Виды плохого воспитания, от которых дети никогда не оправляются

Невротичные, неблагополучные родители со множеством комплексов не могут вырастить счастливого человека. Свои больные убеждения они реализуют в процессе воспитания. В результате с малых лет ребенок сталкивается с моральным насилием, когда его тотально контролируют, уничтожают его самооценку и, наоборот, культивируют зависимость.

Неизвестно, сколько процентов строгости должно содержаться в хорошем родителе, но это число явно не должно стремиться к сотне. Нормально, и даже необходимо иногда сказать ребенку: “Ты не пойдешь гулять, пока не сделаешь домашнее задание”. Я говорю о неадекватных мамах и папах, которые не осознают, что их манера воспитания буквально калечит психику ребенка.

Как родители морально калечат своих детей

Итогом подобного воспитания закономерно становятся вражда и полное отторжение.

Хотите собственными руками вырастить себе злейшего врага?

Хотите искалечить человеку психику, которую никогда полностью не восстановить ни один, даже самый гениальный, психолог?

Хотите воспитать невротика?

Хотите умножить детские травмы на несколько поколений вперед?

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Тогда действуйте так:

Контролируйте каждый аспект жизни ребенка и после 18 лет тоже. Изначально лишите его любой возможно для принятия самостоятельных решений.

Не позволяйте сыну работать. Убедите его, что все необходимое вы купите ему сами.

Не позволяйте дочери общаться с мальчиками. Не отпускай ее на свидания. Устраивайте истерики и внушайте ей, что сама мысль провести время с мальчиком, это уже беременность и позор.

Не разрешайте ребенку закрывать свою комнату на замок. Врывайтесь туда без стука по поводу и без. Колотите кулаками в дверь ванны, если ребенок провел там больше 10 минут. Понятие о “личном пространстве” должно отсутствовать у ребенка на инстинктивном уровне.

Контролируйте социальные сети ребенка. Требуйте пароли. Читайте переписку, и если заметите хоть грамм крамольных мыслей, незамедлительно устраивайте разборки и требуйте удалить плохих друзей из ”друзей”.

Не отпускайте ребенка из своей кровати. Пусть спит с вами лет до 12-ти. При этом с детства внушайте ему фобии и страхи. Больше рассказывайте о чертях, которые появляются из темноты.

Не позволяйте ребенку играть и смотреть мультики. Он должен быть загружен на 100%. Из одной секции должен бежать в другую. Не спрашивайте, нравиться ему там или нет. Не забывает при этом его вечно критиковать и обвинять в том, что ему уже 10 лет, а он все еще не олимпийский чемпион.

Насильно тащите ребенка в религию. Заставляйте его соблюдать все посты. Вините в том, что он грешник и гарантированно попадет в ад.

Вините в том, что он грешник и гарантированно попадет в ад. Ребенок должен знать, что за любой проступок последует физическое наказание. Он должен вас бояться и трепетать от одного вашего вида.

Требуйте от ребенка соглашаться с любым вашим мнением. Если он посмел проявить своеволие, то должен немедленно извиниться и умолять о прощении.

Вымещайте на ребенке свою злость. Кричите, ругайтесь матом, когда расстроены. Он все стерпит и простит.

Обязательно навязывайте ребенку гендерные роли. Гвоздями вбивайте в его сознание мысль о том, что “женщина должна рожать, готовить, убирать и сидеть дома”, роль мужчины сводится к “зарабатыванию денег, сдерживании любых эмоций и агрессии”.

Не принимайте сексуальную ориентацию или странные увлечения ребенка. Сразу говорите, что отрекаетесь от него, выбрасывайте вещи или везите в психиатрическую клинику на принудительное лечение.

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Делайте хотя бы несколько пунктов из этого списка и гарантировано получите:

Во взрослой жизни ребенок не сможет построить даже подобия нормальных отношений.

Взрослая жизнь будет чередой неудач и трагедий. Это закономерно приведет к алкоголю или другим веществам, дающим хоть какую-то иллюзию счастья.

Повзрослев, ребенок не будет общаться с вами от слова “совсем”. Или...

Любое общение с вами будет заканчиваться скандалом.

Если у такого человека появятся дети, он будет воспроизводить на них аналогичную манеру воспитания.

Наивному человеку может показаться, что я все выдумал и быть такого не может. Может. Я очень старался подбирать слова и смягчать углы. Это версия light, из всего того, с чем приходится сталкиваться на практике.

Я стою на коленях и молю “Никогда не поступайте так со своими детьми!”.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

фото ©Julie Blackmon

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