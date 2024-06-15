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В лавке у Бога - притча с глубоким смыслом

Источник: Econet 15 июня 2024 6616
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Эта притча передает глубокий смысл. Бог может предоставить нам возможности и начальные условия для достижения желаемых целей, но их реализация зависит от нашего труда, веры и усилий. Семена могут стать началом больших перемен в жизни, но только при условии, что мы будем усердно за ними ухаживать. Тогда и только тогда из этих «семян» вырастут нужные нам плоды!

В лавке у Бога - притча с глубоким смыслом

Эта притча говорит о том, что Бог не всегда отвечает на наши молитвы прямо и мгновенно, но вместо этого дарует нам нечто более ценное – начальные условия, при которых наши желания становятся осуществимыми. Однако, чтобы это произошло, нам предстоит вложить максимум усилий и приложить труд для достижения поставленных целей.

Словно мудрый родитель, Бог знает, что именно труд и самодисциплина помогут нам наиболее полно реализовать себя и достичь тех благ, которые мы так сильно желаем. Давайте погрузимся в эту историю и постараемся понять ее глубокий смысл, который способен кардинально изменить наше представление о жизни.

Притча «Женщина в лавке у Бога»
Однажды женщине приснился удивительный сон. Она пришла в магазин, а за прилавком в качестве продавца стоял сам Господь Бог.

- Господи, неужели это в самом деле Ты? - воскликнула она радостно.

- Да, это Я, - ответил Бог.

- А что у Тебя можно купить? - спросила женщина с надеждой в голосе.

- У меня можно купить всё, что ты захочешь - прозвучал спокойный ответ.

- В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег.

Бог доброжелательно улыбнулся и ушёл в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.

- И это всё?! - воскликнула удивлённая и разочарованная женщина.

- Да, это всё, - ответил Бог. - Разве ты не знала, что в моём магазине продаются только семена?

В лавке у Бога - притча с глубоким смыслом

Эта притча передает глубокий смысл. Бог может предоставить нам возможности и начальные условия для достижения желаемых целей, но их реализация зависит от нашего труда, веры и усилий. Семена могут стать началом больших перемен в жизни, но только при условии, что мы будем усердно за ними ухаживать. Тогда и только тогда из этих «семян» вырастут нужные нам плоды!опубликовано эконет

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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