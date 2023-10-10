Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. В мире есть простые прекрасные вещи...

В мире есть простые прекрасные вещи...

Источник: Econet 10 октября 2023 6188
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

В мире есть простые прекрасные вещи. Печь хлеб. Смотреть на море. Гладить кошку. Пить чай. Рисовать картину.

В мире есть простые прекрасные вещи...

В мире есть простые прекрасные вещи.

Печь хлеб. Смотреть на море. Гладить кошку. Пить чай. Рисовать картину.

Но поток впечатлений, получаемых из перенасыщенного информацией внешнего мира так интенсивен, что наши чувства притупляются, и нам становится трудно разглядеть красоту и глубину в простых вещах. Когда тебе постоянно кричат на ухо, бывает сложно расслышать шепот.

Но если ты обратишь внимание на простые вещи, научишься любить их, то они не забудут этого.

Они подарят тебе мир в душе.(c)опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

вдохновение жизнь мир любовь

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Никогда незнание не делает зла; пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими Жан-Жак Руссо
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.