому, чтобы стать невольными или сознательными абьюзерами или спасателями. Абъюзеры могут быть мнимыми, вовлеченными в игру, или действительными.

Виктимность приводит к отношениям "жертва - абьюзер"

Виктимные люди могут быть склонны к различного рода зависимостям и постоянной жалости к себе. Так же жертвой считается человек утративший значимые ценности в результате воздействия на него другим человеком, группой людей, событиями или обстоятельствами. Не развито самостоятельное мышление.

Виктимность провоцирующая форма поведения конечной целью которого является привлечь внимание и вызвать жалость, чем впоследствии вовлечь третьи лица в своё существование и в борьбу за свое спасение и свою жизнь. Виктимность может быть индивидуальной или групповой. Виктимно могут себя вести: семья, народ, страна, социальная группа. Виктимность может быть бессознательной или вынужденной, как защитная реакция на агрессивную форму поведения в условиях невозможности или неумения отреагировать другим путем. По сути это детская выученная форма получения социальной поддержки не замещенная более зрелыми формами взаимодействия с социумом: “я слабый, обиженный – поэтому меня нужно защищать, мне нужно помогать, меня нужно спасать”. Избегание самостоятельности и ответственности за свою жизнь и свои действия.

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Примеры виктимного поведения из жизни

№1

Девушка с депрессивным характером. Родители приводили её к опытному психологу, но результата это не давало так как родители хотели изменить что-то в характере своей дочери, а сама дочь не была настроена на перемены. Девушка стала часто гулять одна в темное время суток по безлюдным паркам, пока не оказалась жертвой изнасилования, что послужило в последствии для неё оправданием депрессивного состояния.

Это пример виктимности бессознательно толкающей индивида на то, чтобы стать жертвой преступления. Не смотря на то, что состояние обиды на мир и надуманной депрессии случились до инцидента, впоследствии жертва меняет местами свое состояние и инцидент и у нее уже есть история, оправдывающая внутреннее состояние. Виктимность толкает человека идти в опасные или сомнительные ситуации, которые здоровый человек старается избегать, а после жертва углубляется в обиду и обвинения. Все виноваты. И те кто обидел, и те кто не спас, и те кто спрашивал: “Зачем ты ходила одна по темным паркам? Все же знают, что там опасно и случается подобное?” Чего ожидает виктимный человек? Жалости и поглаживаний. Безусловной любви, которую вероятно недополучил от родителей. Или которую придумал себе, утрировал в своих фантазиях и желает получить от мира в особо крупных размерах. Развивать себя сложнее, чем получить внимание виктимным поведенческим актом.

№2

Девушка в поисках работы. Специалист без особого опыта и навыков, претендующий на офисную должность. Получает приглашение от работодателя, мужчины, пройти собеседование у него в квартире. Как бы вы отреагировали на подобное приглашение? В вашем ответе будет скрытый тест на виктимность. Если вы засомневались или ответили согласием – вы виктимны и склонны идти в сомнительные или опасные ситуации. Серьезный работодатель, который может нуждаться в офисном сотруднике, никогда не проводит собеседования у себя дома, кроме редких, исключительных случаев, когда работа предлагается по знакомству или с соискателем он знаком лично. Более того, собеседованиями чаще всего занимаются специалисты по найму персонала. Но наша героиня соглашается на такую форму собеседования, после чего обращается в полицию с рассказами о том, что её домогались и мастурбировали ей на одежду.

Оказалось, что и сообщения от нанимателя она получала вполне не двусмысленные, что вообще вызывает недоумение и вопрос: “Зачем же Вы туда пошли, если Вас пригласил к себе домой незнакомый мужчина, еще и откровенно намекал на половую близость, которую Вы утверждаете что не хотели, но тогда зачем пошли?” После чего жертва, естественно, обижается, обвиняет всех оптом и в розницу в непонимании и насилии. “Я пошла, но это не значит, что я согласилась” – утверждает она. “Но ведь было понятно, что туда идти не стоит? Что это опасно?” – утверждают другие. “Виноват насильник, а не жертва” – парирует в ответ бессознательная виктимность.

Действительно, чаще всего это так, но в данном случае ситуация нестандартна и виноваты оба, так как имели место приглашение и согласие. А кто по вашему мнению на самом деле тут виноват? Мужчина непристойно намекал на секс, подслащивал намек работой, пригласил к себе. Он ясно озвучил чего хочет и как глубоко уважает кандидата на должность. Разве дальнейшее развитие диалога с таким человеком не личный выбор жертвы? Разве люди в норме продолжают дальнейшую дискуссию с такими работодателями? Это пример виктимности, толкающей индивида стать жертвой преступления.

При детальном изучении ситуации оказалось, что девушка недополучила любви и понимания от своей семьи. В подростковом возрасте имели место домогательства, о которых она жаловалась, но жалобы были проигнорированы, её чувства обесценены и в целом ей сообщили, что она сама виновата - нужно быть разумнее. Возможно родителям стоило поддержать малолетнюю дочь… А может, действительно ей нужно было стать разумнее… Но разумнее она так и не стала, однако стала виктимностью обнаруживать обидчиков, дабы наконец-то все убедились, что она невинная жертва, а обидчик виноват.

Однако теперь в самом этом виктимном притягивании конфликтов уже часть вины и ответственности возлагается на неё. Виктимность обычно переполнена жалостью к себе доведенной до иррациональности. Эту жалость хочется получить и от окружающих. Но окружающие часто, как Станиславский – не верят.

Виктимность может проявляться не только в попадании в конкретные жизненные ситуации, но и в фантазировании о них.

Например, иногда подчиненная увлеченно и взволнованно может рассказывать о том, как её домогается шеф или поклонник, который на самом деле этого не делает. Сценарный выход обычно может закончиться тем, что жертва сплетен, если это реальный, а не вымышленный персонаж, захочет выяснить отношения или агрессивно отреагирует на клевету, что подкормит виктимность вниманием и возможно позволит обратить конфликт в свою пользу, как оправдательный материал для своей лжи.

Если вас на самом деле домогаются и вы не знаете, как себя вести, учитесь пресекать нежелательное сексуальное внимание серьезным тоном и объяснениями, что подобная форма общения с вами не приемлема. Не подавайте двусмысленных сигналов, не провоцируйте агрессию. Уйдите. Можете записать домогательство на видео и обратиться в суд.

Если Вы хихикаете, улыбаетесь (при этом неважно, что вы говорите – важно, как себя ведете) или поощряете приставания, но потом жалуетесь на домогательства, – вы проявляете виктимное поведение.

№3

Внутрисемейная виктимность. Мужчина в отношениях с женщиной. Тот же сценарий используют женщины, поэтому можем рассматривать его без половой принадлежности, как собственно и любое виктимное поведение. Пара пребывает в отношениях, в которых, как правило, с первых же дней партнер начинает создавать виктимные ситуации.

То навязчивые подруги с сайтов знакомств хотят встреч наедине, чтобы поговорить о своем личном, но без его девушки, так как при ней они говорить не хотят. При просьбе избавиться от таких странных подруг начинается протест, упреки. При этом подруга тоже подкармливается вниманием так, что звонит и пишет по нескольку раз в день требуя отодвинуть девушку и уделять внимание ей. Стезя соперничества открыта.

Виктимный мужчина играет этот глупый, незрелый сценарий, пока у девушки не заканчивается терпение и ситуация не перерастает в конфликт, в котором виктимность находит своего обидчика. Девушке, конечно, не дадут уйти, извинившись в последний момент. Отмечу сразу, что виктимность не отпускает эмоционально ангажированного партнера, так как он её подкармливает.

В конфликте виктимные люди любят оставаться обиженными даже если сами этот конфликт спровоцировали или создали из ничего. Эти люди не склонны к самокритике, справедливости, объективности. Они играют на чувстве вины. При этом конфликт полностью перекручивается выносится на публику и превращается в театр, где Пьеро жертвенно рассказывает за кружкой пива чуть ли не со слезами на глазах про абъюзинг и ревность… Хотя конфликт этот не про абъюзинг и не про ревность, а про странности в социальном поведении партнера и про стандарт межличностных отношений, которые, кстати, у виктимных мужчин крутятся вокруг таких сценариев, так как, не будучи особо успешными и способными любить, дорожить, оберегать и заботиться, они поднимают чувство собственной важности таким образом.

В данном случае виктимность - это скрытая форма односторонней любви, где любить оба партнера должны только одного из них. Это инфантильный способ установить контакт с людьми, когда другие, более стабильные и взрослые, формы установления контактов формата “взрослый-взрослый” не выучены.

Так же у этого мужчины может быть, например, долг. Он постоянно показывает девушке свое плохое настроение, уныние, нежелание секса, оправдывая это тем, что у него проблемы и долговые обязательства на крупную сумму денег, что делает его несчастным. Сочувствие и моральная поддержка могут быть недостаточными. Пусть к долгу девушка не имеет никакого отношения, так как он взят не ею и без её ведома… К тому же, вероятно, виктимно и необдуманно под бизнес, который плохо продуман и просчитан… Однако виктимным поведением её включают в историю о долге, где она становится почему-то бенефициаром плохого настроения и нелюбви. Что делать ей в данной ситуации? Чувствовать себя виноватой? Спасать?Страдать?

В социум он посылает сигнал о том, что у него долг и девушка… Все должны знать, что она не облегчает ему жизнь, ведь виктимный партнер постоянно создает себе проблемы из ничего… Ее он тоже будет убеждать в том что она недостаточно хороша, пока она не поймет, с чем имеет дело и не уйдет. Тогда он будет ее возвращать. Но даже если она, не разбираясь в психологии виктимного человека, вернется в надежде на его раскаяние, у них будет еще много подобных конфликтов, которые раскачивают не личные обстоятельства, трудности, ревности, фрустрации, а одна только виктимность…

Виктимный человек сплетничает о своей второй половине, какой бы она ни была. Виктимный мужчина придумает, о чем жаловаться. Он сам спровоцирует нужные конфликты любой сложности, если их недостаточно. После того как его друзья или родственники, предубежденные им, начинают угрожать ей, например, тем, что будут давить котиков на дороге только потому что она их любит и говорить прочие гадости – виктимный мужчина сидит тихо и ждет развязки. Виктимный дал бессознательный запрос на конфликт, накручивая одну сторону против другой. Он никогда не заступится за свою девушку, так как жертвой обязательно выставит себя. Девушка защищается. Ссора превращается в конфликт с нападающей на девушку, предубежденной стаей, после чего виктимный мужчина обвиняет её же. “Да, они сделали маленькую ошибку своим поведением, но ты сделала большую потому что ты отреагировала на оскорбления, а нужно было быть выше этого. Люди не идеальны”. Такое иррациональное объяснение дает мужская виктимность.

Какова скрытая выгода? Во-первых низкочастотные люди любят иметь общую жертву, которая их объединяет. Виктимный дал им кость вокруг которой они теперь стая. Друг друга они оближут, а на жертве выместят накопившуюся фрустрацию, зависть, злобу. Придумывая или утрируя недостатки партнера, можно раскачать ситуацию “палач-жертва” и построить отношения с внешним миром на жалости, а так же оправдать этими раздутыми неудачами в личной жизни свои долги, депрессивные настроения, недостатки характера, алкоголизм. Возможно даже получить помощь от сочувствующих. При этом, после ухода девушки он почему-то слезливо зовет назад ту, на которую жалуется за спиной.

Жить с таким мужчиной уже виктимность, мудро подметит кто-то из вас. Конечно. Только обычно это не кидается сразу в глаза. Жертва долго не понимает, что происходит. Неопытный, эмоционально вовлеченный в ситуацию человек не способен сразу увидеть всю глубину и абсурдность конфликтов и поведения партнера. Обычно люди думают, что это “другой человек – другой мир”, “нужно попробовать понять”, “нужно прощать”, “может, дело во мне”. К тому же виктимный манипулятор никогда не действует открыто, что усложняет задачу.

Отношения с виктимным человеком, втягивающим в свои болезненные сценарии, описаны Карпманом в “Треугольнике Судьбы”. Они словно психологический лабиринт, в котором нет справедливости и логики. В нём очень легко заблудиться и потеряться. По сути это одна из форм абъюзинга. Скрытая. Когда для того чтобы вызвать жалость к себе и сострадание близких, мазохисту нужно представить себя жертвой. А для этого нужно сделать кого-то палачом.

В данном случае виктимный человек одновременно выступает абьюзером и жертвой, что естественно для мазохистического расстройства личности. Мазохист время от времени примеряет на себе все роли триады: “жертва-спасатель-палач”. Если он не обидит, то не будет и конфликта, не так ли? А мазохист не может без хронического конфликта, которым он оправдывает свои неудачи, депрессивность и недостатки характера. Он вуалирует свою личность в проблемах и конфликтах. Так же часто он может впадать в демонстративное состояние спасателя, где с неестественной интенсивностью может пассивно жалеть на публику случайных людей, алкоголиков, наркоманов, но только не самых близких людей, которые уже эмоционально используются. К ним он по сути мало что чувствует.

№4

Виктимность бывает не только естественной, бессознательной, но и сознательной, искусственно раздутой. Например, человек может ныть, страдать, жаловаться на жизнь и финансовые трудности только ради материальной выгоды. Разыгрывать эти сцены он может со слезами на глазах, после чего будет ждать добровольной помощи или попросит в долг. Если проигнорируете или откажете – обидится. Так в сценарий вовлекаются потенциальные спасатели из того же треугольника Карпмана. Поверившая сторона, одолжив денег, останется обманутой, так как именно таким был изначальный замысел манипулятора. Денег вам не вернут. Требующую ответственности пострадавшую сторону обвинят в непонимании трудного материального положения, эгоизме и прочих грехах.

Вообще виктимность всегда преследует скрытые цели. Это получение материального или психо-эмоционального ресурса от других людей. По сути это форма несамостоятельного поведения. Когда человек не приспособлен к жизни и социуму он выбирает детскую форму взаимодействия с ним: “Я не самостоятельный. Я слабый. Я обиженный. Пожалейте меня. Помогите мне”.

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Все ли люди виктимны?

В той или иной степени эта форма поведения закреплена в нашей психике с младенческого возраста. Она выходит за пределы нормы, когда доминирует над другими, более взрослыми, зрелыми формами взаимодействия с миром.

У каждого из нас могут быть ситуации слабости или нужды. Мы все иногда нуждаемся в поддержке и помощи. Мы все хотим чтобы нас любили, понимали, принимали такими, какие мы есть. Важно то, как мы этого достигаем. Любовью или манипуляциями. Вызывая уважение или жалость. Даря счастье или обесценивая партнера, навязывая ему негативные роли.

№5

Девушка встретила молодого человека. Через короткое время совместной жизни она стала получатьвнимание из "заспинных" конфликтов с его друзьями: “Они мне завидуют. Они меня не любят” и слёзы. Молодой человек не понимает, что происходит. Возможно, действительно ей завидуют и что-то обидное сказали… Обычно мы верим своим любимым. Так на пикнике она может отойти в сторону и начать плакать. На вопрос почему плачешь отвечать, что ей что-то обидное сказали, завидуют, её не любят… На самом деле то, что говорили не было таким уж злым, как она это описывает, но впав в определенное психическое состояние после выпитого или вне зависимости от алкоголя, девушке хочется пожалеть себя и получить безусловную поддержку своего молодого человека. Норма или патология?

Во-первых следует разобраться была ли зависть и были ли нанесены обиды. Если подтверждений этому нет, то человек просто сложный. Так же после того как обвинять какого-то человека в негативе и враждебности, он обязательно станет негативным и враждебным по отношению к обвинителю. То есть виктимность в этом случае создает сценарий, в который невольно втягиваются другие, если не отрезают таких знакомых от себя без лишних разговоров. Надуманные проблемы, надуманные враги невольно превращающиеся в настоящих, надуманные друзья-спасатели. Каждое “фу-фу-фу” виктимного человека провоцирует соответствующую реакцию. Все это разворачивающийся акт за актом сценарий виктимных игр.

В анамнезе девушки брошеный, недолюбленный ребенок с эгоистичной матерью, которая выгнала её зимой на улицу ради молодого любовника. Она спала в дешевой машине давно сбежавшего отца, где отморозила себе почки. Естественно, такой человек не верит в безусловную любовь и борется за внимание, защиту любимого человека и жизнь любыми доступными ей способами. Возможно, лучшая терапия для такого человека - принятие и любовь, при условии что c IQ у неё все хорошо и она способна прийти к правильной картине мира и готова к объективному самоанализу. При проговаривании: “Ты не одна. Я всегда с тобой. Я тебя защищу”, переходящим, конечно, в реальные действия, заполняются все пустоты души и человек, утративший когда-то чувство нужности и безопасности, восстанавливается, переставая отыгрывать виктимные сценарии.

Обратите внимание: здесь человек не обвиняет вторую половину, делая из нее врага, а по своему любит. Это не делает виктимность более сладкой, да и абъюзинг по отношению к третьим лицам имеет место быть, но тут борьба за внимание и поддержку любимого человека. Косвенно за выживание внутри стаи. Желание прощупать партнера на будущее убедившись, что он потенциально готов защищать её и их детей.

Если же человек манипулирует только для крови, для того чтобы принести кого-то в жертву, обидеть, унизить, подкрепив свое эго или жажду садиста, для того чтобы стравить и настроить друг против друга людей, создав удобную для себя социальную среду, – это жестокий абьюзер, от которого нужно держаться подальше. Его конечная выгода - не восполнение утраченного психо-эмоционального ресурса, а садизм, стравливание, создание психологически грязной среды, в которой он сможет оставаться лидером популярности, ведь все остальные уже друг друга ненавидят благодаря его усилиям и манипуляциям.

Все ли женщины виктимны?

Некоторые наблюдатели считают, что да. Женщина по природе слабее и уязвимие мужчин, оттого нуждается в защите, которую часто получает сознательно или бессознательно вызывая жалость. При этом диапазон виктимности может быть разным. От крайне неприятного инфантильного поведения, до того прекрасного состояния, которое называют женственностью.

Заметьте, мы не говорим здесь о виктимности, приводящей к физическому насилию. Эта тема - тонкий лед в психологии. Как думаете, стоит ли ее затронуть?

В психоанализе мазохизма психолог, работая с жертвой, прорабатывает именно её виктимное поведение. Заметьте, жертва всегда зависима, не самостоятельна, нуждается, жалуется, ей некуда уйти или она требует защиты, помощи, денег или совета (в котором нередко потом и упрекнет). А почему у взрослого человека нет самостоятельных ресурсов, навыков для добывания монет и мышления? Почему так запущены процессы страдания и так неразвиты все другие процессы? Почему жертва вручила себя не вполне развившемуся мужчине, как знамя красной армии, и требует нести его бережно и нежно, хотя он уже не понимает, собственно, почему должен столько с ним носиться, ведь оно бесполезно? Или почему женщина посадила себе на шею мужчину, который, не желая терять пищевой приток, готов манипулировать ею и поколотить при этом не прочь? Чаще всего это женщины, бегущие от чего-то. От родителей, от бедности, от страхов, от социальных ожиданий “нужно выйти замуж”… Или бегущие за иллюзиями, которые она сами или этот мужчина нарисовал… Вот только путь наименьшего сопротивления не всегда самый верный. Не всем везет удачно убежать, цепляясь за что попало. То есть, неосторожность на моменте выбора партнера, неразборчивость в партнерах – уже предполагают некоторую виктимность. Как для женщин, так и для мужчин.

Далее при постоянном физическом насилии имеет место виктимность, провоцирующая агрессию. Это форма коммуникации, которая провоцирует акт агрессии. Когда внутри пары накапливается напряжение, жертва понимает, что конфликта не избежать, и ввиду невозможности контролировать свою жизнь и обстоятельства, она часто бессознательно начинает конфликт, чтобы контролировать хотя бы начало этого самого конфликта. Иногда она стремится сделать это на людях, дабы привлечь спасателей.

При этом, стоит быть осторожными при любом столкновении с садо-мазохистическими связками. Помимо того что абъюзер может быть опасен, жертва тоже может написать заявление в правоохранительные органы на отважившегося играть роль спасателя рыцаря. Защитив своего суженого, жертва будет какое-то время купаться в его поглаживаниях, выразит хозяину признательность, а в случае конфликта припомнит ему, как героически себя повела. К тому же, (смотрите выше) жертвы часто зависимы материально или психологически от партнера. Если они не стремятся разорвать токсичную связку – это их выбор. Лучше не играть в спасателя, а вызвать полицию и сообщить о драке, дабы хотя бы в ней позже не оклеветали вас.

Любые игры с мазохистами обычно заканчиваются попыткой глубже втянуть в сценарий, в котором, напомню, роли постоянно перераспределяются.

Терапия

В целом при достаточно высоком IQ и желании терапевтируемого мазохизм поддается терапии выходом на рациональную и объективную картину мира, в которой все люди должны стремиться стать сильными и самостоятельными, любящими и любимыми, берущими и дающими, возлагающими ответственность за свои решения и поступки на себя.опубликовано econet

Автор Светлана Борисова

Иллюстрации Zhongwen Yu

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