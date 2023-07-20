В отношениях с "безопасным мужчиной"

Безопасные мужчины - это те, которые не могут вам дать полноценных и реальных отношений, но при этом вам с ними безопасно. У вас такие отношения? Тогда читайте далее...

Возможно, вы замечали за собой, что встречаетесь исключительно с теми мужчинами, которые не могут вам полностью принадлежать? Ну вот, например, с женатыми мужчинами или теми, которые живут в другой стране или вообще на другоми конце мира, и уже довольно долгое время ваши отношения только на расстоянии? Или, скажем, вы влюбляетесь только в тех мужчин, которые полностью вас игнорируют или просто не могут ответить вам взаимностью?

Кто такие "безопасные мужчины"

И вот вы вздыхаете, храните им верность и делаете вывод, что, вероятно, уж такова ваша судьба - несчастливая, безответная любовь, или вы просто не можете быть с тем, кого любите в силу определенных жизненных обстоятельств (женат, живет в другой стране и т.д.).

Но дело тут вовсе не в судьбе, а в первую очередь в том, что вы сами в силу определенных прчин и страхов выбираете встречаться только с "безопасными мужчинами", то есть такими, которые не могут вам дать полноценных и реальных отношений, но при этом вам с ними безопасно.

Ведь вас же не бросит тот, кто, например, вообще не знает, что вы в него тайно влюблены? Или вам ведь не изменит тот, у кого и так уже есть жена и вы об этом прекрасно знаете и даже это принимаете? А если у вас вообще "отношения на расстоянии" и вы даже не виделись никогда, то будет ли вам так же больно и грустно, если они вдруг прекратятся, как в случае, если бы вы действительно встречались с этим человеком в реальной жизни или даже жили вместе, а не только переписывались? Думаю, что все же не настолько, как было бы в другом случае.

Выходит вам с этими мужчинами в первую очередь просто безопасно. Ведь они не разобьют вам сердце, как это, возможно, было в ваших предыдущих отношениях. А с другой стороны у вас как будто и есть кто-то, и вы, можете смело заявить, что вы тоже "в отношениях". Но вот, что это за отношения - это уже совсем другой вопрос…

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В основном женщины вступают в отношения с "безопасными мужчинами" по двум причинам:

1) У них был довольно печальный опыт в предыдущих отношениях, где они вложили много своих сил, эмоций, чувств и в результате эти отношения все равно распались и, скорее всего, по инициативе именно мужчины. И поэтому такие женщины больше не хотят снова это все переживать, им страшно открыться какому-то новому мужчине и снова строить вполне реальные отношения, ведь вдруг опять ничего не получится? "Нет уж, спасибо. Лучше отношения, где все заранее понятно и нет никакой угрозы", - примерно так рассуждают женщины, которые вступают в отношения с такими "безопасными мужчинами".

2) Женщина уже просто не верит, что она вполне реально может иметь нормальные и серьезные отношения. Возможно, как раз из-за травматического опыта с прошлых отношений, который отразился на ее самооценке и ценности в собственных глазах, она теперь убеждена, что ее удел - это только быть в роли любовницы без общих планов на будущее или годами иметь "отношения на расстоянии" без какого-либо развития.

В любом случае, какой бы ни была причина, такая женщина будет опасаться возможности строить серьезные и вполне реальные отношения с таким же вполне реальным, свободным и главное готовым к этому мужчиной. Ведь он для нее будет "опасным", будет нести определенную угрозу ее уже отлаженному образу жизни, где уже все известно, привычно, а главное безопасно, ведь ее сердце уже давно и надежно спрятано за семью замками…

Но если вы все же хотите построить не виртуальные и не те, где вы всегда только на вторых ролях, а именно настоящие и серьезные отношения, то вам придется отбросить все свои страхи, а вернее заглянуть им в глаза и рискнуть начать отношения именно с "опасным", но вполне реальным и готовым к этому мужчиной.

Да, никто не обещает, что все будет легко и просто, но это не значит, что не стоит даже пробовать, и что все обязательно будет именно так, как и в ваших прошлых отношениях. Ведь, возможно, именно этот мужчина и подарит вам ощущение абсолютного счастья, спокойствия и взаимной искренней любви ...

Откройте свое сердце, впустите туда чувства ... Дайте себе шанс вновь почувствовать себя счастливой и любимой женщиной.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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