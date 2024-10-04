Ваши слова, сказанные с эмоциональной силой, могут стать программой

«Меня родители бьют», - слышу я иногда от детей. Дети, которых действительно бьют, к сожалению, об этом редко рассказывают.

А бывает - ребенок совершенно уверено об этом заявляет, а я уверена в адекватности родителей. Я спрашиваю у родителей: вы детям иногда говорите - я тебя стукну, я тебя накажу? - «Да. Иногда».

Иногда ребёнок, слыша наше послание, его «проживает», воспринимая, как уже совершенное действие. - субъективно - он это уже представил - прожил.

О крике, который важен

У меня высочайшая чувствительность к звукам. И часто свою достаточно громкую дочку я прошу говорить тише. Я в какой-то момент подумала, а откуда у неё «возьмётся крик», если будет нужно призвать помощь, привлечь внимание?

Сейчас мы обозначили время и место где вместе кричим (важно помнить, что в экстремальных ситуациях зона мозга, отвечающая за речь, может блокироваться, иногда мы можем буквально «неметь». В игре можно пробовать прикасаться к этой теме. Мы, играя, кричим «разными» голосами).

Об осторожности и адекватности

Когда-то, когда я очень много ездила в командировки, ещё маленький тогда сын меня спросил:

- А ты знакомишься в поезде с людьми?

- Конечно!

- А тебе что - никогда в детстве не говорили - не разговаривать с незнакомыми?!

Я помню работу с одной из взрослых клиенток, мы работали с приступами паники при любом упоминании такси (она не могла сесть в любую чужую машину). Снимали «заколдовывание» бабушки в ее детстве - «не садись в чужие машины» и страшные (действительно жуткие) рассказы о том, что может с ней случиться.

Мы с сыном тогда в его детстве говорили о том, что Мир глобально добр, и большинство людей гармоничны и адекватны, но есть люди и действия небезопасные и есть, действительно, правила безопасности, которые нужно помнить и соблюдать.

«Пока я рядом - ты в безопасности, только я о тебе позабочусь. Только мне можно доверять» - всплыла в работе с очень взрослым мужчиной фраза его мамы. Фраза-манипуляция. Наверное, произносимая часто в его детстве.

В работе с маленькими и взрослыми клиентами мы пробираемся сквозь слои «посланий», которые становятся сценариями, поддерживают симптомы.

Действительно, наши слова, сказанные с эмоциональной силой, повторенные многократно, могут стать программой. Пока дети рядом - мы своей любовью, адекватностью, устойчивостью, самодостаточностью можем снять любые свои «заклятия». Да и не все, конечно, вообще можем детям навредить.

Иногда, когда я ловлю себя на том, что в моих отношениях с детьми происходит что-то «не то», я задаю себе вопрос - я сейчас с ними говорю из страха или из заботы? Страх - «заколдовывает». Спокойная Любовь - становится волшебной силой.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet