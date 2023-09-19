Для счастья и для лёгкости не нужны специальные обстоятельства. Счастье и лёгкость – это то, что доступно прямо сейчас в любых, даже самых неудобных, но всегда ваших, уникальных обстоятельствах. Именно здесь доступно счастье, точнее – оно может раскрыться, ещё точнее – вы можете научиться его замечать, видеть. И всему этому необходимо учиться.
Да, всё очень просто. Во всём, буквально во всём чего бы вы ни делали, в каких бы ситуациях не находились, с какими бы обстоятельствами не столкнулись и чтобы ни случилось в вашей жизни, вам должно быть легко. Именно так проживает жизнь здоровая, психологически зрелая личность.
Это не значит что вы не устаёте, это не значит, что от вас перестают требоваться усилия, это не значит, что вы не ошибаетесь и это не значит, что вы перестаёте встречать в жизни острые ситуации и трудности. Лёгкость (она же для меня синоним счастья) – всего этого не исключает.
Тащите ли вы мешок с картошкой в гору, работаете ли по 12 часов на самой обыкновенной работе, просыпаетесь ли 10 раз за ночь, чтобы проверить всё ли в порядке у вашего месячного малыша, высыпаетесь ли вы или нет, творческая ли у вас работа или нет – вам должно быть легко.
Сейчас я скажу простую и банальную, но довольно крамольную мысль:
Счастье – это ваша суть. В тот момент когда любое несчастье, тревога, страдание – это ваша дурная, наученная привычка. Чтобы привычка поменялась, от вас потребуется усердие и труд. Вам придётся переобучаться.
И хороший помощник здесь может оказаться как нельзя кстати.
Так проживает жизнь здоровая от неврозов личность – легко. Устаёте ли вы или нет, полны ли сил или нуждаетесь в отдыхе – вам буквально всюду легко, уютно и радостно. Именно это я подразумеваю под словом счастье.
Это далеко не то, что подразумевают под этим словом многие. Обычно, под счастьем человек имеет ввиду определённые события, вполне определённые обстоятельства, те обстоятельства, в которых человек умеет чувствовать себя легко и радостно. И будучи привязанным к таким обстоятельствам, человек их ищет, тянется к ним, избегая тех граней жизни, в которых счастливо себя ощущать пока не умеет.
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Такое проживание жизни я не могу назвать лёгким, не смотря на то, что так живёт большинство – это не легко. Я не считаю привязанность к обстоятельствам и людям чем-то неправильным, это не ошибка жизни. Это часть жизни, определённый её этап, устав от которого, вы можете прорваться «за эту грань», туда, где ваше счастье окажется размером гораздо больше, чем вы когда-либо это могли себе представить.
Здоровая от неврозов личность – это личность прекратившая от жизни бежать, готовая встретиться с любыми обстоятельствами жизни смело, лицом к лицу.
Для счастья и для лёгкости не нужны специальные обстоятельства. Счастье и лёгкость – это то, что доступно прямо сейчас в любых, даже самых неудобных, но всегда ваших, уникальных обстоятельствах. Именно здесь доступно счастье, точнее – оно может раскрыться, ещё точнее – вы можете научиться его замечать, видеть.
И всему этому необходимо учиться. Всё это требует вашего внимания и труда. Вам придётся потрудиться, чтобы научиться ощущать себя легко и счастливо, не смотря на то, что это доступно в любое мгновение и в любых обстоятельствах каждому – вам придётся потрудиться, чтобы это обнаружить. Таковы правила игры, и их не я придумал.
Хотите быть несчастными, грустными, расстроенными, страдающими – это тоже доступно в любых обстоятельствах и для каждого в любое мгновение. Вы можете начать ощущать себя печально, тоскливо, тревожно, безнадёжно, депрессивно. Это возможно, вы можете смотреть на жизнь именно так.
Но, в то же самое мгновение, вы можете быть совершенно открыты жизни, легки и беззаботны. Это тоже доступно в любое мгновение вне зависимости от условий, в которых вы находитесь и от ваших обстоятельств. Как бы трудно вам в это не было поверить – но это именно так.
Если разглядеть лёгкость и счастье у вас прямо сейчас не получается, в этом вам обязательно поможет сама жизнь: теми людьми, что рядом с вами, теми ощущениями, что у вас есть и возможностью обратиться к специалисту. Но шаг навстречу любой возможности сделать необходимо вам самим.
С другой стороны, если вам хочется доказать себе, мне и миру, что в ваших обстоятельствах быть счастливо и легко невозможно – эту возможность отобрать у вас мне не под силу, я готов с вами согласиться: для вас, быть может, это невозможно, но только при условии, что вы в этом уверены.опубликовано econet
Автор Анатолий Токарский
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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