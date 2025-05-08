В жизни каждой женщины есть мужчины. Даже когда кажется, что их нет, они всё равно есть.

Может быть, не очень близко, может быть, в фантазиях, может быть, не такие, как хотелось бы. Но они есть. Оглянитесь вокруг. Что мы знаем про этих мужчин, кроме того, что видим сами, что слышим от них и о них, что звучит в нас, когда мы с ними? Чему выбираем верить?

Отношения мужчины и женщины

Что мы делаем с этими отношениями и в этих отношениях, с мужчинами в наших жизнях?

Что мы делаем с собой?

Чего и зачем мы добиваемся?

Что мы понимаем сами о себе рядом с мужчинами?

Что мы понимаем о мужчинах, которые рядом, оказываются, идут, живут, остаются с нами, уходят от нас или приходят к нам?

Я сама задаюсь этими вопросами. Я сама на многие из них не знаю ответа. Каждый раз бывает как первый, достаю какой-то вопрос и растеряно смотрю в него, пробуя смотреть и через эту призму тоже.

Многие из нас пытаются что-то понять про мужской мир, чтобы узнать и сохранить важное в себе и для себя в первую очередь.

Кто-то пробует сохранять себя и свою важность через продвигание феминитивов, борьбу за права женщин. Возможно, у этих женщин другой опыт отношения с мужчинами.

Мой опыт подсказывает мне, что для меня лучше и удобней сохранять свою женственность через понимание своей природы, через понимание устройства мира мужчин. Моя фемининность расцветает в отношениях. Поэтому я вижу смысл в том, чтобы разбираться в отношениях, в лучшем понимании маскулинности, что важно мужчине - сыну, отцу, мужу, тем, с кем у меня есть отношения...

В этом деле понимания себя и других очень важно, чтобы хватало сил и терпения, а это возможно тогда, когда не кроет от чего-то своего очень сильно. Когда кроет, ничего мы не способны видеть, и это вызывает много печали, но потом...поздними осенними вечерами...

Растерянность - вот чего точно может быть много в отношениях мужчин и женщин. Но именно из неё можно пробовать строить мосты навстречу друг к другу. Мне иногда кажется, что мы, женщины и мужчины, именно из-за этой растерянности и неопределённости очень боимся друг друга, боимся даже признать это, и вместо того, чтобы признавая этот страх, пробовать узнавать, кто мы и какие мы, затеваем борьбу по подчинению другого, по захвату другого.

Бывает, что мы, женщины, боимся одних мужчин, а подчинить пробуем других. Потом кусаем локти от гнева и досады на самих же себя за то, что порабощая, теряем к мужчине возбуждение. Мужчина-раб - явление, которое мало кого из нас долго радует, а тех, кого радует, не часто долго возбуждает, а тех, кого возбуждает, не очень радует, что такой мужчина не способен, например, зарабатывать деньги - в общем это такая, на любителя, музыка.

Но кто из нас, женщин, не играл в неё в надежде, что тот факт, что смычок будет у меня, принесёт радость?

Мы и самих себя бывает боимся, собственной двойственной природы, свойственной всему человеческому - именно поэтому пробуем договариваться, усмиряя какие-то части себя в обмен на какие-то ценности. Верность на деньги, безопасность на деньги, свободу за любовь. Бывает работает, а бывает- нет, больше не работает.

Бывает и так, что то, что важно женщине - например, ощущение, что мужчина сможет её защитить, - выглядит как потеря свободы для мужчины.

Особенно, если это очень свежая мужская свобода, только-только недавно вырученная за хорошие деньги, за пуд седых волос, за гипертонию или что-то другое под боком, как «говорящая память о несвободе».

Я знаю, как могут мужчины бояться нас, женщин. Я слышу это от некоторых мужчин, способных об этом говорить и признавать. Они говорят о том, что чувствуют нашу силу, чувствуют свою нужду в нас, важность отношений с нами и важность той энергии, которая рождается в этих отношениях, в чувствах к нам, в потребностях, с нами связанных, в желании их реализовывать.

При этом они боятся своей собственной к нам тяги, боятся быть поглощены нами и отвержены нами - и вот не ясно даже, какая из опций лучше - быть сожранным или выплюнутым. Искусство обращения с женской властью и женскими попытками её захватить - вот чему мужчин мало где учат, а это могло бы быть одним из лучших мужских обучений.

Женская энергия - ужас и притяжение для многих мужчин, то, что импульсивно хочется регулировать агрессией, и то, с чем плохо удаётся обращаться в жизни - это и правда сродни искусству.

С одной стороны, это искусство требует признавать важность этой энергии, которая во многом является питательной и важной в жизни мужчины, но и подпитывает важность женщины в жизни этого мужчины, с другой стороны, это же искусство требует мочь остановить эту женщину, когда её энергия, подобно речке выходит со своих собственных берегов, топит и себя, и мир вокруг, и мужчину. Остановить её, натолкнуться на её гнев и выдержать его.

Выжить под страхом стыда, вины и ярости за «насилие», за всё то, что женщина будет вменять мужчине за его вмешательство с одной стороны, желая подобно земле проглотить его, с другой стороны - надеясь, что он - выдержит.

Мы - женщины, те ещё насильники в отношении мужской устойчивости и инаковости.

Стремление к слиянию заложено в нас природой, именно это мы пытаемся сделать с мужчиной, забывая что он не наш маленький ребёнок и не наша мама, с которой, например, тот же захват власти - обычное дело, хоть за чаем, хоть в примерочной магазина, даже молебен в церкви не может нас остановить от этого азартного дела.

Бывает вспоминаем, что мужчина - не наш ребёнок и не наша мама, сталкиваясь с мужской униженностью, подавленностью от потери себя и отказа от своей агрессии в наш адрес ради сохранения образа себя как «не насильника», сохранения женского расположения, сохранения отношений, сохранения безопасности.

У мужчины тоже была своя мама, он тоже чей-то ребёнок, и общими усилиями вы вполне могли организовать до боли старую и знакомую историю взаимодействия мужчины и женщины.

И обливаться сейчас горькими слезами и злобой другого толка, пробуя понять, где то место, в котором что-то пошло не так...

Я не знаю, что ещё здесь можно написать в поддержку узнавания мужского мира. Просто посмотрите вокруг и задайте себе сами свои важные вопросы. Может быть, прямо сейчас захочется что-то сберечь, а не разрушить.

Не знаю как вас, а меня затяжные разрушения истощают.

