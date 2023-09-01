В жизни, наверное, каждой женщины всегда было двое мужчин

Просто поверьте в то, что совсем скоро вы встретите мужчину, который возродит вашу веру в любовь и настоящие чувства, а тот первый... он останется в далеком прошлом.

Один из них - это тот, кто стал вашей первой сильной любовью. Это тот, кто одновременно и поднимал вас к небесам и однажды безжалостно сбросил оттуда на грешную землю. Это был мужчина, который стал для вас всем, которым вы буквально дышали и жили, но который вовсе не ценил этого и чуть ли не вытирал об вас ноги. Такой мужчина научил, что любить бывает, ой как непросто, а иногда и очень больно. Научил чувствовать и понимать, что от любви бывают не только "бабочки в животе", но и шрамы на сердце.

Дождитесь свою радугу!

Отношения с этим мужчиной могли сделать вас "колючей", как ежик и "ядовитой", как змея. Вы могли надеть на себя маску цинизма и равнодушия, чтобы хоть как-то защититься от новых шрамов и ударов судьбы. Ведь после этих отношений, женщины часто перестают верить в любовь и в то, что вообще достойны чего-то лучшего и большего, чем у них уже было.

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Но, чтобы скрыть эту неуверенность, этот глубокий страх и отчаяние, что гадкими щупальцами сжимают горло каждый раз, когда она просыпается в полном одиночестве в своей холодной постели, такая женщина будет каждое утро надевать свою маску, приклеивать искусственную улыбку и идти покорять мир. И ни одна живая душа не поймет, что же делается у неё на сердце на самом-то деле.

Но пройдет немного времени и все плохое начнет забываться. Сердце уже не будет так болеть и вы даже начнете представлять себя уже в отношениях с кем-то другим, хотя страх открыться и снова обжечься еще и не отпустил вас до конца. И как раз тогда вы и встретите его - своего второго мужчину.

Мужчину, который поможет вам забыть все то плохое, что вы так долго вынашивали и лелеяли в своем сердце и который исцелит и залечит все ваши раны и шрамы. Он будет терпелив и очень заботлив, а главное – он ни к чему не будет вас принуждать. Этот мужчина будет понимать, что когда-то вам сделали очень больно и сейчас вам просто страшно, что все снова повторится. Поэтому он будет изо дня в день заслуживать ваше доверие и убеждать, что не сделает вам ничего плохого, что он с вами надолго и что вы действительно заслуживаете уважения и любви.

Поэтому просто поверьте в то, что совсем скоро вы встретите мужчину, который возродит вашу веру в любовь и настоящие чувства, а тот первый... он останется в далеком прошлом. Ведь даже после самой сильной грозы на небе всегда появляется радуга. Вам просто нужно дождаться её - дождаться свою радугу.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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