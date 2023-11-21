Вам больше не разобьют сердце, если вы будете соблюдать эти правила

От несчастной любви не застрахован никто. Но всё же эти советы помогут вам избежать некоторых ошибок в отношениях.

Кому не разбивали сердце? С этим неприятным явлением мы сталкиваемся еще в школе. Кто-то сам испытывает это на себе. Кто-то узнает об этом на уроках литературы, читая Онегина, который так жестко поступил с Татьяной, за что и сам поплатился. Но понятно одно. Когда разбивают сердце, это очень больно. И требуется время, чтобы раны зарубцевались. И требуется смелость, чтобы снова решиться любить.

Эти простые правила помогут вам уберечь себя от трагической любви

Но если сердце разбивают снова и снова? Нас могут предавать тысячами способами. Изменять, обманывать, подводить… Можно ли как-то обезопасить свое нежное сердце? Избежать предательства? Да, можно.

Пусть эти простые правила помогут вам уберечь себя от трагической любви и подлого предательства.

1. Не доверяйте ему сразу. Помните, что когда вы влюблены, то смотрите на мир через розовые очки. Гормоны, которые в момент влюблённости бурлят в вашем теле, играют с вами злую шутку. Вы идеализируете избранника. Для вас он самый лучший человек на земле. Должно пройти время, чтобы вы смогли понять, что за человек ваш избранник.

Когда жар первой влюбленности немного спадет, вы начнете видеть как его хорошие, так и плохие стороны. Вы будете знать, в чем он хорош, а в чем не очень. Вы сможете реально оценить человека.

Доверие должно быть реалистичным, а не на причудливую фантазию вашего воспаленного гормонами мозга.

2. Не позволяйте на себя давить. Не доверяйте человеку, если он вами манипулирует. «Если бы ты любила меня по-настоящему, то ты бы так не думала или не делала» - самая распространенная фраза манипулятора.

Когда человек с помощью хитрых фраз, как с помощью острого ножа, пытается заставить вас раскрыться, когда вы еще не готовы - остерегайтесь. Насилия над собой не должно быть. Кто-то пытается надавить на вас, маскируя свои эгоистичные потребностями благими намерениями.

Когда кокон куколки разрезают ножом - из него не вылетит прекрасная бабочка. Когда яйцо разбивают снаружи, то это смерть. Когда яйцо разбивается изнутри - это новая жизнь.

Берегите себя и не давайте манипуляциям сыграть с вами злую шутку. Тот, кто вас действительно любит, никогда так не поступит. Он будет беречь и заботиться о вас. Он подождет.

3. Помните, что у любви гарантий нет. И новые отношения всегда риск. Обстоятельства могут сложиться против вас. Может ничего не получиться. Не сойдетесь характерами или просто разочаруетесь друг в друге. Всегда есть вероятность неудачи. Будьте к этому готовы, чтобы не разочаровываться лишний раз.

Но из-за страха разочарований не стоит полностью отказываться от отношений и поиска новой любви. Потому что всегда есть вероятность, что вы встретите того самого человека, с которым будете жить долго и счастливо.опубликовано econet

Автор Лариса Соловьева

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